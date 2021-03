Hotelliviikonlopuista korona-aikaan iloa hakenut Titti Myhrberg: "Tuntuu kuin nämä rajoitukset kohdistettaisiin nyt vähän epäreilusti"

Hallitukset esittämät liikkumisrajoitukset estäisivät voimaan astuessaan muun muassa korona-aikana suosituiksi tulleet staycationit, joissa viikonloppuvisiitti hotellissa järjestetään koronavarotoimin, jopa huoneessa tapahtuvaa ruokailua myöten.

Miniloma hotellissa ei siis enää olisi pääkaupunkiseudulla tai Turussa mahdollinen, mutta omalle kesämökille saisi kyllä edelleen matkustaa.

Helsinkiläinen media-alan yrittäjä Titti Myhrberg, 41, hämmästelee hallituksen esitystä.

– Tuntuu kuin nämä rajoitukset kohdistettaisiin nyt vähän epäreilusti, ja siihen varmaan vaikuttaa se, ketkä päättävillä paikoilla istuvat. Hehän ovat kaikki keski-ikäisiä, perheellisiä ihmisiä ja he ajattelevat asioita siitä vinkkelistä, Myhrberg sanoo.

Hänen mukaansa yli 1,2 miljoonaa suomalaista sinkkutaloutta ei ole otettu riittävästi huomioon rajoituksia suunniteltaessa.

– Meitäkin on, ja paljon.

Kiireisen yrittäjän arkea ovat ryydittäneet säännölliset lenkkeilyt Blondi-koiran kanssa. Pian se voi olla hänen ainut seuralaisensa. Kristiina Lehto / Yle

Hallituksen esityksessä kontaktit muiden ihmisten kanssa tulisi rajata omaan perheeseen tai vakiintuneeseen kumppaniin. Myhrberg pohtiikin, kuinka poliisi tätä käytännössä aikoo valvoa.

– Kuka määrittelee, mikä on vakiintunut suhde? Ja pitääkö poliisille nyt esimerkiksi kaivaa puhelimesta kuvia, että tuossa me olimme tosi onnellisia, puoli vuotta sitten?

Myhrberg myös muistuttaa, ettei kaikilla ole omaa kesämökkiä, vaan suuri osa suomalaisista varaa lomansa hotelleista tai vuokramökkipalveluista.

Hän itse on ehtinyt testata pandemian aikana liki 20 hotellia ja kuvailee niiden turvajärjestelyjä järeiksi. Hänen mukaansa hotelleissa kaikki – asiakkaista henkilökuntaan – ovat käyttäneet maskia. Hotellien sisäänkirjautumisia on porrastettu niin, ettei muihin asukkaisiin juuri törmää ja saunaosastoillekin on täytynyt varata oma yksityinen aika.

– Olen yrittänyt tehdä tämän pandemian aikana elämästäni edes vähän mielenkiintoisenpaa, Myhrberg kertoo.

Nyt pääsiäiselle tehty in-room-dinig -paketti on vaakalaudalla ja seuraavalle viikolle kaavailtu viikonloppupaketti joutuu nuijan alle.

– Säästyyhän tässä rahat, mutta mielelläni ne kanavoisin yrityksille, jotka niitä nyt kipeästi tarvitsevat, Myhrberg toteaa.

MaRa: Tämä rajoitustoimi on ylimitoitettu

Matkailu- ja ravintolapalveluiden etujärjestön MaRa:n mukaan nyt kaavaillut rajoitukset olisivat ylimitoitettuja.

– Hotellien majoitustoiminnan yhteydessä ei ole ollut tietääksemme yhtään koronatartuntaa. Lisäksi rajoitukset tarkoittaisivat esimerkiksi sitä, että helsinkiläinen ei voisi käydä hiihtämässä ja laskettelemassa Vihdissä tai Messilässä, jos hänellä ei olisi siellä mökkiä, MaRan toimitusjohtaja Timo Lappi toteaa tiedotteessa.

Samoilla linjoilla ovat alan yritykset.

Lapland Hotels Bulevardin hotellinjohtaja Saija Syväjärvi kertoo, että hotellin sisäisiä toimia on kehitetty paljon fyysisten kontaktien minimoimiseksi, jotta asiakkaiden ja henkilökunnan turvallisuus säilyisi.

– Näissä in-room -paketeissa kontaktit on minimoitu ja huonepalvelunkin voi toimittaa oven taakse. Ne ovat olleet todella suosittuja, Syväjärvi kertoo.

Toteutuessaan rajoitukset sulkisivat majoitustoiminnan ja henkilöstöä jouduttaisiin lomauttamaan.

Hotellinjohtaja Saija Syväjärvi kertoo työskennelleensä alalla 1990-luvulta lähtien. "En ole koskaan kokenut työssäni vastaavaa ponnistusta, kuin nyt ne toimet, jotka olemme alalla asiakkaiden ja työntekijöiden turvaamiseksi tehneet." Kristiina Lehto / Yle

Monia hotelliminilomia korona-aikaan viettänyt Myhrberg on ollut ilahtunut hotellialan kekseliäisyydestä.

– Hotellithan ovat keksineet itsensä uudestaan ja tämähän on juuri sitä innovatiivisuutta, jota ollaan peräänkuulutettu kaikilla Business Finlandin -tuilla. Jos ne nyt suljetaan, niin olisi hyvä miettiä, että onko tosiaan ainoa sallittu vapaa-ajanpaikka se oma mökki, vai olisiko muuta majoitusta myös mahdollista käyttää, Myhrberg pohtii.

Sosiaalisten kontaktien kuivuttua kasaan hän aikoo keskittyä koiransa kanssa kotona oloon sekä ulkoiluun.

– Olemme kaveriporukassa miettineet, miten pitää jatkossa yhteyttä, niin ettei kenellekään tule liian yksinäinen olo. Monet eivät kehtaa myöntää yksinäisyyttään. Siksi olisi hyvä miettiä onko kaveriporukassa joku, joka kaipaisi nyt erityisesti tukea, Myhrberg muistuttaa.

