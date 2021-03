Näin lemmikkejä hoidetaan uudessa 24/7 toimivassa eläinsairaalassa, joka voi tarjota vaihtoehdon viimeiselle piikille: "Meillä on iloisia tarinoita"

12-vuotias englanninbulldoggi Morgan yskii Kouvolan eläinsairaalan parkkipaikalla. Markus Koistinen on tuonut koiran tutkimuksiin Kotkasta.

– Yskä on pahentunut iän myötä ja nyt tutkitaan vähän tarkemmin, miten sitä voisi helpottaa, kertoo Morganin isäntä Markus Koistinen.

Morganin vaiva ei ole akuutti, mutta samasta paikasta löytyisi apu myös hädän hetkellä - vaikka keskellä yötä, sillä Kouvolan eläinsairaala muuttui helmikuun alussa ympärivuorokautiseksi.

Englanninbuldoggi Morgan tuli lääkäriin yskän vuoksi. Antro Valo / Yle

Eläinsairaala eroaa tavallisesta eläinklinikasta siten, että se on paremmin varusteltu ja henkilökuntaa on enemmän. Yöaikaan Kouvolan eläinsairaalassa on aina töissä yksi lääkäri ja kaksi hoitajaa.

– Tarvittaessa henkilökuntaa kutsutaan lisää, sanoo eläinlääkäri Esa Kesti.

Suomessa toimii Helsingin Yliopistollisen eläinsairaalan lisäksi 11 yksityistä eläinsairaalaa. Seuraavan 24/7 eläinsairaalan on tarkoitus avautua Seinäjoella ensi kesänä.

Kouvolan eläinsairaala pyrkii olemaan täyden palvelun talo, sillä käytössä ovat laboratorio- ja kuvantamispalvelut. Leikkaustoimintaan on valmius kaikkina vuorokauden aikoina.

Tietokonetomografialaitteella eli viipalekuvauslaitteella voidaan tutkia muun muassa pään aluetta, niveliä, murtumia sekä vatsa- ja rintaonteloa huomattavasti tavallista röntgenlaitetta tarkemmin ja luotettavammin. Antro Valo / Yle

Merkittävä parannus saavutettavuuteen

Tarve eläinsairaalalle on ollut ilmeinen. Kysyntää on ollut avaamisen jälkeen jopa odotettua enemmän.

– Olemme toimineet Kouvolassa melkein 30 vuotta. Jo vuosia on ollut tiedossa että ympärivuorokautiselle eläinsairaalalle on tarvetta, silti kysyntä jopa hieman yllätti meidät, sanoo eläinlääkäri Esa Kesti.

Kouvolan eläinsairaala palvelee asiakkaita hyvin laajalla alueella, sillä se on eteläisen Suomen sairaaloista itäisin. Seuraavaksi lähimmät ovat Vantaalla, Hämeenlinnassa, Jyväskylässä ja Kuopiossa.

– Meille tulee potilaita Joensuusta ja Kuopion eteläpuolelta aina Lahteen ja Itä-Uudellemaalle ulottuvalta alueelta. Vaikutusalueella asuu noin 800 000 ihmistä. Lemmikkien määrää on mahdotonta arvioida, mutta määrä tuntuisi lisääntyneen varsinkin viimeisen vuoden aikana, sanoo Kesti.

Esa Kesti on toiminut eläinlääkärinä Kouvolassa lähes 30 vuotta. Antro Valo / Yle

Ympärivuorokautisen toiminnan ansiosta on saatu pelastettua potilaita, jotka ilman sairaalaa olisivat menehtyneet. Potilaat on toipuneet vaikeista lähtökohdista huolimatta.

Lyhyen kokemuksen aikana joukkoon on mahtunut esimerkiksi kovan iskun päähänsä saanut potilas, jolla todettiin kallonmurtuma ja aivovamma sekä potilas, jolla puhjennut mahalaukku oli aiheuttanut vatsakalvontulehduksen. Nämä ovat selvästi hyötyneet siitä, ettei sitä ole tarvinnut lähettää kotiin toipumaan.

– Huonokuntoinen tai isommasta leikkauksesta toipuva potilas on voinut jäädä sairaalahoitoon hoitajien ja asiantuntijoiden valvovan silmän alle. Se on ollut äärimmäisen palkitsevaa, sanoo eläinlääkäri Esa Kesti Kouvolan eläinsairaalasta.

Lemmikkien omistajat tyytyväisiä palvelun laajentumiseen

Englanninbuldoggi Morganin isäntä on lähempää löytyvistä sairaalapalveluista hyvillään, sillä aiemmin lähin sairaala on löytynyt Vantaalta.

– On hienoa, että tietää paikan mistä avun saa 24/7, jos sitä tarvitsee. Edellisen koiran kanssa tuli hätä loppuaikoina ja lähin päivystävä eläinlääkäri oli silloin Pyhtäällä. Se oli pitkä matka kärsivälle koiralle, muistelee Markus Koistinen.

Myös rokotuksessa Kouvolan eläinsairaalassa käyneen Lakun emäntä Erja Kulmala on ilahtunut ympärivuorokautisesta aukiolosta. Hän on joutunut hakemaan edelliselle koiralleen apua Vantaalta, josta löytyi eläinsairaala. Nyt avun saa lähempää.

– Tulee kevät ja käärmeet alkavat jälleen liikkua. Jos kyy pistää koiraa, pitäisi heti päästä lääkäriin, pohtii Erja Kulmala.

Erja Kulmala ja Laku iloitsevat ympärivuorkautisesta päivystyksestä. Antro Valo / Yle

Puutetta ammattitaitoisesta henkilökunnasta

Henkilökuntaa eläinsairaalassa tarvitaan kaksinkertaisesti klinikkatoimintaan verrattuna. Kouvolan eläinsairaala työllistää noin 40 henkilöä, joista 12 on eläinlääkäreitä. Ammattitaitoisen henkilökunnan löytäminen on ollut kiven alla.

Verkosto olisi todennäköisesti tiheämpi, jos henkilökuntaa olisi enemmän tarjolla. Erityisesti pulaa on hätätilanteisiin erikoistuneista eläinlääkäreistä. Kyseinen erikoistumisen ala on ammattikunnan sisällä varsin uusi.

– Siinä täytyy olla nopea ja hyvin laaja perehtyneisyys, koska vastaan voi tulla lähes mitä tahansa. Tilanteet ovat nopeita ja silloin asioiden on oltava hyvin hanskassa, korostaa eläinlääkäri Esa Kesti Kouvolan eläinsairaalasta.

Viime vuosina pieneläinlääketiede on edistynyt hurjasti. Kunnaneläinlääkärit eivät välttämättä pysty tarjoamaan kaikkia näitä toimenpiteitä. Lisäksi tuotantoeläimet ovat kunnallisessa eläinhuollossa etusijalla.

Yksityisessä pieneläimiin keskittyneessä sairaalassa lääkäreillä on mahdollisuus erikoistua ja paneutua yhteen asiaan syvälle. Esimerkiksi Esa Kesti työskentelee itse vain jalka- ja selkävaivojen parissa.

Kouvolan eläinsairaalan henkilökuntaa on koulutettu myös itse pitkällä perehdytysjaksolla eläinsairaalassa työn ohessa ennen yöaikaisen aukiolon avaamista. Perehdytysjakson aikana oli useita koulutustilaisuuksia, joista osa oli hyvin käytännönläheisiä. Kouluttajina oli spesialisteja eri erikoistumisenaloilta ympäri Suomea.

Hoitajia on saatu muuntokouluttamalla sairaanhoitajia klinikkaeläinhoitajiksi. Kouvolan eläinsairaalassa heitä on muutamia.

– Useimmilla heistä oli kokemusta lemmikkieläimistä entuudestaan ja lääkärin avustaminen on tuttua sairaanhoitajan työstä, joten siirtyminen eläinten pariin on ollut sujuvaa, kehuu Kesti.

Kouvolan eläinsairaalassa on noin 30 eläintenhoitajaa, joista osa on työskennellyt ennen sairaanhoitajina ihmisten parissa. Antro Valo / Yle

Pulaa eläinlääkäreistä on tällä hetkellä ympäri Suomen. Työvoiman saatavuus on iso ongelma erityisesti päivystävillä klinikoilla. Myöskään kunnaneläinlääkärin sijaisuuksiin ei tahdo löytyä tekijöitä.

Tilanne on tiedostettu myös Suomen eläinlääkäriliitossa, mutta sen syytä ei tiedetä. Laskennallisesti eläinlääkäreitä tulee enemmän työmarkkinoille kuin eläköitymisen kautta poistuu.

– Ehkä töitä on enemmän, koska myös lemmikkien määrä on kasvanut. Toisaalta nuoret eläinlääkärit eivät ole samalla tavalla halukkaita tekemään päivystyksiä ja ympäripyöreitä päiviä, pohtii Suomen eläinlääkäriliiton puheenjohtaja Katri Kiviniemi.

Vuosittain laillistetaan yli 100 eläinlääkäriä, heistä noin 30 on suorittanut opintonsa Virossa.

Korona sulki ovet omistajilta

Tällä hetkellä Kouvolan eläinsairaalan aula on hiljainen. Syy ei ole siinä, etteikö potilaita olisi. Syynä on koronavirus. Pandemia on muuttanut paljon eläinlääkärissä asiointia. Asiakaskontaktit pyritään pitämään mahdollisimman vähäisinä ja sisätiloihin ei ihmisasiakkaita huolita lainkaan.

– Asiointi tapahtuu puhelimessa tai mahdollisimman lyhyin kontaktein ulkona, tarkentaa eläinlääkäri Esa Kesti Kouvolan eläinsairaalasta.

Lemmikit käydään noutamassa toimenpiteisiin parkkipaikalta tai otetaan vastaan tuulikaapissa suojavarusteisiin pukeutuneina. Kestin mukaan potilaat ovat suhtautuneet omistajan poissaoloon yllättävän hyvin. Sopeutumista helpottaa, että eläimiä vähän rapsutetaan ja pidetään hyvänä.

– Itse pyydän ihmisiä toisinaan ikkunan taakse katsomaan. Potilas näkee omistajan ikkunan läpi, ja se on tuonut riemastuttavia tilanteita, kuvailee Esa Kesti.

Poikkeuksen sääntöön tekee lemmikin saattaminen viimeiselle matkalle. Eutanasia pyritään järjestämään niin, että omistaja saa olla paikalla.

– Ne ovat raskaita tilanteita. Olisi kohtuutonta, jos siinä tilanteessa ei saisi olla paikalla.