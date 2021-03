Sanna Kiiveri otti poikansa puoleksi vuodeksi etäopetukseen varmuuden vuoksi – lasten koronaluvut ovat kasvussa, mutta koulutartunnat ovat vähäisiä

Yläkoululaiset, toisen asteen opiskelijat sekä karanteenissa olevat alakoululaiset opiskelevat tällä hetkellä kotona.

Kaikki eivät kuitenkaan ole kotona näiden syiden vuoksi. Osa alakoululaisten vanhemmista on ottanut lapset pois koulusta vapaaehtoisesti ja varotoimenpiteenä.

Näin teki muun muassa tamperelainen Sanna Kiiveri. Kiiverien perheessä on kaksi riskiryhmäläistä, joten sen vuoksi perheen viidesluokkalainen poika kävi koulua kotoa puolen vuoden ajan. Nyt riskiryhmään kuuluvat perheenjäsenet ovat saaneet rokotukset, joten poika on palannut takaisin kouluun.

Alakoulun toiseksi viimeistä luokkaa käyvälle Kiiverin pojalle etäopiskelu sopi pääasiassa hyvin.

– Poikani on sen luonteinen, että hän pystyy opiskelemaan näin, kun on saanut tukea. Osalla arki kotona on niin levotonta, ettei opiskelusta tule mitään.

Kiiverin pojalla oli puolen vuoden ajan opetuksessa hybridimalli: osalle tunneista hän osallistui etäyhteydellä ja osan hän opiskeli itsenäisesti vanhempiensa avustuksella.

"Turvaa tulevaisuudesta ei tällä hetkellä ole"

Yle uutisoi viime viikolla, että alle 10-vuotiaiden koronatartuntojen määrä on kasvanut. Epäselvää on, mistä tartuntamäärien nousu johtuu. Yksi selitys siihen voi olla brittiläinen koronavirusvariantti, joka on tarttuvampi kuin tavallinen koronavirus.

Taysin infektiolääkäri Janne Laine kertoo, että Pirkanmaalla alakouluikäisten koronatartuntojen määrä on viime viikkoina kasvanut jonkin verran.

– Heidän osuutensa tartunnoista ei kuitenkaan ole merkittävästi noussut, eli määrien nousu kuvastaa yleistä tartuntamäärien nousua.

Koronavirus on tartuttanut viime aikoina huomattavasti enemmän alle 10-vuotiaita lapsia. Yle

Viime sunnuntaina uutisoitiin Tampereen Lentävänniemen alakoulun koronatartunnoista- ja altistumisista. Niiden vuoksi koulun 1.–6.-luokkalaiset ja sen henkilöstö on siirretty tämän viikon ajaksi etäopetukseen.

Laineen mukaan alakouluikäisten selvästi yleisin tartuntatapa on omasta perheestä saatu tartunta. Koulutartunnat ovat edelleen vähäisiä.

Tässä vaiheessa ei ole tietoa siitä, onko Lentävänniemen alakoulun tartunnoissa kyse virusmuunnoksesta vai tavallisesta koronaviruksesta.

Sanna Kiiveri toimii Kanjonin koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtaja. Hän kertoo, että vanhemmilla on koronan lisäksi kova huoli myös virusmuunnoksista.

– Tiedostamme sen, että esimerkiksi ensi syksynä voi olla iso epidemia edessä, jolloin tulee taas miettiä etäopiskelua.

Kiiveri kertoo olevansa valmis ottamaan poikansa takaisin etäopetukseen, mikäli tarve vaatii.

– Turvaa tulevaisuudesta ei tällä hetkellä ole.

Etäopetuksessa olevat oppilaat ** ** Alue Viikko 3 Viikko 5 Viikko 7 Viikko 11 Etelä-Suomi 1379 2967 3070 52309 Itä-Suomi 563 560 138 2945 Lappi 6 11 78 216 Lounais-Suomi 329 556 717 14793 Länsi- ja Sisä-Suomi 1083 6642 1643 11681 Pohjois-Suomi 129 245 79 130 Koko Suomi 3489 10981 5725 82074 Lähde: Avi. Lukuihin on laskettu mukaan kaikki etäopetuksessa olevat oppilaat, on syynä sitten karanteeni, koulun tilojen sulkeminen tai erityiset opetusjärjestelyt.

Millaisia ajatuksia juttu herätti? Keskustele aiheesta perjantaihin kello 23:een saakka!