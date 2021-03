Kuopio Tanssii ja Soi -festivaalin uusi toiminnanjohtaja Johanna Rajamäki haluaa eroon nykytanssin pölyisyydestä ja tuoda tanssin lähelle ihmisten arkea

Kuopio tanssii ja soin uusi toiminnanjohtaja on Johanna Rajamäki.

Rajamäki siirtyy uuteen työhönsä elokuussa, kun nykyinen toiminnanjohtaja Anna Pitkänen jää eläkkeelle.

Rajamäellä on takanaan pitkä ura tanssin parissa maailmalla. Hän on työskennellyt aiemmin muun muassa Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanniassa ja vastannut maailman parhaimmistoon kuuluvien tanssiryhmien ja koreografien kiertuemyynnistä.

Kuopioon hän siirtyy Tero Saarinen Companyn myyntipäällikön paikalta, jossa hän on vastannut kansainvälisestä kiertuemyynnistä vuodesta 2013 saakka.

Rajamäki siirtyy mieluusti kansainvälisiltä lavoilta Kuopioon tuottamaan Suomen suurinta tanssifestivaalia. Tähän asti Rajamäen ura on keskittynyt tanssin viemiseen ulkomaille, nyt hän ottaa toisen näkökulman.

– Tämä on pohjoismaisesti ja maailmanlaajuisesti poikkeuksellinen festivaali. Kun olen kiertänyt 15–20 vuotta tanssin mukana maailmalla, niin nyt haluan tehdä töitä Suomessa ja mahdollistaa kotimaan kentän kehitystä.

Johanna Rajamäki Kuopio tanssii ja soin toiminnanjohtaja elokuusta 2021 lähtien. Työskennellyt Tero Saarinen Companyn kiertuemyynnistä vastaavana myyntipäällikkönä vuodesta 2013. Aiemmin työskennellyt myyntipäällikkönä IMG Artists -agentuurissa Lontoossa. Lisäksi Rajamäki on työskennellyt muun muassa esittävän taiteen kansalaisjärjestöissä Lontoossa, Teatterikorkeakoulussa sekä tv- ja elokuvatuotannoissa. Valmistunut kulttuurituottajaksi Humanistisesta ammattikorkeakoulusta vuonna 2004 . Master of Arts -tutkinto London City Universitysta taidejohtamisesta ja kulttuuripolitiikasta vuonna 2007.

Nykytanssi alas norsunluutornista

Rajamäen toiveena on kehittää nykytanssia koko kansan kulttuuriksi ja puhdistaa tanssilajia pölyisistä ja elitistisistä mielikuvista, jotka sitä Suomessa joskus vaivaavat.

– Haluan, että nykytanssi tulisi sieltä norsunluutornista vähän alemmas.

Maailmalla Rajamäki on usein ihaillut sitä, miten arkinen asia nykytanssi muissa maissa on. Esimerkiksi Ranskassa nykytanssia rahoitetaan reilusti Suomea enemmän, minkä ansiosta sitä on tarjolla monipuolisesti ja erilaisille ihmisille.

Rajamäki muistelee myös hämmästelleensä New Yorkissa sitä, kuinka tanssiesitykset olivat täynnä vierailevia koululaisia.

– Minulle on tärkeää, että tanssi ei olisi marginaalissa, Rajamäki toteaa.

Rajamäen lapsuudenmaisemissa Etelä-Pohjanmaalla nykytanssi ei tosiaan ollut koko kansan huvia. Se onnistui silti herättämään Rajamäessä tanssikipinän, kun hän pääsi pienestä pitäen katsomaan musikaaleja Seinäjoen kaupunginteatteriin.

Rajamäen oma tanssitausta on showtanssissa, nykytanssissa ja baletissa. Hän on aikanaan esimerkiksi esiintynyt tanssijana samoilla Seinäjoen kaupunginteatterin lavoilla musikaaleissa.

Rajamäen nuoruudesta löytyy myös Kuopio-kytkös: jos elämä olisi mennyt toisin, hän olisi tullut Kuopioon tanssilukioon ja kenties päätynyt tanssijaksi.

– Olin tilannut ne esitteet ja kaikki, mutta valitettavasti opo ei kannustanut siihen enkä rohjennut hakea. Se on kyllä jäänyt joskus mietityttämään.

Johanna Rajamäen tanssikipinä syttyi Seinäjoen kaupunginteatterin musikaaleista. Sami Takkinen / Yle

"Nyt ollaan historiallisessa ja hirveässä tilanteessa"

Kuopio tanssii ja soi siirrettiin tänä vuonna syksylle koronatilanteen vuoksi. Tämän vuoden festivaalilla Rajamäki on vielä "kuunteluoppilaan" roolissa, mutta pian hän ryhtyy suunnittelemaan ensi vuoden festivaalia.

– Haluaisin, että festivaalin esiintyjät näkyisivät täällä ympärivuotisesti. Siellä voisi enemmän avata tekijöitä ja taiteilijuutta jo pitkin vuotta. Itselläni on lähellä sydäntä se, että tanssin tekijöitä tuodaan lähemmäs yleisöä, Rajamäki kertoo.

Kovin varmoja suunnitelmia ei voi vielä tehdä, sillä koronatilanne elää edelleen. Pandemia on laittanut koko kulttuurialan polvilleen, ja siitä toipuminen ei ole helppoa.

– Se pistää mietteliääksi. Rahoituksen ja kaiken kannalta nyt ollaan historiallisessa ja hirveässä tilanteessa, Rajamäki toteaa.

– Mutta kyllä minä toivon ja uskon, että kesällä 2022 pystytään jo pitämään ihan täysimittainen festivaali.

Rajamäki on saapunut haastatteluun maaliskuisena aamuna järvestä: hän oli piipahtanut puoli seitsemältä avannossa Kuopion Väinölänniemessä.

Tanssin lisäksi Rajamäelle tärkeää on myös luonnossa liikkuminen.

– Olen palannut myös hiihtoladuille, kun matkustamaan ei nyt pääse.

