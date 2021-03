Yksi kuva kertoo, miten varallisuuserojen kuilu syvenee – perinnöt ja asuntojen arvonnousu kasautuvat, toisille perintö voi käydä kalliiksi

Kaksi lähes väistämätöntä megatrendiä kasvattaa suomalaisten varallisuuden eroja kiihtyvästi: lisääntyvät perinnöt ja kahtia jakautuvat asuntomarkkinat. Molemmat pitkän ajan kehitykset vahvistavat vahvojen ja heikentävät heikkojen alueiden taloutta.

Väestöennuste kertoo, että kuolleisuuden ja perinnönjakojen kasvu kiihtyy ja perinnönjakojen lukumäärän huippu olisi vuonna 2043.

Kuolleisuuden nousu tarkoittaa, että myös perintöjen lukumäärä kasvaa. Tarkemmin sanottuna perintöjen määrä kasvaa 23 prosenttia tähän hetkeen verrattuna.

Yhtä merkittävää on, että perintöjen lukumäärän lisäksi niiden suuruus kasvaa.

Lähi-Tapiolan varainhoidon ekonomisti Hannu Nummiaro laski ensi viikolla ilmestyvään Voittajien ja häviäjien Suomi -kirjaan miten varallisuuden jakautumisen käy.

Hänen ennusteensa on selvä.

Nummiaro arvioi kirjassa, että tulevaisuudessa aiempaa pienempi joukko suomalaisia omistaa entistä suuremman osan suomalaisten kokonaisvarallisuudesta.

Yli 75-vuotiaiden varallisuus kolminkertaistui

Sotavuosien jälkeen syntyneet sukupolvet jättävät perintöjään jälkipolville kiihtyvään tahtiin. Suurimmillaan pesänjakojen määrä tulee olemaan vuonna 2043, mikäli uusimpaan Tilastokeskuksen väestöennusteeseen on luottamista. Tuona vuonna jaetaan yli 66 000 perintöä.

Suuren määrän lisäksi perintöjen arvo on noussut. Nummiaro muistuttaa Ylen haastattelussa, että vanhempien ikäluokkien varallisuuden kasvu on ollut nopeaa. Tällä hetkellä yli 75-vuotiaiden varallisuus on yli kolminkertainen verrattuna 1980-luvun lopun vastaavan ikäisiin.

Selityksenä on ennen kaikkea asuntojen arvonnousu. Mutta keskiarvoon kätkeytyy raju jakolinja.

Nummiaron mukaan pääkaupunkiseudulla kotitalouden oman asunnon arvo on 169 000 euroa. Muualla Suomessa arvo on 115 000 euroa. Vertailussa käytetään vuoden 2016 arvoja, mutta sen jälkeen kehityksen suunta ei ole ratkaisevasti muuttunut.

Asunto-omaisuuden arvon lisäksi myös muu varallisuus jakautuu epätasaisesti. Pääkaupunkiseudulla talletuksia ja sijoituksia on kotitaloudella keskimäärin 68 000 euroa. Muualla Suomessa sama summa jää puoleen, 34 000 euroon.

Nummiaro kuvaa jyrkkää kahtiajakoa oheisella kuviolla. Pääkaupunkiseudulla keskimääräisellä kotitaloudella oman asunnon arvo on noussut yli 20 000 euroa runsaassa neljässä vuodessa. Mutta samaan aikaan muualla Suomessa asunnon arvo on päinvastoin pudonnut keskimäärin noin 5 000 euroa.

Sijoitusvarallisuuden kehitys vahvistaa jakoa. Vuosia jatkunut osakekurssien nousu on tuonut pääkaupunkiseudulla keskimäärin reilusti 35 000 euron lisäyksen kotitalouden varallisuuteen, kun asunnon ja muun varallisuuden arvo lasketaan yhteen.

Muualla Suomessa sijoituksia on vähemmän, joten niiden arvonnousullakin on pienempi merkitys. Muualla Suomessa sijoitusten arvonnousu riittää juuri ja juuri paikkaamaan sen menetyksen, joka asuntojen arvonlaskusta on koitunut.

Pääkaupunkiseudulla sen sijaan sijoitukset kasvattavat varallisuutta entisestään nousevien asuntojen arvon lisäksi.

Karla Kempaksen ja Veera Tegelbergin kirjoittamassa Voittajien ja häviäjien Suomi -kirjassa todetaan, että enää perinnön saaminen ei välttämättä kohenna perinnön saajan taloudellista asemaa.

"Asunnon periminen voi olla onnenpotku, mutta siitä voi muodostua myös taloudellinen taakka. Aiemmin he, jotka eivät perineet mitään, olivat vaikeassa asemassa, mutta tänä päivänä perinnöttä jääminen voi olla parempi vaihtoehto kuin pirullinen perintö," kirjassa kuvaillaan.

Syrjässä sijaitsevan asunnon ylläpito voi olla kallista ja myyminen mahdotonta.

Varallisuuserot kasvavat, mutta tuloeroista puhutaan

Lähi-Tapiolan Nummiaro ei näe kasvaville varallisuuserojen kasvulle loppua. Väestö- ja kaupungistumiskehitykset eivät hetkessä käänny.

– Tämä kehitys pohjautuu megatrendeihin, Nummiaro muistuttaa.

Tuloerojen kasvu on viime vuosina ollut maltillista (siirryt toiseen palveluun). Silti viime vuosina juuri tuloeroista ja niiden kasvusta on keskusteltu paljon. Sen sijaan varallisuuserojen kiihtyvästä kasvusta käytävää keskustelua on ollut hiukan vähemmän.

Nummiaron mielestä varallisuuserojen kasvussa on huolestuttavia, mutta vaikeasti käännettäviä piirteitä.

Vaikka tuloerot eivät Nummiaron mukaan ole juuri kasvaneet, varallisuuseroissa tilanne on toinen. Hänen mukaansa markkinoilla näkymät viittaavat siihen että sama kehitys jatkuu.

– Sillä on yhteiskunnan eriytymiseen liittyvä vaikutus, ja sosiaalisen yhteenkuuluvuuden tunne voi alkaa vähentyä.

Ajatus haja-asutusalueiden huonokuntoisten asuntojen tukemisesta yhteiskunnan tuella on Nummiaron mielestä jokseenkin mahdoton. Se johtaisi myös kysymykseen siitä, pitäisikö muitakin esimerkiksi rahoitusmarkkinoilla epäonnistuneita sijoituksia tukea.