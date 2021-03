FIN-796H-variantti ei olekaan uniikki suomalainen – virusmuunnosta tavattu myös Nigeriassa ja Iso-Britanniassa

Turusta löydetty seuraava ehdokas suomalaiseksi uniikiksi virusmuunnokseksi on jo tarkan analysoinnin kohteena.

Helmikuussa löydettyä suomalaiseksi oletettua koronavirusvariantia on tavattu myös muualta maailmasta.

THL:n johtava asiantuntija Carita Savolainen-Kopra kertoo, että FIN-796H-variantiksi nimettyä kantaa on löydetty muun muassa Nigeriasta ja Iso-Britanniasta.

Kyse ei ole suomalaisen variantin leviämisestä muihin maihin, vaan virustyyppiä esiintyy myös muualla maailmassa eli suomalainen variantti ei olekaan uniikki kotimainen, kuten aiemmin laajasti uutisoitiin.

Johtava asiantuntija Savolainen-Kopra THL:stä kertoo, että asia selvisi muutama viikko sitten vertailemalla virusten perimää kansainvälisiin aineistoihin.

– Muunnokselle tehtiin THL:ssä koko genomisekvenssi. Siitä pystytään päättelemään, mihin linjaan virus kuuluu. Kansainvälisten tietokantojen perusteella löydöksiä on muualtakin kuin Suomesta.

Turun eteläafrikkalainen muunnos saattaa osoittautua uniikiksi suomalaiseksi

Suomalaisen variantin osoittautuminen muunnokseksi, jota esiintyy muuallakin, ei ole sinänsä yllättävää. Virusten sekvensointia tehdään nyt paljon useissa maissa, kertoo johtava asiantuntija Savolainen-Kopra THL:stä.

– Uniikin viruksen löytäminen on varsin harvinaista, etenkin kun on kyse rna-viruksista, joiden elinsykliin kuuluu muuntuminen.

Seuraava ehdokas suomalaiseksi uniikiksi virusmuunnokseksi on jo tarkan analysoinnin kohteena.

– Turusta löydetty Etelä-Afrikan variantti, jossa on havaittu muutoksia, on ehkä seuraava. Viruksen koko genomisekvensointi on menossa. Ensi viikolla saadaan tuloksia, joita voidaan verrata kansainväliseen tietokantaan. Sitten nähdään, onko näitä jo mahdollisesti muualla löydetty.

