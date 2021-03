Vähintään 800 poliisia tarvitaan valvomaan liikkumisrajoituksia – Poliisijohtaja: "Lähdemme siitä, että uskomme ihmisten sanaan"

Tällä tietoa poliisi ei valvo tulevien liikkumisrajoitusten aikana rajoitustoimien raja-alueita, kuten vuosi sitten. Tämä kuva on otettu 27-28.3.2020 yöllä Helsinki-Turku-moottoritiellä Lohjalla Sammatin eritasoliittymässä, kun poliisin rajavalvonta alkoi.

Tällä tietoa poliisi ei valvo tulevien liikkumisrajoitusten aikana rajoitustoimien raja-alueita, kuten vuosi sitten. Tämä kuva on otettu 27-28.3.2020 yöllä Helsinki-Turku-moottoritiellä Lohjalla Sammatin eritasoliittymässä, kun poliisin rajavalvonta alkoi. Silja Viitala / Yle

Poliisi varautuu valvomaan hallituksen eduskunnalle esittämää liikkumisvapautta rajoittavaa lakia. Rajoitukset koskisivat pääkaupunkiseutua ja Turkua. Laissa säädettäisiin myös maskipakosta julkisessa liikenteessä ja sisätiloissa.

Poliisijohtaja Sanna Heikinheimo Poliisihallituksesta vastasi Ylen kysymyksiin siitä, mitä rajoitusten valvonta käytännössä tarkoittaa poliisin ja kansalaisen näkökulmista.

Millä tavoilla poliisi varautuu valvomaan liikkumisrajoituksia?

– Poliisi varautuu valvomaan rajoituksia, joista eduskunta myöhemmin tekee päätöksensä. Tässä vaiheessa varautuminen tarkoittaa sitä, että pyrimme varmistamaan se, että kun rajoitukset tulevat voimaan, niin meillä on riittävästi poliiseja suorittamassa käytännön valvontaa.

Kuinka rajoituksia käytännössä valvottaisiin?

– Poliisi valvoo joitain paikkoja tai alueita jalkautuen. Kysytään ihmisiltä tarvittaessa tai laajemminkin, että minne he ovat matkalla ja, mikä on liikkumisen syy. Poliisi voi myös muiden tehtävien yhteydessä valvoa liikkumisrajoitusten noudattamista.

Tarvittaessa liikkumisrajoitusten rikkomisesta ja kasvomaskin käytön laiminlyönnistä määrätään 40 euron rikesakko. Millä perusteella sakko voidaan antaa?

– Yksinkertainen esimerkki voi olla sellainen tilanne, että poliisi kehottaa laittamaan maskin kasvoille ja ihminen ei noudata sitä käskyä. Lähtökohtaisesti pyrkimys on, että neuvoilla ja kehotuksilla näidenkin rajoitteiden valvonta toteutetaan samalla lailla, kuin Uudenmaan sulun aikana. Varsin vähän siellä sakkoja täytyi kirjoittaa.

Missä tapauksissa liikkumisrajoitusten rikkomisesta sakotettaisiin?

– Neuvoin ja kehotuksin lähdetään liikkeelle myös liikkumisrajoitusten valvonnassa. Jos muut keinot eivät ole riittäviä, voi poliisi sakottaa. On vaikeaa antaa kokonaisvaltaista vastausta, missä tilanteessa sakottaminen tulee kyseeseen.

Suullinen selvitys liikkumisen syystä riittää

Miten kansalaiset voivat todistaa, mihin ovat menossa?

– Samalla tavalla, kuin Uudenmaan sulun aikana. Jossain määrin meille näytettiin kirjallisia selvityksiä siitä, mihin on liikkumassa, ja myös suullinen selvitys kelpaa.

Jos syynä liikkumiseen on esimerkiksi vakiintunut parisuhde, miten tämä voidaan todistaa?

– Täytyy näihin yksityiskohtiin palata, kun asian käsittely on edennyt. Poliisin täytyy miettiä ohjeistus, jotta kaikille on mahdollisimman selvää, millaisia papereita on oltava mukana. Eiköhän se riitä, että suullisesti annetaan tämä tieto. Tietenkin poliisi tekee kokonaisharkintaa, mutta lähdemme siitä, että uskomme ihmisten sanaan.

Käytännössä rajoitustoimien alueilta ei saisi poistua ilman syytä eikä alueelle tulla. Tuleeko rajoille valvontaa?

– Me tulemme valvomaan rajoitusalueita kokonaisuudessaan. Tässä vaiheessa suunnittelua emme tiedä, tuleeko rajoille valvontaa. Oletan, että ei tule.

Mitä asiakirjoja pitää olla mukana, jos on lähdössä esimerkiksi mökille?

– Tarkemmista ohjeistuksista voidaan keskustella myöhemmin, kun suunnittelu on pidemmällä ja nähdään, millaisia rajoituksia eduskunnalta tulee.

Poliisi voi tarvittaessa hajottaa väkijoukon voimakeinoin

Jos ja kun liian suuria joukkoja joudutaan hajottamaan, miten tämä tehdään?

– Tässä tilanteessa on samat keinot kuin muussakin poliisin toiminnassa eli neuvoin ja kehotuksin lähdemme liikkeelle. Valtaosassa tapauksista se kyllä riittää. Kyllä ihmiset yleensä uskovat.

Missä vaiheessa kyseeseen tulevat voimakeinot? Mitä ne voisivat olla?

– Jos poliisi näkee välttämättömäksi hajottaa väkijoukon ja mikään muu ei auta. Asiaa harkitaan tilannekohtaisesti. Voimakeinot voivat olla monenlaisia. Ihminen voidaan taluttaa pois paikalta tai hänet voidaan ottaa kiinni.

Pitääkö terveyssyistä maskittomilla olla tästä todistus mukana?

– Lähtökohtana on, että sekä suullinen että kirjallinen selvitys kelpaavat.

Vuosi sitten Uudenmaan rajasulkua varten tarvittiin liikennettä valvomaan noin 800 poliisia päivässä. Kuva on otettu 28.3.2020 valtatie 3:lta. Ilkka Klemola / Yle

Poliisi hoitaa rajoitusten valvonnan ylitöinä

Kuinka paljon liikkumisrajoitus tuo poliisilaitoksille lisää töitä?

– Se on täysin riippuvaista siitä, millaisia rajoituksia loppujen lopuksi asetetaan ja kuinka suurelle alueelle tai monelle alueelle rajoituksia asetetaan. Esimerkiksi silloin, kun oli Uudenmaan sulku, siellä oli jopa 800 poliisia päivässä niitä töitä tekemässä. Ei ainakaan vähäisemmällä poliisien määrällä selvitä.

Mistä poliisi saa työvoiman rajoituksen valvontaan?

– Tässä tilanteessa, kun rajoitukset tulevat voimaan varsin nopealla aikataululla, lienee selvää, että rekrytointeja ei kannata lähteä tekemään. Emme voi myöskään eläköityneiden poliisien varaan laskea. Uudenmaan sulun aikana pystyimme joitain juuri eläköityneitä poliiseja rekrytoimaan ja näin saatiin lisäkäsiä ja -tekijöitä, mutta se ei ole nyt mahdollista tässä tautitilanteessa. Se on vakihenkilökuntamme, jonka varaan onneksi voimme onneksi luottaa.

Tämä tulee valtaosin merkitsemään, että ylitöinä näitä tehtäviä tulemme hoitamaan. Valitettavasti koronaaika ei ole rauhoittanut poliisin tehtäväkenttää laisinkaan. Rikoksia ei voi jättää tutkimatta eikä hälytystehtäviä hoitamatta. Liikkumisrajoitusten valvonta tulee muiden tehtävien päälle. Se on priorisointia ja ylityön tekemistä.

Muiden alueiden poliiseja ei pyydetä avuksi

Sosiaali- ja terveysministeriö STM ehdotti valmistumassa olevia poliiseja, onko se vaihtoehto?

– Tietysti tarkastelemme kaikkia vaihtoehtoja. Jos poliisikoulusta on valmistumassa sopivasti kurssi, jolla ei ole töitä, voimme ilman muuta kaikkia vaihtoehtoja tarkastella.

Mistä päin maata poliiseja voitaisiin siirtää pääkaupunkiseudulle ja Turkuun tarvittaessa?

– Sitä vaihtoehtoa pyrimme välttämään siitä syystä, että meillä on intressinä yrittää huolehtia siitä, etteivät poliisit sairastu. Tämä on tärkeää yksittäisten poliisien kannalta ja siksi, etteivät poliisit meiltä lopu kesken. Alkuvaiheessa olemme lähteneet siitä, että ei tuoda poliiseja muualta Suomesta Etelä-Suomeen, jotta vältetään viimeiseen asti se, että vietäisiin tautia alueelta toiselle.

Miksi puolustusvoimilta ei pyydetä virka-apua?

– Siksi ei, että valvonnan toteuttaminen edellyttää poliisin toimivaltuuksien käyttämistä. Tässä vaiheessa on nähty, että puolustusvoimat ei voi poliisin toimivaltuuksia käyttää ja siksi heidän virka-apuaan perusvalvonnan tehtävissä ei voida hyödyntää. Olemme toki varautuneet pyytämään virka-apua, jos yksittäistapauksessa sitä tarvitaan.

– Poliisi voi pyytää selvitystä siitä, minne henkilö on menossa ja hänen täytyy selvitys antaa. Puolustusvoimien henkilökunta ei voi tällaisia selvityksiä vaatia tai pyytää ihmisiltä.

Rikosten tutkinta-ajat pitenevät ja liikenteen valvonta vähenee

Miten valvonta vaikuttaa poliisin muiden tehtävien hoitoon?

– Se voi esimerkiksi vaikuttaa niin, että joudutaan sellaisia tehtäviä, joiden hoitaminen voi odottaa, joudutaan laittamaan odotukselle. Esimerkiksi rikostutkinnassa tämä voi vaikuttaa niin, että tutkinta-ajat pitenevät. Valvonta- ja hälytystoiminnan osalta esimerkiksi liikenteenvalvontaan käytettävää henkilöstöä joudutaan ottamaan näihin tehtäviin ja ennalta estävästä toiminnasta joudutaan varmasti tinkimään jossain määrin rajoitusten voimassa ollessa ynnä muuta.

Miten priorisointi tehdään?

– Poliisi priorisoi jokapäiväisessä työssään kiireelliset hälytystehtävät ja vakavien rikosten tutkinnan. Siirrämme sellaisia tehtäviä, jotka voidaan siirtää ilman kohtuutonta haittaa. Pyrimme siihen, että saamme niin paljon kuin mahdollista ylityövoimin valvontaa pyöritettyä. Sillä tavalla yritämme huolehtia siitä, että mahdollisimman vähän muuhun poliisityöhön aiheutuisi hidastuksia.

Miten poliisit jaksavat ylityöt?

– Varmasti tulee olemaan kova kevät poliisien näkökulmasta. On ollut tähänkin saakka. Kyllä tämä tulee poliisien työaikaa viemään ja jaksaminen on varmasti haasteellista myös poliisien osalta. Pyrimme jakamaan taakkaa mahdollisuuksien mukaan. Toivomme, että aika jona rajoituksia joudutaan asettamaan jäisi mahdollisimman lyhyeksi.

Lisää aiheesta:

Poliisi valvoisi liikkumisrajoituksia ympäri vuorokauden ja selvitys liikkumisen syystä voisi olla kirjallinen tai suullinen

Hallitus teki esityksensä liikkumisrajoituksista ja maskipakosta – Mikä jäi sinulle vielä epäselväksi? Kysy, me etsimme vastauksen

Pääministeri Marin: Liikkumisrajoitukset ovat välttämättömiä, uhkana terveydenhuollon ylikuormitus

THL: Suomella on pian edessään Viron ja T​šekin tilanne, jos koronarajoituksia ei tiukenneta nykyisestä