Tanska pidentää Astra Zenecan käyttökieltoa kolmella viikolla

Astra Zenecan koronarokote pysyy Tanskassa jäissä vielä ainakin kolme viikkoa. Tanskan terveysviranomainen totesi torstaina pitävänsä rokotetta turvallisena ja tehokkaana.

– Emme kuitenkaan voi sulkea pois mahdollista yhteyttä rokotteen ja harvinaisten verisuonitukosten välillä, sanoi johtaja Tanja Lund Erichsen Tanskan lääkehallituksesta Tanskan radion DR:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan.

Tanska keskeytti Astra Zenecan rokotteen käytön kaksi viikkoa sitten, kun pienellä määrällä rokotettuja raportoitiin verisuonitukoksia. Tapauksista kaksi on johtanut kuolemaan. Rokotteen käyttö keskeytettiin myös monissa muissa EU-maissa vastaavien ilmoitusten jälkeen.

Mukana oli muun muassa Ruotsi, jonka terveysviranomaisilta odotetaan lausuntoa rokotteesta niin ikään keskiviikkona.

Monet maat jatkoivat käyttöä EMA:n lausunnon jälkeen

Rokotuksia kuitenkin jatkettiin esimerkiksi Saksassa, Ranskassa ja Italiassa viime viikolla, kun Euroopan lääkevirasto EMA totesi, että rokote on edelleen turvallinen eikä sillä ole yhteyttä kohonneeseen veritulppariskiin.

EMA päätti kuitenkin, että rokotteen tietoihin lisätään maininta raportoiduista verisuonitukoksista.

Eniten Astra Zenecan rokotetta on käytetty Britanniassa: Rokoteannoksia on pistetty reilusti yli 10 miljoonaa. Britannian lääkeviraston MHRA:n mukaan viidellä rokotetulla on raportoitu aivolaskimotukos, johon on liittynyt myös verihiutaleiden vähyys.

Suomessa THL päätti viime perjantaina keskeyttää rokotukset Astra Zenecalla. Kahdella rokotteen saaneella oli ilmennyt aivolaskimotukos noin viikko rokotteen saamisen jälkeen.

Keskiviikkona THL päätti, että rokotteen antamista yli 65-vuotiaille voidaan jatkaa.

