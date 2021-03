Finnair suunnittelee sähkölentokoneiden tilaamista lyhyille reiteille

Finnair on tehnyt aiesopimuksen ruotsalaisen start-up-yrityksen Heart Aerospacen kehitysvaiheessa olevien ES-19-sähkölentokoneiden tilaamisesta. Koneita tulisi Finnairin laivastoon kaksikymmentä. Kaupallinen liikenne konetyypillä alkaa vuonna 2026.

Finnairin tavoitteena on puolittaa lentämisen nettopäästöt vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2019 tasosta, ja saavuttaa hiilineutraalius vuonna 2045.

Sähkölentokoneet korvaisivat lyhyillä reiteillä pääasiassa ATR-potkuriturbiinikoneet, jotka ovat tällä hetkellä Finnairin vähäpäästöisimpiä koneita. 19-paikkaiset koneet mahdollistaisivat kuitenkin päivittäisten lentojen määrän lisäämisen monille kentille, sillä koneen operointikustannukset ovat merkittävästi alhaisemmat, kuin nykyisillä koneilla.

– Sähkölentäminen on osa tulevaisuuden keinovalikoimaa lentämisen ilmastokysymysten ratkaisemisessa etenkin lyhyillä reiteillä, sanoo Finnairin vastuullisuusjohtaja Anne Larilahti.

Käytännössä sähkölentokoneilla voitaisiin operoida Suomen lähialueille, kuten Tallinnaan. Pääasiassa koneille lennettäisiin kuitenkin eteläisen Suomen kentille, kuten Jyväskylään, Tampereelle, Turkuun, Vaasaan, Kuopioon, Joensuuhun ja Maarianhaminaan.

Lisäksi halvat operointikustannukset mahdollistaisivat reittiliikenteen aloittamisen sellaisillekin kentille, joille Finnair ei tällä hetkellä operoi. Sellaisia kenttiä olisivat esimerkiksi Lappeenranta, Savonlinna ja Seinäjoki.

19-paikkaisilla sähkölentokoneilla voidaan operoida Helsinki-Vantaalta enintään 400 kilometrin päässä sijaitseville kentille. Heart Aerospace AB

Ruotsalaiskoneesta menestys ennen ensimmäistäkään lentoa

Sähköllä toimivasta 19-paikkaisesta matkustajakoneesta on tulossa kaupallinen menestys, vaikka kone on vasta suunnitteluasteella. Heart Aerospace on kertonut saavansa tuotekehityskustannukset katettua 200 koneella.

Yhtiö on tähän mennessä tehnyt aiesopimuksen jo 345 matkustajakoneen toimittamisesta, vaikka sen testilennot alkavat vasta kolmen vuoden kuluttua. Kiinnostuneita lentoyhtiöitä on toistakymmentä.

– Tällä hetkellä kiinnostus sähkölentämiseen on suurta, ja esisopimuksia on tehty eniten pohjoismaisten yhtiöiden lisäksi Euroopassa, Pohjois-Amerikassa sijaitsevien lentoyhtiöiden kanss,a sanoo Heart Aerospacen perustaja Anders Forslund.

Koneiden kokoaminen tulee tapahtumaan Göteborgin lentoaseman yhteyteen rakennettavassa lentokonetehtaassa, mutta yhtiöllä on alihankkijoita Pohjoismaiden lisäksi eri puolilla Eurooppaa.

Kotimaanlennot päästöttömiksi Pohjoismaissa

Käytännössä kaikissa Pohjoismaissa on tavoitteena muuttaa kotimaanlennot kokonaan tai osittain fossiilivapaiksi.

Ruotsin kotimaanlentoja operoiva Braathens Regional Airlines ja Skandinavian lentoyhtiö SAS aikovat aloittaa lennot 19-paikkaisilla koneilla vuosikymmenen puolivälissä.

Myös norjalainen kotimaanlentoja operoiva Widerøes Flyveselskap ASA on yksi sähkölentokoneista aiesopimuksen tehneistä lentoyhtiöistä.

Lue lisää ES-19-lentokoneesta: Murros on tapahtumassa nopeammin kuin kuviteltiin: Sähkölentokoneet tulevat käyttöön jo lähivuosina – Lentohäpeä ja koronakriisi saivat lentoyhtiöihin vauhtia