Pajunoksia ei saa katkoa ilman lupaa – kaupunginpuutarhuri: "Kun käyttäydytään nätisti, pieni laittomuus ehkä sallitaan"

Pehmeät pajunkissat ovat jälleen ilmestyneet sulostuttamaan tienvarsia. Perinteisesti pajunoksia on katkottu pääsiäisen aikana myös kotia koristamaan ja virpomavitsoiksi.

Menneinä vuosina joissakin kaupungeissa on kerätty pajunkissoja niin innokkaasti, että kerääminen on kielletty. Esimerkiksi Lappeenranta on kieltänyt pajunoksien keräämisen kaupungin metsien pajuista.

Elävistä puista oksien katkominen ei kuulu jokamiehenoikeuksiin. Kotkan kaupunginpuutarhuri Marko Pesun mukaan pajunoksien katkominen kuuluu toisaalta suomalaiseen tapakulttuuriin.

– Voi myöskin ajatella niin, että se mikä on pitkään vallinnut tapa, on jossain määrin myöskin oikeus, pohtii Pesu.

Hänen mukaansa menneinä vuosikymmeninä on saatettu ajatella kunnan roolista eri tavalla kuin tällä hetkellä.

– Ehkä nyt haetaan sellaista tasapainoa. Kuntahan ensisijaisesti kuuluu kuntalaisille eikä meille kunnan työntekijöille ja viranhaltijoille, sanoo Pesu.

Jos joku kuitenkin päätyy katkaisemaan pajusta oksan, paju on kasvina hyvin uusiutumiskykyinen.

Paju viihtyy syrjemmässä

Pesu antaa muutaman tunnistusvinkin pajujen sukuun. Suomessa kasvaa luonnonvaraisena parikymmentä pajulajia. Niistä vain kahteen tulee pajunkissoja.

– Raidallinen puu on raita. Puu, jossa ei ole raitoja, mutta on pajunkissoja, on kiiltopaju. Siinäpä ne sitten Suomen osalta ovatkin, kertoo Pesu.

Suomen yleisin pajulaji on kiiltopaju, joka on matala, monihaarainen ja pensasmainen. Raita taas on pieni puu, joka on korkeudeltaan 7–8 metriä ja samalla myös Suomen kookkain luonnonvarainen pajulaji.

Kaupunkikeskustoissa on Pesun mukaan vähän huonot saumat löytää virpomiseen soveltuvia kolmihaaraisia pajunoksia tai muitakaan pajunoksia.

– Kun mennään vähän tuonne syrjemmälle, luonnossa alkaa olla valinnanvaraakin. Polkuja, reittejä, ojia ja kosteita paikkoja on, joissa pajut viihtyvät. Sieltä varmasti sitten löytää helpommin.

Pensasta ei pidä repiä

Valtion ympäristöhallinnon Ymparisto.fi-verkkopalvelussa voi kerrata jokamiehenoikeuksia (siirryt toiseen palveluun). Siellä kerrotaan, että kasvavasta tai tuulen maahan kaatamasta tuoreesta puusta ei saa rikoslain mukaan taittaa oksia ilman maanomistajan lupaa.

Myös pajupuut ovat tällaisia kasvavia puita. Jos pajunoksan kuitenkin aikoo taittaa, niin Pesu suosittelee katkaisemaan oksan siististi pajupensaan näkymättömältä puolelta eli ei ihan paraatipaikalta tien vierestä.

– Saksien kanssa eikä niin, että runnellaan koko pensas repimällä. Kun käyttäydytään nätisti, niin se pieni laittomuus ehkä sallitaan.

Katkaisemiseen käy oksasaksien lisäksi myös pieni puukko. Pesu muistuttaa, että pajunoksia ei pidä kuitenkaan hamstrata ylettömästi.

Pajunoksa säilyy hyvin kotona pääsiäiskoristeena eikä rapise ihan heti.

– Sen voi laittaa vesiastiaan tai maljakkoon. Pulloonkin voi laittaa yhden oksan.

Paju on joko tyttö tai poika

Moni ei välttämättä tule ajatelleeksi, että pajuilla on sukupuolet. Yksi pajupuu tai -pensas on joko tyttö- tai poikapaju.

Sukupuolen pystyy määrittämään silloin, kun pajuissa on isoja kukintoja, joissa pörriäiset vierailevat myöhemmin keväällä.

– Siinä vaiheessa sitten vasta kasvibiologikin pystyy sanomaan, onko se kyseinen kasvi tyttö vai poika, sanoo Pesu.

Silloin valkoinen pajunkissa nimittäin vaihtaa väriään keltaiseksi tai vihreäksi. Keltaiset ovat uros- eli hedekukkia ja vihreät ovat naaras- eli emikukkia.

Tärkeä ravinnon lähde pörriäisille

Pesun mukaan ennen vanhaan on ajateltu, että paju on roskapuu.

– Oli kansalaisvelvollisuus hakata kaikki tienvieren ja pellonpientareen pajut pois. Onneksi ajattelumme on sillä tavalla kehittynyt, että tiedetään varsin hyvin se, että pajut ovat kevään pörriäisille todella tärkeitä ravintokasveja.

Keväämmällä pörriäiset saavat pajuista mettä.

– Sillä on alkukesän pörriäismäärälle suuri merkitys. Mitä enemmän ihan ensimmäiset pörriäiset saavat ravintoa, sitä suurempi pörriäiskannasta kasvaa, kertoo Pesu.

Pesun mukaan pajunoksien katkominen on Kotkassa pienimuotoista.

– Puhutaan niin pienestä ilmiöstä, että jos mennään vähänkin harvemmin asutetulle alueelle, luonnossa sen vaikutuksia ei pysty edes havainnoimaan, kertoo Pesu.

