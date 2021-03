Työntekijä väärensi koronatestituloksen positiivisesta negatiiviseksi – rangaistus asiakirjaväärennöksissä voi olla jopa vankeutta

Yle Uutisten saamien tietojen mukaan Levillä tapahtuneesta väärennöksestä on tehty Kittilän poliisille rikosilmoitus. Levin keskusta kuvattiin tunturin huipulta marraskuussa.

Yle Uutisten saamien tietojen mukaan Levillä tapahtuneesta väärennöksestä on tehty Kittilän poliisille rikosilmoitus. Levin keskusta kuvattiin tunturin huipulta marraskuussa. Eeva Kuivas / Yle

Kittilän Levillä työskennelleen henkilön epäillään väärentäneen positiivisen koronatodistuksensa. Työntekijä kävi koronatestissä viime viikolla. Tulos oli positiivinen, mutta hän muutti testitodistukseen sen negatiiviseksi.

Henkilö kävi ennen testitulosta työpaikallaan, ja altistuneet ovat terveysviranomaisten tiedossa. Hän on mahdollisesti osallistunut Levillä myös yksityisjuhliin.

Yle Uutisten saamien tietojen mukaan tapauksesta on tehty Kittilän poliisille rikosilmoitus. Poliisi ei ole vielä vahvistanut tutkintapyyntöä.

Koronatestitulos päivittyy henkilön terveystietojen Oma kanta -palveluun ja tulos annetaan asiakkaalle myös paperisena asiakirjana. Positiivisesta testituloksesta menee tieto myös terveysviranomaisille ja heidän kauttaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle THL:lle.

Paperinen koronatestiasiakirja väärennettiin todennäköisesti vaalealla lakalla, jolla peitettiin asiakirjasta kohta "covid-19 positiivinen" ja muutettiin se muotoon "covid-19 negatiivinen".

Koronamääräysten rikkominen voi uhata jopa ihmishenkiä

Kittilän johtavan lääkärin Heidi Tannisen mukaan koronatodistuksen väärentäminen on asia, jossa selkeästi haetaan mahdollisuutta lähteä töihin tai ihmisten ilmoille.

– Jos rikotaan karanteeni- ja eristysmääräyksiä tällä tavalla, niin pahimmillaan joku toinen ihminen saa taudin ja pahin seuraus voi olla vakava sairastuminen tai jopa kuolema. Siinä puhutaan yksilön kohdalla vakavista asioista.

Tanninen pitää väärennösepäilyä vakavana asiana, joka on poliisin tehtävä selvittää.

Lapin yliopiston rikosoikeuden professorin Minna Kimpimäen mukaan rangaistus asiakirjaväärennöksestä on sakko tai enintään kaksi vuotta vankeutta. Poikkeusolot ja yleisvaarallinen tartuntatauti saattavat vaikuttaa rangaistukseen.

– Kyllä se varmasti vaikuttaa ainakin siihen rangaistuksen mittaamiseen, kun huomioidaan millainen merkitys näillä asiakirjoilla on ja mitkä niiden tavoitteet ovat.

Lapin yliopiston rikosoikeuden professorin Minna Kimpimäen mukaan koronatodistuksen väärentämisen rangaistavuutta arvioitaessa otetaan huomioon asiakirjan merkitys yleiselle turvallisuudelle. Antti Mikkola / Yle

Merkitys yleiselle turvallisuudelle voi vaikuttaa rangaistukseen

Koronatestin väärentämisessä ei ylity Kimpimäen mukaan törkeän asiakirjaväärennöksen raja, vaan todennäköisesti sitä katsottaisiin tuomioistuimessa perusmuotoisena asiakirjaväärennöksenä.

Ennakkotapauksia ei tiettävästi tuomioistuimessa ole Suomessa toistaiseksi ollut.

– Mutta kun sitten pohditaan teon paheksuttavuutta ja rangaistuksen määrää, niin siellä voidaan ottaa huomioon, että on kysymys yleisen turvallisuuden kannalta merkityksellisestä asiakirjasta, toteaa Kimpimäki.

Koronatestin väärennöksellä voidaan esimerkiksi harhauttaa työnantajaa, jotta voisi olla töissä ja yrittää näin saada taloudellista hyötyä.

Petoksen tunnusmerkistö ei Kimpimäen mukaan todennäköisesti täyty korona-asiakirjan väärennöksessä. Silloin rikoksessa täytyy olla muun muassa tarkoitus hankkia taloudellista hyötyä, jossa on toiselle osapuolelle aiheutunut taloudellista vahinkoa.

Lakia voidaan rikkoa koronarajoituksissa ajattelematta seurauksia

Kittilässä tehtiin vilkkaimmalla hiihtolomaviikolla lähes 700 koronatestiä viikossa. Suurin osa ihmisistä toimii koronamääräysten mukaan, mutta pieni murto-osa ei.

Kunnassa on esiintynyt muutamia tapauksia, joissa on rikottu eristys- ja karanteenimääräyksiä. Heidi Tannisen mielestä taustalla on ihmisten ymmärtämättömyys siitä, millaiset seuraukset määräysten rikkomisella voi olla.

– Ihmiset eivät välttämättä tiedosta sitä, että vaikka he ovat oireettomia, niin he silti saattavat tartuttaa koronaa eteenpäin. Se saattaa tarttua jo pari päivää ennen oireiden alkamista. Karanteeni on siinä mielessä riskialtista aikaa.

Professori Minna Kimpimäki ei moralisoi, mutta muistuttaa, että esimerkiksi ajattelemattomuuttaan tehdystä teosta voi kehkeytyä kohtalokkaita seurauksia.

– On hyvä tiedostaa, että on kyse todellakin rangaistuksella säädettävistä rikoksista, jotka voi johtaa siihen, että poliisi voi alkaa tutkia asiaa. Se voi johtaa oikeudenkäyntiin, joka voi olla raskas prosessi, vaikka se rangaistus ei olisikaan kuin sakkorangaistus.

