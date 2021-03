Pauli Kallio nappasi Sarjakuva-Finlandian – voittajateos näyttää, kuinka sarjakuvat syntyvät

Sarjakuvakäsikirjoittaja Pauli Kallion ja 22 piirtäjän teos Ammatti: käsikirjoittaja on palkittu Sarjakuva-Finlandialla. Kymmenen ehdokkaan joukosta voittajan valitsi muusikko, yrittäjä Mato Valtonen.

Palkittu sarjakuva-albumi koostuu Kallion kirjoittamista lehdissä ilmestyneistä sarjakuvista. Kisan paksuin teos kertoo, muun muassa kuinka sarjakuvat syntyvät käsikirjoittajan ja piirtäjän yhteistyönä. Kallion ja taiteilijoiden kommentit kuvaavat sarjakuvantekijän arkipäivää ja juhlahetkiä. Samalla albumi valottaa suomalaisen lehtisarjakuvan lähihistoriaa, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Kallion mukaan teos summaa ison osan hänen elämäntyöstään samoihin kansiin.

– Halusin antaa kokonaiskuvan tästä työstä, mitä olen tehnyt. Mukana on tietysti tunnetuimmat sarjakuvani, mutta paljon myös sellaista matskua, joka ei ole päässyt muualla oikeastaan esiin, hän sanoo.

– Tärkeää oli myös, että piirtäjät saivat äänensä kuuluviin ja taustat tuodaan lukijalle näkyviin.

Ammatti: käsikirjoittaja -albumin sarjakuvat ovat piirtäneet JP Ahonen, Saila Juuti, Ulf K, Jussi Karjalainen, Kati Kovács, Maarit Kytöharju, Karri Laitinen, Mika Lietzén, Jan Lindström, Reetta Niemensivu, Christer Nuutinen, Pentti Otsamo, Ville Pirinen, Tomi Riionheimo, Jii Roikonen, Tiitu Takalo, Petteri Tikkanen, J. Tilsa, Piipa Toivonen, Sami Toivonen, Katja Tukiainen ja Sami Vähä-Aho.

Tarinoiden kertoja ja instituutio

Pauli Kallio on tamperelainen sarjakuvakäsikirjoittaja ja -kustantaja, joka on tehnyt sarjakuvia jo 30 vuotta. Hän on tehnyt muun muassa Kramppeja ja nyrjähdyksiä ja FC Palloseura -sarjoja. Kallio on palkittu vuonna 1994 Suomen sarjakuvaseuran Puupäähattu-palkinnolla.

Kallio ei väitä vastaan, kun häntä luonnehtii jonkinlaiseksi instituutioksi sarjakuvapiireissä.

– En ole koskaan havainnut sitä hetkeä, että muutun instituutioksi – se on käynyt vähitellen. Olen vain tämmöinen tyyppi, joka harrastaa ja tekee työkseen sarjakuva-asioita.

Arjen pienet asiat, musiikki, kulttuuri ja jalkapallo ovat vahvasti esillä Kallion töissä. Sarjakuvien aiheet löytyvät pitkälti omasta elämästä, ympäristöstä ja asioista, joista hän pitää.

– Minulla tekeminen lähtee paljolti realismista. Pohja on enemmän undergroundissa kuin missään supersankarihörhöilyissä, hän kertoo.

Kallio luonnehtii itseään jonkin sortin moniottelijaksi, jolle esimerkiksi dj-hommat antavat hyvän tekosyyn vierailla vähintään viikoittain levykaupoissa. Käsikirjoittaminen on kuitenkin kaikista lähinnä sydäntä.

– Kyllä minulle on hyvin tärkeää kertoa tarinoita. On aika kurja olo, jos en ole tehnyt viikkoon yhtään käsikirjoitusta. Tulee olo, että nyt tarvis ryhtyä hommiin.

Sarjakuva-Finlandia myönnetään kotimaiselle tekijälle yksin tai yhdessä tehdystä ansiokkaasta sarjakuva-albumista. Palkintosumma on 5 000 euroa. Palkinnon perusti Tampere Kuplii ry vuonna 2007.

Tänä vuonna ehdolla oli 45 sarjakuva-albumia, joista nelihenkinen esiraati valitsi 10 finalistia päätuomareiden puntaroitaviksi.