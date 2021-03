Norja esittää täyskieltoa Tenon lohen kalastukselle alkavalle kalastuskaudelle – taustalla lohikantojen heikentynyt tila

Norja esittää, että Tenon lohen kalastus suljetaan alkavalla kalastuskaudella kokonaan heikentyneiden lohikantojen vuoksi, tiedottaa maa- ja metsätalousministeriö.

Norjan ja Suomen ministerit neuvottelivat Tenon lohikantojen tilanteesta 26.2. Neuvottelun jälkeen Norja on lähettänyt Suomelle ehdotuksen täyskiellosta, joka koskisi Tenon rajajokialuetta.

Lisäksi Norjan ilmasto- ja ympäristöministeriö kieltää kalastuksen Norjan puoleisissa sivujoissa ja joen alajuoksulla. Norjan ympäristövirasto on myös lähettänyt lausunnolle ehdotuksen Tenon lohen kalastuksen kieltämiseksi Tenovuonossa ja Norjan ulkorannikolla neljän kunnan, Nordkappin, Lebesbyn, Gamvikin ja Berlevågin, alueella.

Alueellisesti hyvin kattava esitys sisältää käytännössä koko sen alueen, jossa Tenon lohta saadaan nykyisin saaliiksi. Muun kalan pyynti säilyisi pääosin ennallaan.

– Suomi on korostanut neuvotteluissa Norjan kanssa, että lohikantoja turvaavia toimia on tehtävä koko lohen elinkierron alueella joelta merelle. Rajoitusten on oltava myös tasapuolisia Suomen ja Norjan ja eri kalastajaryhmien välillä. Tästä näkökulmasta suhtaudumme Norjan esitykseen erittäin vakavasti, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä ministeriön tiedotteessa.

Viime vuonna Tenoon nousi alle puolet vuoden 2018 lohimäärästä

Maa- ja metsätalousministeriö kertoo tiedotteessaan, että Suomen ja Norjan neuvottelut Tenojoen kalastusrajoituksista ovat viivästyneet tuoreiden tietojen vuoksi, joiden mukaan Tenon lohikantojen tila on heikentynyt nopeasti muutaman viime vuoden aikana.

Kaikuluotaustulosten perusteella Tenoon nousi viime kesänä kutemaan vain reilut 14 000 lohta. Tämä on alle puolet vuoden 2018 lohimäärästä, joka ei sekään ollut kovin korkea.

Suomi muodostaa kantansa ja vastaa Norjan ehdotukseen tämän ja ensi viikon aikana. Ehdotusta on käsitelty Tenon lohikantojen hoitotyöryhmän ja Tenon kalastussäännön neuvotteluvaltuuskunnan kanssa ja siitä tullaan neuvottelemaan myös Saamelaiskäräjien kanssa.

Ensi vuoden kalastusmääräykset lähetetään vielä myös lausuntokierrokselle. Päätös kauden 2021 rajoituksista pyritään saamaan voimaan 1.5. mennessä.