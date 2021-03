Yksi turvautuu astmalääkkeisiin, toista oksettaa aamuyöstä asti – asukkaat kertovat oireista, joista ovat löyhkäävän Oulun katkussa kärsineet

Kurkkukipua, päänsärkyä, vatsaoireita ja pahaa oloa. Ne kaikki ovat tulleet vaihtelevissa määrin oululaisille Sari Laurilalle ja Minna Karppiselle ja heidän perheilleen tänä talvena tutuiksi.

Kumpikin asuu perheineen Hollihaan kaupunginosassa Oulussa, aivan ydinkeskustan tuntumassa. Kivenheiton päässä ovat myös Nuottasaaren tehdasalue ja metsäteollisuusjätti Stora Enson kartonkitehdas.

Uusi tehdas aloitti toimintansa alkuvuodesta. Jo tuolloin Stora Enso varoitti, että käynnistys saattaa aiheuttaa hajuhaittaa. Haittoja tulisi, kunnes prosessi olisi yhtiön mukaan saatu täysin käyntiin.

Hajuja on riittänyt näihin päiviin asti. Aiemmin alkuviikolla Ylen haastattelema, tehdasalueen lähellä 30 vuotta asunut oululaismies sanoi talven löyhkän olevan pahin, mitä on koko aikana kokenut.

Hyvää sanottavaa ei ole Sari Laurilalla ja Minna Karppisellakaan. He kertovat, että heille tehdasalueelta kulkeutuneet hajuhaitat ovat aiheuttaneet terveysongelmia.

Laurilalla on esimerkiksi astma lähtenyt oireilemaan pahasti.

– Joudun käyttämään tällä hetkellä jatkuvasti astmalääkkeitä, mitä en yleensä joudu tekemään. Muutimme tänne reilu vuosi sitten, ja varsinkin alkuvuonna tilanne on mennyt todella hankalaksi.

Hänen lapsellaan kurkku on punoittanut ja ollut kipeä.

– Ystävällä, joka on ollut meillä vierailemassa, on ollut samaa.

Oireet vieneet koronatesteihinkin

Tehdasalue sijaitsee Oulun keskustan tuntumassa. Kaupungissa on haissut ennenkin, mutta paikallisten mukaan tämän talven löyhkä on ollut poikkeuksellinen. Janne Körkkö / Yle

Nuottasaaren tehdasalueen hajuhaitat ovat puhuttaneet Oulussa laajalti, ja myös Yle on uutisoinut niistä talven aikana.

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskuksesta on kerrottu, että hajuhaitoista on tehty sille valituksia ja valitusten mukaan joillekin on tullut hajujen kyytipoikana kurkun ärsytystä ja päänsärkyä.

Myös Sari Laurila on ollut yhteydessä asiasta ely-keskukseen, samoin suoraan Stora Ensoon. Hän sanoo, että oireiden takia on joutunut käymään koronatesteissäkin.

– Mutta koronaa ei ole ollut.

Lapset ovat joutuneet olemaan myös koulusta pois, Laurila kertoo.

– Stora Enso sanoo koko ajan, että ongelmaa yritetään ratkaista ja raja-arvoja ei ole ylitetty. Mutta se hämmentää, että tehdas sijaitsee tässä Hollihaan puiston läheisyydessä, missä lapset leikkivät ja päiväkotilapset ja koululaiset käyvät päivittäin. Miten tehdas voi toimia täydellä teholla, jos selvästi on ongelmia ja päästöjä? Se ei ole oikein.

Tehdas lupaa parannuksia

Stora Enso kertoi keskiviikkona jatkavansa Oulun-tehtaan hajuhaittojen selvittämistä.

Stora Enso muutti toisen paperikoneensa kartonkitehtaaksi Oulussa. Tuotantoa alettiin käynnistellä alkuvuodesta. Janne Körkkö / Yle

Tuolloin yritys tiedotti, että jotain on selvinnytkin ja yksi merkittävä hajupäästölähde on paikannettu sellutehtaan kuituvesikanaalin hönkäputkiin.

Tehtaanjohtaja Juha Mäkimattila sanoo Ylelle, että työt hajun aiheuttajan selvittämiseksi on aloitettu heti tammikuussa ja korjaavia toimia jo tehty.

Hän toteaa, että suurimmaksi osaksi kyse on hajujen keräilyjärjestelmästä, joka on monimutkainen laitteisto ja kattaa koko tehtaan ja energiatuotannon alueen.

– Kun prosessi muuttuu tällaisen investoinnin myötä paljon, koko laitteisto pitää saada toimimaan tasapainossa, niin että kaikki hajukaasut pystytään keräämään sinne.

Mäkimattila kertoo, että viikolla 15 eli runsaan kahden viikon kuluttua tehtaalla päästään tekemään eräs merkittävä muutostyö, jonka uskotaan parantavan tilannetta oleellisesti.

Hän sanoo olevansa tietoinen kymmenistä hajuhaitoista tehdyistä palautteista. Viestit ovat tulleet pääosin kaupungin kautta.

Terveyshaittoja tehtaanjohtaja ei osaa kommentoida.

– Tämä on sitä, miten ihmiset hajun kokevat ja millä tavalla siihen reagoivat. Päästöt ovat kuitenkin niin laimeita, että ne eivät ole terveydelle vaarallisia. Hajuaistimus on ilman muuta selvä, epämiellyttävä.

Stora Enso työllistää Oulun-tehtaallaan tuotantosuunnan muutoksen jälkeen noin 400 ihmistä. Janne Körkkö / Yle

"Kuin viemärissä asuisi"

Sari Laurilan perheen tavoin Minna Karppisenkin kodissa on oireiltu hajujen tähden.

Karppinen sanoo, että lapset ovat saattaneet koulupäivän jälkeen valitella pahaa oloa tai päänsärkyä. Joskus näin on jo aamulla, mikä on tarkoittanut poissaoloja koulusta.

Myös Karppinen itse on kärsinyt hajuhaitoista.

– [Eilen aamulla] heräsin viiden jälkeen siihen, että oli paha olla. Tajusin, että nyt alkaa haista. Sen jälkeen tuli kuvottava olo.

– Kun paha haju tulee, alkaa vääntää vatsaa ja on koko ajan oksettava olo, hän kuvailee.

Laurilan on lähdettävä välillä pois kotoa perheensä kanssa. Näin kävi viimeksi viime viikonloppuna.

– Emme pystyneet olemaan kotona. Haju oli niin karmea.

Laurilan mukaan pahimpina hetkinä on "kuin viemäri olisi noussut lattioille ja kuin viemärissä asuisi".

– Tuskin kukaan haluaa kokea sitä omassa kodissaan.

