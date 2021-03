Analyysi: Pääministeri Sanna Marin pani arvovaltansa peliin liikkumisrajoitusten takia, koska niille ei pääministerin mukaan ole vaihtoehtoa

Jo ennen joulua alkanut veivaus liikkumisrajoituksista on tiivistynyt hallituksen äärimmäisen vaikeaan, jo päiviä kestäneeseen neuvotteluun: ovatko liikkumisrajoitukset välttämättömiä. Entä olisiko niille vaihtoehtoa?

Pääministeri Sanna Marin (sd.) on pannut arvovaltansa peliin. Hänen mielestään liikkumisrajoitukset ovat tarpeellisia, eikä niille ole toimivaa vaihtoehtoa. Hän nojaa näkemyksessään asiantuntijoihin: sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) että sosiaali- ja terveysministeriö esittävät liikkumisrajoituksia, jotta sairaalat eivät ylikuormitu.

Näin voi käydä ensimmäiseksi Helsingissä ja Uudellamaalla, jos koronapotilaat täyttävät teho-osastot, eivätkä muut potilaat enää mahdu sisään.

Päätös on pakko tehdä epätäydellisin tiedoin. Jos epidemiatilanne jatkuu nykyisellään, esityksen mukaan erikoissairaanhoidon kantokyky ylittyy Helsingin ja Turun seuduilla neljän viikon kuluessa 50–75 prosentin todennäköisyydellä.

THL:n mukaan parissa viikossa esimerkiksi Helsingissä tartuntoja voi nykyisen parinsadan sijaan olla kaksinkertainen määrä. Tartunnat näkyvät sairaalahoidossa ja tehohoidossa viiveellä.

Keskiviikkoiltana Marinin johtama valtioneuvoston kanslia alkoi pelata riskillä: se julkaisi oman esitysluonnoksensa, vaikka kaikki hallituspuolueet eivät vielä olleet antaneet sille hyväksyntäänsä. Liikkumisrajoitus ei siis ollut hallituksen vaan pääministerin esitys.

Myöhään keskiviikkona RKP, vihreät ja vasemmistoliittokin ilmoittivat hyväksyvänsä esityksen. Nyt se lähtee eduskunnan päätettäväksi hallituksen esityksenä.

Esitysluonnoksesta on tihkunut julkisuuteen vuotoja jo parin viikon ajan. Niiden perusteella selvisi, että liikkumisrajoituksessa olisi useita poikkeuksia, joilla ihmisten elämän ja yhteiskunnan välttämättömät asiat toimisivat edelleen. Niukasti tietoa on kuitenkin ollut siitä, mitä muita keinoja taudin lyömiseen hallitus on miettinyt kuin kuin liikkumisrajoitusta.

Esimerkiksi oppositiossa on jo ihmetelty, miksi pääministeri ajaa tehottomia toimia. Kokoomus etsisi ratkaisua esimerkiksi kokoontumisrajoituksista. Myös kauppojen sulkemista on esitetty, jotta ihmiset eivät pyörisi kauppakeskuksissa.

Keskiviikkona julkaistu esitys valaisee, mitä kaikkia keinoja hallitus on selvittänyt.

Valtioneuvoston kanslian luonnoksen mukaan mikään muu keino tai niistä koottu tilkkutäkki ei toimi kuten liikkumisrajoitus. Osa keinoista olisi hitaita säädettäviä ja perusoikeuksien kannalta vielä raskaampia kuin liikkumisen paikallinen rajoittaminen.

Vaihtoehtoisista toimista ei kuitenkaan esityksessä esitetä täsmällisiä laskelmia. Tietoa on liian vähän. Kokonaisarvio kuitenkin on, että toimet eivät yhdessä tai erikseen ratkaise tilannetta, ainakaan nopeasti.

Esimerkiksi kokoomuksen esittämä kokoontumisrajoituksen kiristäminen ei vakuuta hallitusta. Tällä hetkellä yli kuuden hengen kokoontumiset on kielletty. Tiukempi kokoontumisrajoitus ei esityksen mukaan estäisi tartuntoja, koska ihmisten koteja ei voi valvoa. Ja monesti tartunnat leviävät kotioloissa, eri tapaamisissa.

Pienten liikkeiden sulkeminen voisi estää tartuntoja näissä liikkeissä, mutta se ei purisi ihmisten muuhun liikkumiseen.

Kasvomaskien käyttöön esitys velvoittaisi esimerkiksi liikennevälineissä ja muissa julkisissa sisätiloissa. Se ei kuitenkaan yksin riitä estämään epidemian leviämistä väestön tasolla. Tämä nähdään useista maista, joissa maskia on käytettävä, mutta epidemia on silti levinnyt.

Esityksellä yritetään saada erityisesti 25–40 -vuotiaiden kohtaamisia vähennettyä. Entä jos kiellettäisiin liikkuminen yöaikaan? Tämä estäisi tartuntoja jonkin verran, mutta myös päiväsaikaan ihmiset liikkuvat ja tapaavat suurissakin ryhmissä.

Esityksen mukaan 15–20 prosenttia tartuntojen lähteistä jää selvittämättä. Joidenkin arvioiden mukaan tämä luku on suurempikin, esimerkiksi Helsingin seudulla ja Turun seudulla 40 prosenttia tartunnoista jää jäljittämättä. Näihin ei voida tarttua täsmäkeinoilla, mutta tartunnat laskevat vain, jos ihmiset eivät kohtaa.

Joissakin maissa on suunniteltu laajoja vasta-ainetestauksia, joilla ihmiset voisivat itse selvittää, ovatko he saaneet tartunnan. Toistaiseksi testejä ei maailmanlaajuisesti ole vielä saatavilla niin paljon, että niitä riittäisi joka kotiin, joka viikko. Tämä voisi kuitenkin olla mahdollista, kenties muutaman kuukauden päästä.

Jokainen vaihtoehtoinen tarkasteltu keino osoittautuu esityksen mukaan puutteelliseksi.

"Yhteenvetona voidaan todeta, että yllä läpikäydyt keinot eivät varmuudella vähentäisi riittävästiniitä kontakteja, jotka muodostavat korkean tartuntariskin nykytilanteessa. Lisäksi jokaisesta erikseen säätäminen olisi hidasta. Nykytilanteessa tarvitaan riittävän kattava rajoitus, joka samalla kertaa pureutuu kaikkiin riskeihin. Liikkumisen ja kohtaamisen rajoitus tähtää tähän."

Liikkumisrajoituskaan ei ole ongelmaton. Esitys luettelee myös runsaasti ongelmia, joita liikkumisrajoituksesta aiheutuisi, esimerkiksi liiketoiminnalle ja muulle yhteiskunnalle. Hyödyt kuitenkin lyövät haitat, hallitus arvioi. Yhtenä perusteluna tälle on esimerkiksi se, että kolmen viikon rajoitus jäisi lyhyaikaiseksi ja se kohdistettaisiin mahdollisimman tarkkaan pahimmille epidemia-alueille.

Liikkumisrajoitus on myös ollut useiden Euroopan maiden tapa rajoittaa tartuntoja. Esityksessä todetaan, että se on myös purrut. Tämä on yksi harvoja asioita, joista esityksessä on myös dataa.

Oppositiossa äänekkäästi esiintynyt kokoomus suhtautuu liikkumisrajoituksiin kriittisesti myös siksi, että hallitus on aiemmin tehnyt virheitä ja niillä pahentanut epidemiaa: rajojen testausta ei edelleenkään ole saatu kuntoon, ja maskipakon säätäminen on kestänyt vuoden. Opposition muistuttelu hallituksen virheistä kuuluu sen perustehtäviin. Se ei kuitenkaan ratkaise tilannetta, jossa muutaman viikon sisällä sairaalat ovat vaarassa ylikuormittua.

Kaikkien eduskuntapuolueiden edustajat pääsevät käsittelemään esitystä eduskunnassa. Tärkein käsittelyvaihe on perustuslakivaliokunnassa, jossa arvioidaan, onko rajoitus todella välttämätön. Se arvioi, onko hallituksen vaihtoehtojen punninta riittävää.

Toisessa vaakakupissa pohdinnan kanssa on kuitenkin se, mihin epidemia tällä välin menee ja pystytäänkö sairaat hoitamaan.

