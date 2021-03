Herätys: Kuinka liikkumista aiotaan rajoittaa, kuntapäättäjissä vain vähän naisia, EU:n huippukokouksesta tulossa koronakokous

Hallituksen esitysluonnos liikkumisrajoituksista tuli julki – saako mökille mennä vai ei?

Hallitus on julkaissut esitysluonnoksensa liikkumisrajoituksista. Rajoitukset koskisivat pääkaupunkiseutua ja Turkua. Esitysluonnoksessa hallitus ehdottaa säädettäväksi lakia, joka rajoittaisi väliaikaisesti liikkumisvapautta ja ihmisten lähikontakteja. Myös maskipakko sisältyisi liikkumisrajoitusten osaksi. Esitysluonnos sisältää myös useita poikkeuksia.

Rokotus ennen leikkausta voisi estää 60 000 kuolemaa vuodessa

Laajan kansainvälisen tutkimuksen mukaan ei-kiireellistä leikkausta odottavien potilaiden rokottaminen koronaa vastaan vähentäisi leikkauskuolleisuutta merkittävästi. Myös vakavat leikkauksen jälkeiset komplikaatiot vähenisivät.

Ennen leikkausta annetuilla rokotuksilla voitaisiin tutkimuksen mukaan välttää maailmanlaajuisesti jopa 60 000 kuolemaa vuodessa.

Leikkausta odottavat potilaat tulisi myös Suomessa lukea mukaan riskiryhmiin. Heidät tulisi rokottaa koronaa vastaan ennen riskiryhmiin kuulumattomia ihmisiä, toteaa tutkimusryhmän Suomen päätutkijana toiminut dosentti Joonas Kauppila Oulun yliopistollisesta sairaalasta.

Kuntien keskeisistä päättäjistä vain kolmannes on naisia – erityisesti kaksi syytä karkottaa heidät politiikasta

Viime vaaleissa Päivi Ollila (kesk.) nousi valtuustoon Haapaveden suurimmalla äänimäärällä. Timo Nykyri / Yle

Yle selvitti laajan tietopyynnön avulla, ketkä johtavat Suomen kuntia. Paljastui, että Suomi on jakaantunut kahteen poliittiseen maailmaan: isoissa kaupungeissa valtuustojen ja hallitusten johto on naisvaltainen, pienissä kunnissa ykköspäättäjät ovat miehiä. Kaikista kunnanvaltuutetuista naisia on 39 prosenttia – kunnanvaltuustojen ja -hallitusten puheenjohtajistoissa heitä on selvästi vähemmän.

EU-johtajat keskustelevat unionin suhteista Venäjään ja Turkkiin, mutta ennen kaikkea koronasta

Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja Charles Michel osallistui videokokoukseen Brysselissä 19. maaliskuuta. Olivier Hoslet / EPA

Torstaina ja perjantaina etänä käytävä EU:n huippukokous käsittelee unionin suhteita Venäjään ja Turkkiin, mutta koronarokotteiden viennin rajoittaminen vienee jälleen eniten aikaa ja huomiota. Komissio päätti eilen, että koronarokotteiden viennin lupakriteerejä on kiristettävä, koska unionissa rokotukset etenevät vitkaan ja samaan aikaan alueelta on kumminkin viety muualle yli 40 miljoonaa rokoteannosta. Rivakammin rokottava Britannia sen sijaan ei ole vienyt rokotteita lainkaan, ja suhteiden Britanniaan pelätäänkin heikkenevän, jos unioni rajoittaa rokotevientiä.

DNA – rikostutkinnan ihmetyökalu, jota ei vielä täysin ymmärretä

Rikosteknikko näyttää, miten pyyhkäisynäyte otetaan ovenkahvasta. Jani Aarnio / Yle

DNA-tutkinta on nykyään niin kustannustehokas keino selvittää rikoksia, että näytteitä otetaan rutiininomaisesti jopa suhteellisen lievien omaisuusrikosten tutkinnassa. Osuma ei kuitenkaan tarkoita rikoksen ratkeamista. Ainakaan näin ei kenenkään pitäisi luulla. Osuma antaa poliisille hyvän johtolangan siitä, ketä tutkia tarkemmin. Tutkinnassa on kuitenkin pystyttävä kenttätyöllä osoittamaan, että epäilty on rikoksen tekijä.

Huuhkajille tasapeli karsinnan aluksi

Suomen jalkapallon MM-karsintaurakka on alkanut tasapelillä.

Suomi ja Bosnia-Hertsegovina tasasivat pisteet maalein 2–2(0–0) jalkapallon MM-karsintojen avausottelussa Helsingissä. Huuhkajien molemmat maalit teki toisella jaksolla Norwichin tähtihyökkääjä Teemu Pukki.

Suomi oli viimeksi pelannut tasapelin maaliskuussa 2018, ja väliin mahtui kaikkiaan peräti 29 ottelua.

Puuskainen tuuli puhaltaa Lapissa

Yle

Voimakas matalapaine liikkui viime yönä pohjoispuolitse itään. Tuuli on Lapissa puuskissa hyvin voimakasta, ja paikoin esiintyy myrskypuuskia.

Pohjois-Lapissa sataa myös lunta ja ajokeli voi pöllyävän lumen takia olla ajoittain huono.

Päivällä tuuli heikkenee. Sää on pääosin poutaista ja laajalti myös aurinkoista.

