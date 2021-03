7 viikossa melkein puoli miljoonaa klikkausta – Strömsö-paidan ohje kiinnostaa jo Islannissa asti

Lee Esselström pukeutuu itse mielllään villaan. Villalangasta neulottu Strömsö-paita on kestävä ja ekologinen vaate.

Lee Esselström pukeutuu itse mielllään villaan. Villalangasta neulottu Strömsö-paita on kestävä ja ekologinen vaate. Antti Haavisto / Yle

Yhteisöllisyys on tärkeä osa Strömsö-villapaidan tarinaa.

Vaikka Lee Esselström tiesi, että suomalaiset ovat hurahtaneet neulomaan islantilaispaitoja ja muitakin perinnevillapaitoja, yllätti Strömsö-paidan vastaanotto hänet täysin. Paidan ohje julkaistiin tammikuun lopulla.

– Nämä ovat olleet aivan mahtavia viikkoja. Palautetta ja kyselyitä on tullut valtavasti ja rakkautta palautteen mukana, hämmästelee paidan suunnittelija.

Eikä paita ole kiinnostanut vain Suomessa vaan myös maailmalla. Palautetta on tullut monista maista, Islannistakin.

Puikkoihin tartuttiin porukalla

Havunvihreään villapaitaan sonnustautunut Lee Esselström on Svenska Ylen lifestyle-ohjelma Strömsön käsityövastaava. Viime kesänä hänelle tuli vihdoin mahdollisuus toteuttaa vuosia muhinut ideansa: Strömsölle oma villapaita.

– Suunnittelu on aika vaativaa ja se vaatii aikaa. Viime kesänä aikaa järjestyi.

Kaarrokkeen koristekuvio on kehitetty Strömsön huvilan kuistin puuleikkauksista. Lee Esselström /YLE

Strömsö-paidan ohje julkaistiin ohjelman verkkosivuilla sekä ruotsiksi että suomeksi. Seitsemän viikon aikana ohjetta on käyty lukemassa jo melkein puoli miljoonaa kertaa.

Eikä ohjetta ole vain luettu, vaan kansa on myös tarttunut puikkoihin.

Lue myös: Nyt voit taas neuloa yhdessä meidän kanssamme! #strömsökal3 on täällä, ja me neulomme tietenkin Strömsö-villapaidan

Valmista on tullut nopeasti: sosiaalisessa mediassa on jaettu toinen toistaan kauniimpien Strömsö-paitojen kuvia. Kuvien jakaminen ja yhteisöllisyys on tärkeä osa Strömsötröjan tarinaa.

Sydän löytyi läheltä

Lee Esselströmin innoituksena paidan suunnittelussa ovat olleet Strömsön kuistin aidan puuleikkaukset. Sieltä löytyvät villapaidan sydänkuviot.

Paidan erikoisuus on se, että sen etu- ja takapuolet ovat symmetriset. Ei ole väliä kummin päin paidan pukee päällensä. Niinpä esimerkiksi hihat kuluvat käytössä saman verran kummaltakin puolelta kyynärpään kohdalta.

– Tässä on ajateltu neuleen kestävyyttä, suunnittelija sanoo.

Esselström tietää, että moni vähän kokemattomampikin neuloja on tarttunut haasteeseen. Hän rohkaisee yrittämään, vaikka ei olisi ennen neulonut villpaitoja.

– Jos vain on kokemusta kahdella värillä neulomisesta, paita kyllä onnistuu. Ohje on tarkoituksella suunniteltu helpoksi.

Yhden tärkeän vinkin suunnittelija antaa: ennen aloittamista on tärkeää tehdä mallitilkku eli koepala oman käsialan selvittämiseksi.

– Se on tärkeää tässä mallissa.

Aika rauhoittua neulomaan

S-kokoisen Strömsö-paidan neulomiseen Esselströmiltä itseltään kuluu aikaa 30–40 tuntia.

– En ole kovin nopea neuloja. Innokkaimmat neulojat tekevät paidan varmasti nopeammin.

Esselströmillä on yksinkertainen selitys sille, että ihmiset ovat varsinkin korona-aikana innostuneet tekemään villapaitoja: nyt on ollut aikaa tarttua isompiin neuleprojekteihin.

– Ja onhan neulomisella myös terapeuttista vaikutusta. Tulee hyvä fiilis, verenpaine laskee ja sydämen rytmi rauhoittuu.

Tutustu ohjeeseen: Neulo Strömsö-villapaita – Lee on suunnitellut uuden mallin, jonka innoituksena ovat olleet Strömsön kuistin puuleikkaukset

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta maanantaihin kello 23 saakka.