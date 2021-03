Etsimme vastauksia liikkumisrajoitusten herättämiin kysymyksiin: Onko juhlat nyt kielletty, ketä saa tavata ja auttaa, voiko lähteä vuokramökille?

Hallituksen liikkumisrajoituksia koskeva lakiesitys (siirryt toiseen palveluun) herättää lukemattomia kysymyksiä rajoitusten soveltamisesta käytännön elämään.

Esityksen pääajatus on se, että kaikki liikkuminen, mikä ei ole erikseen sallittua, on kiellettyä. Ihmiset voisivat oleskella vapaasti vain kotikuntansa asunnon pihapiirissä.

Liikkumisrajoituksia suunnitellaan pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Voimaantulo on vielä auki.

Laissa on määritelty 13 poikkeusta, joiden takia voi poistua kotoaan. Liikkumisen pitää olla jokaisessa tapauksessa aina välttämätöntä. Lisäksi maahantulo ja maastapoistuminen on sallittua.

Ihmisen omaan harkintaan jää se, olisiko asia mahdollista hoitaa muulla tavoin kuin paikan päälle menemällä, esimerkiksi puhelimella tai verkossa.

Koostimme vastauksia poikkeusten herättämiin kysymyksiin.

Ulkoilu ja vapaa-ajanvietto

Ketkä voivat tavata toisiaan sisätiloissa tai kotona?

Pääosin samassa taloudessa asuvat ihmiset. Lisäksi vakiintuneessa parisuhteessa olevat ihmiset, jotka eivät asu samassa taloudessa, voivat tavata toisiaan. Vammaisen tai iäkkään ihmisen avustaminen kotona ja sen ulkopuolella on myös syy avustajan liikkumiselle.

Ovatko kotona pidettävät juhlat kiellettyjä?

Laissa ei kielletä kotona pidettäviä juhlia tai kyläilyjä, mutta oman talouden ulkopuoliset ihmiset, kuten ystävät ja sukulaiset eivät voi liikkumisrajoitusten takia tulla niihin. Juhlia voi samaan talouteen kuuluvien kanssa.

Saako mennä Lappiin tai muualle Suomeen lomalle vuokramökille?

Matkustaa voi vain omalle mökille tai vapaa-ajan asunnolle, josta on tehty pitkäaikainen vuokrasopimus tai se on omistajan perheenjäsenen muuten hallinnoima. Viikkoa ei lasketa pitkäaikaiseksi vuokra-ajaksi.

Mökillä voivat oleskella omistajan kanssa vain samaan talouteen kuuluvat.

Kenen kanssa saa ulkoilla ja missä?

Pääosin samaan talouteen kuuluvien ihmisten kanssa. Tämän lisäksi ulkoilu on mahdollista kahden muun ulkopuolisen kanssa. Kolme henkilöä voi siis ulkoilla aina kerrallaan yhdessä. Tällä pyritään välttämään lähikontakteja ja vähentämään tartuntoja.

Ulkoilla voi vain alueella, jonne liikkumisrajoituksia on määrätty.

Jos ajaa taksilla asemalle ja poistuu paikkakunnalta junalla, voiko niin tehdä?

Liikkumisrajoitusten piiriin kuuluvilta alueilta ei saa matkustaa pois. Hotelliin ei voi mennä lomailemaan. Matkustaa voi vain omalle mökille ja vapaa-ajan asunnolle, johon on pitkäaikainen vuokrasopimus.

Suomen kansalainen voi aina tulla maahan ja poistua maasta. Ulkomaalaiset voivat tulla Suomeen vain välttämättömästä syystä, maastalähtö on sallittua.

Voiko kaverit ottaa auton kyytiin, jos menee ulkoilemaan heidän kanssaan?

Ulkoilemaan ei pidä matkustaa erikseen, jollei sitä voi tehdä terveysturvallisesti. Ulkoilu on mahdollista vain sillä alueella, johon liikkumiskielto on määrätty. Jos rajoitus asetetaan Uudenmaalle tiettyihin kuntiin, näiden kaikkien alueilla olisi mahdollista ulkoilla.

Voinko mennä esimerkiksi kirkkoon jumalanpalvelukseen tai moskeijaan rukoilemaan?

Uskonnollisen yhteisön edustajalta on mahdollista saada vain yksilöllistä sielunhoitoa eli tavata hänen kanssaan kahden kesken. Monet uskontokunnat järjestävät koronan takia etäjumalanpalveluksia verkossa.

Ostokset ja palvelut

Mitä kaikkea lasketaan ruokaostosten ja lääkkeiden lisäksi "henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkimiseksi".

Saako Alkossa käydä ostoksilla?

Alkoholijuomat ja -valmisteet määritellään elintarvikkeiksi, joten kyllä voi.

Voiko tupakkaa käydä ostamassa kioskilta, meikkejä kemikaliosta tai taimia puutarhaliikkeistä?

Tupakka, kosmeettiset valmisteet tai kasvit ennen niiden korjuuta eivät kuulu elintarvikkeisiin tai välttämättömiin tarvikkeisiin. Nämä asiat voi kuitenkin hoitaa esimerkiksi ruokaostosten yhteydessä marketeissa.

Saako kampaajalle tai kauneushoitolaan mennä?

Kampaajaa, manikyyria tai kasvohoitoa ei lasketa välttämättömäksi menoksi.

Saako ravintoloista hakea noutoruokaa vai pitääkö käyttää kuljetuspalvelua?

Ennakolta tilatun ruoan voi käydä noutamassa ravintolasta. Myös kotiin tilatun ruoan ja tarvikkeiden kotiinkuljetus on mahdollista, koska liikkuminen on sallittua työtehtävien hoitamiseksi.

Jos kodinkone tai sen osa hajoaa, voiko mennä ostamaan liikkestä uuden tai osia rautakaupasta?

Rikkoutunut välttämätön laite tai tarvike voidaan korjata tai hankkia sen tilalle uusi, jos tätä ei voida siirtää myöhempään ajankohtaa.

Lapset ja läheiset ihmiset

Voivatko lapset leikkiä keskenään?

13-vuotiaat (2008 syntyneet) ja sitä nuoremmat lapset voivat ulkoilla ja leikkiä ulkona muiden lasten kanssa. Lapset voivat myös ulkoilla harrastusten yhteydessä. Huoltaja, vanhempi sisarus tai muu henkilö voi valvoa tässä yhteydessä lasten leikkimistä ja huolehtia turvaväleistä.

Voivatko eroperheiden lapset liikkua kahden paikkakunnan tai kodin välillä?

Lapset voivat liikkua kotien välillä sovitusti esimerkiksi vuoroviikoin. Myös muualla asuva vanhempi voi tavata lastaan tai kuljettaa hänet toiseen kotiin tai hoitopaikkaan liikkumisrajoituksista huolimatta.

Kuka lasketaan läheiseksi henkilöksi, jota voi hoitaa ja hautajaisiin saa osallistua?

Lapsen auttaminen ja tukeminen on aina mahdollista. Lähisukulaisen sairastuessa häntä voi mennä auttamaan. Myös isovanhemmat voivat hoitaa lapsenlapsiaan. Läheisen henkilön ei tarvitse olla sukulaisuussuhteessa hoivattavaan ihmiseen, vaan hän voi olla myös ystävä tai naapuri.

Hautajaisten järjestäminen ja niihin osallistuminen on sallittua.

Omistukset

Voiko mennä huoltamaan kiinteistöjä, rakennuksia tai autoa?

Toisella paikkakunnalle olevalle kiinteistölle tai rakennukselle liikkuminen on mahdollista. Rakennusten, kulkuneuvojen, laitteiden ja vastaavien omistusten huoltaminen tai korjaaminen onnistuu.

Voiko muuttaa liikkumisrajoitusten voimassaoloaikana?

Muuttaminen oman paikkakunnan sisällä tai toiselle paikkakunnalle on sallittua. Epäselvää on se, voivatko kaverit tai sukulaiset auttaa muutossa. Muuttoliikkeen palkkaaminen on mahdollista, koska elinkeinon harjoittaminen on sallittua.

Lopuksi vielä kootusti poikkeukset

Tässä syitä kotoa poistumiselle liikkumisrajoitusten aikana:

Ruokakauppa- ja apteekkireissut, polttoaineen tankkaus, ja liikkuminen muiden "henkilökohtaisen elämän kannalta välttämättömien tarvikkeiden hankkimiseksi".

Pankissa ja postissa asiointi, pakettien lähettäminen ja noutaminen.

Asiointi terveyspalveluissa ja sosiaalihuollossa sekä viranomaisasionti.

Työn tai oman yritystoiminnan ja elinkeinon vuoksi tapahtuva liikkuminen.

Päiväkotiin, peruskouluun, lukioihin ja ammattikouluihin kulkeminen sekä koulujen pääsykokeisiin matkaaminen.

Luottamustoimen harjoittaminen tai yhtiökokouksiin osallistuminen.

Varusmiespalvelus.

Läheisen tapaaminen hoivan tai kuolemanvaaran vuoksi, hautajaisiin osallistuminen, lapsen tapaamisoikeuden toteuttaminen, vammaisen avustaminen.

Yksilöllinen, sielunhoidollinen tapaaminen uskonnollisen yhteisön edustajan kanssa.

Omistamalleen kiinteistölle tai kulkuneuvolle siirtyminen.

Kotieläimen hoito.

Omalle mökille matkustaminen.

Pelastustoiminta esimerkiksi tulipalon syttyessä tai onnettomuustilanteessa.

Puuttuuko jokin oleellinen kysymys, laita se alle. Voit keskustella aiheesta perjantaihin kello 23 asti.

