Herätys: Nuoretkin turvautuvat melatoniiniin, Henrikssonin luottamuksesta äänestetään, ilmasto kiittää etätöistä

Myös lapset ja nuoret hakevat melatoniinista apua univaikeuksiinsa. Melatoniinin pitkäaikaisestakaan käytöstä ei näytä tutkimusten valossa olevan suurempaa haittaa, mutta uniprofessori kehottaa mieluummin muuttamaan elintapoja niin, että ne suosivat unta eivätkä haittaa sitä.

Oikeusministeri Henrikssonin luottamuksesta äänestetään

Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan Anna-Maja Henriksson epäonnistui kuntavaalien järjestämisessä ajallaan terveysturvallisesti. Tiina Jutila / Yle

Perussuomalaisten eduskuntaryhmä esittää tänään epäluottamusta oikeusministeri Anna-Maja Henrikssonille (r.). Perussuomalaisten puheenjohtajan Jussi Halla-ahon mukaan Henriksson epäonnistui kuntavaalien järjestämisessä ajallaan terveysturvallisesti. Kuntavaalit päätettiin siirtää huhtikuulta kesäkuulle koronavirustilanteen vuoksi. Eduskunnan on määrä käsitellä epäluottamuslause vielä tämän päivän aikana ja äänestää ministerin luottamuksesta.

Bidenin presidenttikausi lähtenyt sulavasti käyntiin, mutta edessä voi olla vaikeuksia

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden ensimmäisessä virallisessa lehdistötilaisuudessaan Washingtonissa torstaina. Oliver Contreras / EPA

Yhdysvaltain presidenttinä kaksi kuukautta istuneen Joe Bidenin näkymät ovat valoisat: Koronarokotukset etenevät vauhdikkaasti, ja sen myötä maan talouden odotetaan taas kasvavan. Kannatusluvut ovat korkealla. Helppo Bidenin valtakaudesta ei ole kuitenkaan tulossa, arvioi Washingtonin-kirjeenvaihtajamme Mika Hentunen uuden presidentin ensimmäisen lehdistötilaisuuden antia.

Eurooppa tehostaa koronarokotetuotantoa

Huippukokous järjestettiin tautitilanteen vuoksi videoyhteyden välityksellä. Michel Euler/ EPA

EU-maiden johtajat sopivat torstai-iltana päättyneessä huippukokouksessa, että koronarokotteiden tuotantoa ryhdytään tehostamaan Euroopassa. Lisäksi rokotejakelua EU-maiden kesken pyritään parantamaan.

Juuri koronarokotteiden tuotanto, saatavuus ja oikeudenmukainen jako olivat huippukokouksen asialistan keskiössä.

EU:ssa on pyritty turvaamaan rokotteiden saatavuutta tarkkailemalla niiden vientiä. EU-komissio kertoi keskiviikkona väliaikaisista tiukennuksista koronarokotteiden vientiin unionin ulkopuolelle.

Ilmasto kiittää etätyön tekijää

Tutkimuksessa selvitettiin halukkuutta etätyön jatkamiseen korona-ajan jälkeen. Tiina Jutila / Yle

Korona-aikana yleistynyt etätyön tekeminen on omiaan hillitsemään ilmastolle haitallisia päästöjä. Jo pelkästään se, että töihin kaasuttelemisen sijaan henkilöauto saa jäädä etätyöpäivänä kotipihaan, auttaa ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Lappi on lähes täyteen varattu pääsiäisenä

Laskettelijoita hissijonossa Levillä, Kittilässä helmikuussa 2021. Antti Ullakko / Yle

Lappiin on suuntaamassa myös pääsiäisenä runsaasti suomalaismatkailijoita kuten kuluneena koronatalvena lomaviikoilla aiemminkin. STT:n haastattelemien matkailualan toimijoiden mukaan esimerkiksi mökit ja lomahuoneistot Lapissa ovat pääsiäisen aikaan pitkälti varattuja.

– Kaiken kaikkiaan on todella varattua. Meillä on Lapissa noin tuhat kohdetta, joista pääsiäisenä on enää muutamia kymmeniä vapaana, kertoo STT:lle Lomarengas Oy:n toimitusjohtaja.

Myös Leviltä ja Ylläkseltä kerrotaan mökkien ja lomahuoneistojen olevan liki täynnä.

Säässä on kevään tuntua

Kevät etenee ajankohtaan nähden tavanomaista korkeammissa lämpöasteissa. Etelässä niitä voi olla jopa kahdeksan.

Tänään perjantaina on aurinkoista maan keski- ja pohjoisosissa. Etelässäkin pilvisyys vähenee päivän aikana.

Viikonloppuna sää pilvistyy ja etelässä satelee vettä, Lapissa lunta.

