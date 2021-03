Satakunnan koronatilanne parantunut – maakunta on palannut koronan kiihtymisvaiheeseen eteläosia lukuunottamatta

Satakunta on jälleen koronaepidemian kiihtymisvaiheessa eteläosiaan lukuunottamatta. Maakunta on ollut leviämisvaiheessa yli kuukauden, Rauman seutu ja Pohjois-Satakunta vielä pidempään pidempään.

Epidemiatilanne on parantunut viime viikkoina merkittävästi. Satasairaalan omien ilmaantuvuuslaskelmien mukaan tapauksia on todettu kahdessa viikossa 42,7 tapausta 100 000 asukasta kohti. THL:n koronakartassa lukema on hieman isompi, mutta Satasairaalan mukaan sen omat tilastot ovat tarkempia.

Rajoituksiin pientä helpotusta

Koronarajoitukset pidetään Satakunnassa edelleen pääosin voimassa, joskin yläkoululaiset palaavat ensi viikolla lähiopetukseen. Alueellisen tartuntatautien torjunnan työryhmän mukaan korona saattaa edelleen lähteä leviämään voimakkaasti.

Toisen asteen opetus eli lukiot ja ammattioppilaitokset voisivat palata ns. hybridiopetukseen pääsiäisen jälkeen, ja 14.4. alkaen voitaisiin palata lähiopetukseen. Tämä edellyttää, ettei Satakunnan koronatilanne pahene.

Yli 12-vuotiaiden nuorten harrastustoiminnan keskeytys jatkuu 11.4. asti. Aikuisten harrastustoiminnan keskeytyssuositus jatkuu 18.4. asti. Kokoontumisrajoitukset pysyvät ennallaan: Yli kuuden hengen julkisia kokoontumisia ei sallita eikä isompia yksityistilaisuuksia suositella.

Pahin tilanne maakunnan eteläosissa

Koronatilanne on viime päivinä vaikeutunut Eurassa, jossa ilmaantuvuusluku on yli 139. Tapauksia on 16. TIlanne on pahentunut myös Huittisissa ja Säkylässä. Työryhmän mukaan eteläinen Satakunta onkin vielä koronan leviämisvaiheessa.

Rauma päätyi Satakunnan koronaepidemian keskukseksi helmikuussa telakkatartuntojen takia. Nyt ilmaantuvuusluku Raumalla on alle 85.

Porissa ilmaantuvuusluku on 31. Tilanne on huomattavasti aiempaa parempi muun muassa Eurajoella.

Virusmuunnosten leviäminen pelkona

Satakunnassa pystytään edelleen selvittämään suurin osa koronatartunnoista. Tilastojen mukaan ulkomailta peräisin olevien tartuntojen määrä on vähentynyt merkittävästi.

Virusmuunnosten määrä on Satakunnassa toistaiseksi pysynyt matalana. Tapauksia on todettu 12. Pelkona on, että herkemmin leviävät muunnokset tulevat Satakuntaan Varsinais-Suomesta, jossa on sekä britti- että eteläafrikkalaista muunnosta.

– Kannustamme kaikkia huolehtimaan kahden metrin turvaetäisyydestä ja käyttämään maskia julkisissa tiloissa sekä huolehtimaan käsihygieniasta pesemällä käsiä ja käyttämällä käsihuuhdetta, ylilääkäri Raija Uusitalo-Seppälä ja johtajaylilääkäri Petteri Lankinen kirjoittavat.

Satasairaalassa kaksi potilasta

Lääkärit kehottavat satakuntalaisia jatkamaan tiukkaa koronavarautumista ja ottamaan esimerkiksi pääkaupunkiseudun vaikean koronatilanteen huomioon pääsiäissuunnitelmissaan. Satasairaala ja maakunnan kunnat ovat kannustaneet satakuntalaisia pysymään perhepiirissä.

Yli 70-vuotiaat satakuntalaiset on tarkoitus saada rokotettua viikkoon 15. eli 12.4. alkavaan viikkoon mennessä. Sen jälkeen aletaan rokottaa riskiryhmiä.

Satasairaalassa on tällä hetkellä kaksi potilasta, mutta kumpikaan ei ole tehohoidossa. Kolme potilasta on terveyskeskusten vuodeosastoilla. Lähiviikkojen ei uskota tuovan merkittävästi uusia sairaalapotilaita: odotus on neljä sairaalahoitoa tarvitsevaa potilasta, joista korkeintaan yksi tarvitsee tehohoitoa.

