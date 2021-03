Yle seuraa käräjillä: Isänsä palkkasurman tilannut ja surman tehnyt olivat mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeisia, poika pitää lavastuksena

Uhrin poika ei kesällä piilottanut kasvojaan oikeudessa. Hän on kiistänyt teon. Kuva viime kesän oikeudenkäynnistä.

Suomen oloissa ainutkertaisen palkkamurhan käsittely jatkuu perjantaina aamulla Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

Poliisi löysi yli nelikymppisen miehen kuolleena Tampereelta Vasaratieltä tammikuun lopussa viime vuonna. Surman tekee harvinaiseksi se, että teon epäiltiin pian olevan palkkasurma, jonka uhrin poika olisi tilannut.

Henkirikoksen tekijä oli jo jonkin aikaa haaveillut ihmisen tappamisesta. Hän oli myös keskustellut avovaimonsa kanssa joidenkin ihmisten surmaamisesta. Vuoden 2019 puolella mies julkaisi Tor-verkossa ilmoituksen ”palkkamurhapalvelusta”.

Viime kesänä Pirkanmaan käräjäoikeus totesi, että 19-vuotias jyväskyläläinen mies surmasi miehen. Oikeuden mukaan surmaan yllyttäjänä eli teon tilaajana oli uhrin 20-vuotias Raumalla asuva poika. Tuomioiden pituudet selviävät perjantaina.

Oikeus määräsi molemmat mielentilatutkimuksiin, joiden tulos kuultiin perjantaina oikeudessa.

Uhrin poika kiisti oikeudessa rikoksen. Tekijä myönsi aiheuttaneensa uhrin kuoleman, mutta kiisti murhan.

Ylen toimittaja Anu Leena Koskinen seuraa oikeudenkäyntiä hetki hetkeltä.

10.14 Yllätyksen täytyy olla syy, joka johtaa rikokseen. Näin on oikeuden mukaan ollut. Uhrin poika on kysellyt suunnitelman etenemisestä, eikä isää olisi surmattu ilman tilausta.

10.09 Tekijän on täytynyt kuulla uhrin tuskanhuudot. Teko on tehnyt raa'alla ja julmalla tavalla.

10.08 Oikeuden mukaan tekijä on tehnyt surman 10 000 euron palkkiota vastaan vakaasta harkinnasta.

10.04 Oikeuden mukaan murhaan liittyä vakaa harkinta vaatii esimerkiksi huolellista suunnittelua. Oikeuden mukaan tekijä on etsinyt uhria verkosta, koska on halunnut surmata jonkun. Oikeuden mukaan tekijä on suunnitellut tekoa varten valeasun ja peitetarinan ja ottanut murhaan sopivia välineitä..

10.03 Viestittely uhrin pojan ja tyttöystävän kanssa tukevat oikeuden mukaan tappamistarkoitusta. Tappo on riidaton, oikeus harkitsee nyt, onko kyseessä murha.

9.57 Käräjäoikeuden mukaan välituomioihin ei ole tullut ilmi uusia, vaikuttavia seikkoja. Tekijä on lyönyt lukuisia kertoja uhria. Tekijän mukaan hän oli luopunut bussimatkalla tappamisajatuksesta ja ajatelleensa ryöstää uhrin. Oikeus ei pitänyt tätä uskottavana, kun vertaa sitä tapahtumiin uhrin kotona. Tekijä löi 40 kertaa uhria.

9.55 Uhrin poika ja tekijä ovat etäyhteydellä vankiloistaan yhteydessä oikeussaliin.

9.20 Uhrin pojan asianajaja Tomi Borgenrström sanoo, että hänen päämiehensä kiistää yhä millään tavalla olleensa tekemisissä isänsä henkirikoksen kanssa. Hän pitää tekoa joko lavastettuna tai sanoo, ettei tekoa ole tilattu.

9.10. Oikeus vetäytyy miettimään tuomiota. Tuomarin mukaan tuomio tulee ennen kello kymmentä. Odotamme oikeussalin ulkopuolella.

9.10. Molemmille vaaditaan elinkautista rangaistusta, syyttäjä kertoo.

9.09 Isänsä palkkasurman tilannut eli tekoon yllyttänyt ja surman tehnyt olivat mielentilatutkimuksen mukaan syyntakeisia. Uhrin poika ja surman tekijä eivät ole paikalla oikeudessa kuulemassa tätä.

9.08. MIelentilalausuntojen lopputulos voidaan julkistaa suullisesti oikeudessa, oikeus linjaa.

9.05 Oikeudenkäynti alkoi. Paikalla saa olla vain viisi yleisön edustajaa maskeissa. Kaikki ovat toimittajia.

Motiivi jää epäselväksi, sanoi oikeus aiemmin

Oikeuden välituomion mukaan tapauksen motiivi jää lopulta vähän epäselväksi, vaikka motiivissa viitataan taloudellisiin seikkoihin.

Syyttäjän mukaan motiivina oli raha ja uhrin pojan lapsuuskokemukset. Syyttäjän mukaan uhrin poika kärsi lapsuudessa isänsä alkoholismista. Syyttäjän mukaan palkkamurhan 10 000 euron palkkio piti maksaa isältä saadulla perinnöllä. Puolustus kiisti oikeudessa nämä seikat.

