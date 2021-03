Saamelaisille esitetään psykososiaalisen tuen palveluyksikköä totuus- jo sovintoprosessin rinnalle: tukea tarjottaisiin ympäri maan

Lapin sairaanhoitopiirin johtama työryhmä ehdottaa palveluyksikön perustamista tarjoamaan psykososiaalista tukea saamelaisten totuus- ja sovintokomission työn ajaksi.

Suomessa on pian alkamassa saamelaisten totuus- ja sovintoprosessi, jonka aikana on tarkoitus käsitellä saamelaisten historiassa kokemia vääryyksiä sekä selvittää, mitä on tapahtunut ja miten se on vaikuttanut Saamen kansaan.

Mikä on saamelaisten totuus- ja sovintokomissio? Saamelaisten totuus- ja sovintoprosessin tarkoituksena on tunnistaa ja arvioida historiallista ja nykyistä syrjintää, mukaan lukien valtion sulauttamispolitiikkaa, sekä oikeuksien loukkauksia,

selvittää miten nämä vaikuttavat saamelaisiin ja heidän yhteisöönsä nykyisessä tilanteessa ja

ehdottaa, miten voitaisiin edistää yhteyttä saamelaisten ja Suomen valtion välillä sekä saamelaisten keskuudessa. Komissioon nimetään viisi komissaaria, joista kaksi valitaan valtioneuvoston esityksestä, kaksi saamelaiskäräjien esityksestä ja yksi kolttien kyläkokouksen esityksestä. Jäsenillä tulee olla erityisosaamista saamelaisten oloista, kielestä ja kulttuurista. Totuus- ja sovintoprosessin tueksi perustetaan parlamentaarinen seurantaryhmä. Eduskunnassa edustettuina olevilta puolueilta pyydetään ryhmään edustajat, samoin kuin saamelaiskäräjiltä ja kolttien kyläkokoukselta sekä evankelisluterilaiselta kirkolta ja ortodoksiselta kirkolta. Alkuperäisen suunnitelmaan mukaan totuus- ja sovintokomission raportti tulisi luovuttaa valtioneuvostolle, saamelaiskäräjille ja Kolttien kyläkokoukselle 30.11.2022 mennessä. Komission työaikaa suunnitellaan kuitenkin jatkettavaksi vuoden 2023 loppuun saakka.

Prosessin aikana käsitellään vaikeita asioita, ja siksi yksi tärkeä osa prosessia on varmistaa tarvittava psykososiaalinen tuki.

Työryhmän ehdottamassa palveluyksikössä olisi palvelua tarjolla kolmella eri saamen kielellä ja kulttuurin mukaisesti. Se tarjoaisi palveluja matalalla kynnyksellä kaikille saamelaisille koko Suomessa.

– Nyt ongelma on se, että saamenkielisiä psykososiaalisen tuen palveluja Suomessa on erittäin vähän, jos ollenkaan. Inarin- ja koltansaamen kielellä ei selvityksemme perusteella näitä palveluja juurikaan ole, kertoo työryhmän vetäjä Johanna Erholtz Lapin sairaanhoitopiiristä.

Tämän lisäksi tarvitaan myös lisäresursseja, joita hankittaisiin ostopalveluna.

– Todennäköisesti joudumme ostamaan palvelua vaativamman hoidon ja kuntoutuksen piiriin ja myös tulkkauspalveluja, arvioi Erholtz.

Selvityksessä ehdotetaan myös, että palveluyksikön henkilökuntaa koulutetaan psykososiaalisen tuen tarpeen arviointiin sekä puhelinpalveluun, kriisinhoitoon sekä lyhytterapeuttisiin tarpeisiin. Tätä osaamista jalkautettaisiin edelleen alueille ja yhteisöille.

Sosiaalineuvos Ristenrauna Magga: Kollektiivista tukea tulisi painottaa enemmän

Selvityksessä ehdotetaan myös kollektiivisen tuen tarjoamista saamelaisille yhteisöille. Tuen tarjoajina voisivat toimia myös kolmannen sektorin toimijat, kuten seurakunnat ja yhdistykset, joilla on ammatillista osaamista kollektiivisen tuen osalta.

Saamelaisten sosiaali- ja terveysalan yhdistyksen toiminnanjohtaja, sosiaalineuvos Ristenrauna Magga on tyytyväinen, mikäli saamelaisille tulee oma palveluyksikkö psykososiaalisen tuen tarjoamiseen. Magga ehti olla kutsuttuna asiantuntijana työryhmän viimeisissä kokouksissa.

Sosiaalineuvos Ristenrauna Magga iloitsee siitä, että saamelaisille ollaan vihdoinkin perustamassa omankielistä psykososiaalista palvelua. Vesa Toppari / Yle

Maggan mielestä selvityksessä olisi kuitenkin pitänyt painottaa enemmän juuri kollektiivisen tuen tarvetta.

– Ehdotuksen lähtökohtana on yksittäisen ihmisen näkemys ja tarve. Yritin tuoda koko ajan esille, että ehdotukseen lisätään kollektiivisen tuen tarve, koska me saamelaiset olemme kokeneet vaikeita asioita kansana.

Mikäli palveluyksikkö perustetaan, on Ristenrauna Maggan mielestä tärkeää rekrytoida saamelaisia työntekijöitä, jotka tuntevat kulttuurin ja osaavat saamen kieltä.

Työryhmän selvitys on toimitettu maaliskuussa valtioneuvoston kansliaan ja saamelaiskäräjille jatkokäsittelyä varten.