Pohjois-Savo on epidemian perustasolla, mutta ravintolat aiotaan silti sulkea – Yrittäjä: “Ei näin saisi toimia oikeusvaltiossa”

– Tilanne on lähes farssi.

Kuopiolaisen hotelli Isovalkeisen yrittäjä Mika Moisander ei pysty peittämään turhautumistaan.

Moisander sai kuulla tiistaina illalla, että ravintolasulun jatko koskee todennäköisesti myös Pohjois-Savoa. Näyttää siltä, että ensi maanantaista lähtien ravintolat on pidettävä kiinni siitä huolimatta, että Pohjois-Savossa epidemia on perustasolla.

– Meillä on henkilökunta varattu, tavarat tilattu ja useita nykyisten kokoontumisrajoitusten mukaisia tilaisuuksia varattu. Kysymys kuuluu, miten minä nyt toimin.

THL:n arvio epidemiatilanteesta poikkeaa kahdessa maakunnassa

Tilanne on ravintolayrittäjän näkökulmasta sekava. Näyttää selvältä, että kolmen viikon ravintolasulku jatkuu ensi viikosta eteenpäin. Jos hallituksen esitys menee läpi eduskunnassa, ravintolat pysyvät kiinni kiihtymis- ja leviämisvaiheen alueilla ainakin 18. huhtikuuta asti.

Pohjois-Savossa ravintolat ovat tähän asti olleet auki, sillä maakunta on epidemian perustasolla. Tilanne on sama myös Pohjois-Karjalassa, Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla.

Nyt hallitus kuitenkin esittää Pohjois-Savon ravintoloita suljettavaksi, vaikka viikon alussa alueen oman sairaanhoitopiirin johtama koronanyrkki totesi, että maakunta on edelleen epidemian perustasolla. Syynä on se, että THL tekee oman arvionsa epidemiatilanteesta.

– THL arvioi, mitä maakuntia sulku koskee. Kahdessa maakunnassa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla, THL:n arvio poikkeaa sairaanhoitopiirin omasta arviosta, sanoo hallitusneuvos Liisa Huhtala työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Pohjois-Savossa ravintolat ovat siis menossa kiinni, mutta Etelä-Pohjanmaalla ne saatetaan avata maanantaina, vaikka maakunta on edelleen epidemian kiihtymisvaiheessa. THL:n arvion mukaan ravintoloiden kiinni pitäminen ei ole enää välttämätöntä Etelä-Pohjanmaalla. Pohjois-Savon epidemiatilanteen THL puolestaan arvioi sellaiseksi, että ravintolat on suljettava.

Kuuntele yrittäjä Mika Moisanderin kommentit ravintoloiden tilanteesta:

Hallituksen aikeet ravintoloiden sulkemisesta hämmentävät Pohjois-Savossa, sillä maakunta on epidemian perustasolla.

Eri tahojen päätökset hämmentävät

Hotelli- ja ravintola-alan yrittäjästä vaikuttaa siltä, ettei tilanne ole viranomaisilla kontrollissa.

– Minusta tämä näyttää törmäilyltä. Ministerit, virkamiehet ja sairaanhoitopiirit tekevät omia päätöksiään ja jokainen toimii eri aikoina. Ei näin saisi toimia oikeusvaltiossa, Mika Moisander sanoo.

Keskiviikkoaamuna Moisander joutui ensitöikseen ilmoittamaan henkilökunnalleen lomautuksista, vaikka päätös ravintolasulusta odottaa vielä eduskunnan vahvistusta. Maanantaista alkaen hotellissa ja ravintolassa riittää töitä todennäköisesti vain yhdelle vastaanottovirkailijalle ja yhdelle henkilölle keittiössä lyhyessä aamupalavuorossa.

Työsopimuslain mukainen lomautusilmoitusaika on 14 päivää.

– Lähes kahden viikon ajan maksamme palkkaa henkilökunnalle kotisohvalle, kun töitä ei ole tehtäväksi, Moisander sanoo.

Yrittäjä on huolissaan henkilöstöstään. Nyt jaettavaksi on enää niukkuutta, mutta vakituisesta henkilökunnasta olisi pidettävä kiinni sitä odotellessa, että tilanne helpottaa. Moisanderilla ja hänen puolisollaan on yrityksessä yhdeksän työntekijää.

– Henkilöstö on taas löysässä hirressä ja työntekijäpuolella on omat karenssissa. Kyse on matalapalkka-aloista ja tässä on ihmisten toimeentulo todella koetuksella, Moisander sanoo.

Ossi Lassila on työskennellyt hotelli-ravintola Isovalkeisessa 11 vuotta. "Viime aikoina työ on alkanut muistuttaa pätkätyötä", hän sanoo. Marianne Mattila / Yle

Keittiömestari Ossi Lassila on työskennellyt Isovalkeisessa 13 vuotta. Koronavuoden aikana hän on ollut lomautettuna jo kahteen kertaan, viime keväänä ja joulun aikaan. Nyt edessä on kolmas lomautus.

– Totta kai tulee taloudellista takapakkia. Homma tuntuu edestakaisin kelaamiselta. Kukaan ei tiedä, milloin päästään normaaliin elämään.

Miksi säännöt ovat samat kaikille ravintoloille?

Ravintola-alan etujärjestö MaRa toivoi aiemmin tällä viikolla, että hallitus helpottaisi ravintolayrittäjien tilannetta sulkualueilla ja sallisi ravintolasta ostetun noutoruoan syömisen ravintolan terassilla. Tällöin ravintola vastaisi turvavälien noudattamisesta.

Mika Moisander kritisoi sitä, että rajoitukset koskevat kaikkia ravintoloita konseptista riippumatta.

– Leviääkö korona yökerhossa samalla tavalla kuin hotellin aamiaisella? Mitä tapahtui liikeideapohjaiselle harkinnalle? Kevätaikaan terassit olisi ehdottomasti saatava käyttöön.

Keskiviikkona iltapäivällä ei vielä ollut tietoa, milloin eduskunta käsittelee lakiehdotuksen ravintolasulun jatkosta. Tämänhetkinen sulku päättyy sunnuntain ja maanantain välisenä yönä.

