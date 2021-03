Tavaraliikenne Aasian ja Euroopan välillä Suezilla poikki jo kolmatta päivää – jättimäiselle konttilaiva Ever Givenille on sattunut haveri aiemminkin

Maailman meriliikennettä reaaliaikaisesti seuraava verkkosivusto näyttää, miten paha ruuhka Suezille on jo päässyt syntymään.

Satelliittikuva näyttää hyvin, miksi liikenne Suezilla on pysähdyksissä. Suuri konttilaiva Ever Given on melkein poikittain Suezin kanavassa, kukaan ei pääse ohi.

Rotterdamiin matkalla oleva Ever Given ajoi kanavassa matalikolle tiistaina. Aluksen keula ja perä nousivat tiukasti kanavan rantavalleja vasten. Tämä vaikeuttaa sen irrottamista, arvioi muun muassa varustamoalalla toimivan hollantilaisen Boskalis-yhtiön toimitusjohtaja Peter Berdowski uutistoimisto Reutersille.

400-metrisen konttilaivan kyydissä on noin 20 000 merikonttia.

Ilkka Kemppinen / Yle, tiedot: Wikipedia

Ruoppaajat yrittävät kaivaa hiekkaa ja mutaa laivan ympäriltä samaan aikaan, kun viisi hinaajaa yrittää kiskoa alusta syvemmille vesille. Tuuliolosuhteet irroitustyölle eivät ole parhaat mahdolliset.

Ever Given -alusta yritettiin kaivaa esiin Suezin kanavan rantavallesta torstaina. AOP

CNN:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan kanava saattaa olla tukossa vielä päivän pari. Reutersin haastattelema asiantuntija arvioi, että laivan lastia saatetaan joutua keventämään, jotta alus saadaan irti kanavan penkoista.

– Haasteellista tulee olemaan konttinosturin saaminen sellaiseen paikkaan, että päästään käsiksi kymmenen asuinkerroksen korkuiseen konttipinoon ja päästään nostamaan osa konteista muualle, pohtii Marsh -yhtiön johtaja Marcus Baker.

Ever Givenin kyydissä on merikontteja arviolta kymmenkerroksisen kerrostalon korkeudelta. Jos lastia purettaisiin aluksen painon keventämiseksi, haasteena on päästä käsiksi rantapenkereellä kaikkein ylimpiin kontteihin. AOP

Alus ajautui karille hiekkamyrskyssä tiistaiaamuna paikassa, joka on erittäin vilkkaasti liikennöity meriyhteys Aasian ja Euroopan välillä. Arviolta 30 prosenttia koko maailman konttiliikenteestä ja noin 12 prosenttia maailmankaupasta kulkee 193 kilometriä pitkän väylän kautta.

Eri medioiden mukaan alueella oli onnettomuushetkellä voimakkaita tuulia ja hiekkamyrsky. Marketwatch -sivuston mukaan (siirryt toiseen palveluun) karipaikalla tuuli tiistaina noin 14 metriä sekunnissa.

Joissain medioissa on puhuttu myös sähkökatkoksesta aluksella, mutta marketwatch.comin haastatteleman Bernhard Schulte Shipmanagement -yhtiön edustajan mukaan alustavissa tutkimuksissa ei ole tullut esiin sähkövikaa tai muutakaan teknistä vikaa.

Suomalaisasiantuntija: Suezin kanava ei vaikeakulkuinen isoillekaan aluksille

Merikapteeni Joakim Håkans, meripalveluyhtiö Alfons Håkansin toimitusjohtaja sanoo hämmästyneensä, kun kuuli onnettomuudesta.

Håkansilla on yli 30 vuoden kokemus meripelastuksesta, mutta hän ei lähde arvuuttelemaan onnettomuuden syytä, koska on pelkkien valokuvien varassa.

– Emme tiedä, mitä on veden alla. Kun kyseessä on iso ja raskas alus, se saattaa olla niin jumissa, että ainoa keino on kaivaa se ulos.

Suezin kanavaa merikapteeni ei sinällään pidä erityisen vaikeana kulkureittinä isoillekaan aluksille.

– Se on suojaisa avokanava eikä siinä ole varsinaisesti vaaroja. Sitä on levennetty, mutta ei tosin onnettomuuskohdasta. Ja muutama vuosi sitten kanava muutettiin kaksisuuntaiseksi, Håkans sanoo.

Sama alus törmäsi pari vuotta sitten jokilaivaan

Ever Given on törmäillyt aiemmin ainakin Saksassa, kertoo Bild-lehden verkkojulkaisu (siirryt toiseen palveluun). Helmikuussa 2019 laiva törmäsi jokilaivaan Elbe-joella Hampurissa. Myös tuolloin onnettomuudesta syytettiin kovaa tuulta.

Meriliikennettä reaaliajassa seuraava marinetraffic-sivusto näyttää (siirryt toiseen palveluun), miten paha ruuhka Suezille on jo päässyt syntymään.

Ilkka Kemppinen / Yle, laivojen tiedot: MarineTraffic

Marketwatch.com -verkkosivusto kertoo viranomaislähteisiin viitaten, että yli 150 alusta odottaa pääsyä Suezin kanavan läpi.

Joukossa on yli 20 öljytankkeria. Jumissa on myös useita nestemäistä kaasua LNG:tä kuljettavia aluksia ja toistakymmentä muuta konttialusta, kertoo puolestaan Reuters.

Varsinkin kaasukuljetusten viivästyminen saattaa nostaa kaasun hintaa Euroopassa.

Kanava on merkittävä tulonlähde Egyptille, joten liikenteen seisahtuminen vaikuttaa myös sen talouteen. Lisäksi onnettomuudella on vaikutuksia satamissa eri puolilla maailmaa, kun laivat eivät liiku suunnitelmien mukaan.

Ever Given ei ole kantokyvyltään maailman suurimpien konttialusten kärjessä, mutta kokoluokassaan lähellä maailman suurimpia. Se on yhtä pitkä kuin Marine Insight -verkkosivuston (siirryt toiseen palveluun)suurimmaksi alukseksi rankkaama HMM Algericas.

Konttialusten koko on vuosikymmenten saatossa kasvanut ja kasvanut, ja Ever Givenin onnettomuus herättää kysymyksen, onko konttialusten maksimikoko jo saavutettu tai peräti ylitetty.