Rikosoikeuden professori liikkumisrajoituksista: Turvavyöpakkokin hyväksyttiin nurinan jälkeen

Suomalaisten liikkumista rajoittava lakiesitys on erikoinen ja poikkeuksellinen, mutta silti se on tasapainoisesti ja hyvin valmisteltu, arvioi Helsingin yliopiston rikosoikeuden professori Kimmo Nuotio. Häntä haastateltiin Ylen aamussa.

Nuotion mukaan eduskunnalle eilen annettu esitys on luonteeltaan hyvin suomalainen: laissa lähdetään siitä, että kansalaisilla on tervettä järkeä käsittää, että lakiesityksen pohjalla on hyvä syy, yleisvaarallinen tartuntatauti.

Esitys ei ole täsmällinen kuten rikoslait, mutta kyse onkin vain muutaman viikon voimassaolosta, sanoi Nuotio.

– Pohjalla on kielto, että pysykää kotona, mutta normaaliin toimintaan on paljon mahdollisuuksia.

Nuotio katsoo, että esitys antaa paljon valtaa poliisin sanalle, vaikka muuten poliisilla on mahdollisuus vain rajoitusten massavalvontaan. Kun poliisi kyselee ja puuttuu, on paras hipsiä kotiin, neuvoo Nuotio.

– Näkisin, että haetaan isoa muutosta käyttäytymiselle, jotta kontaktit vähenevät.

Nuotio muistuttaa, että ammoin suomalaiset nurisivat myös turvavyöpakosta, mutta käytös muuttui jotakuinkin yhdessä yössä.

