Alex Schulman kirjoitti kirjat vanhemmistaan, vaimostaan ja isovanhemmistaan – nyt vuorossa ovat veljet, mutta tällä kertaa tarina ei ole totta

Ruotsin superjulkkis Alex Schulman on suosittu kirjailija myös Suomessa. Eloonjääneet on hänen ensimmäinen fiktiivinen teoksensa.

Miten on mahdollista, etten tiennyt tästä mitään, pohti kirjailija Alex Schulman muutama vuosi sitten.

Hän oli ollut syömässä kahden veljensä kanssa ja oli juuri saanut tietää, että isoveli oli eronnut. Schulman oli tietenkin pahoitellut tapahtunutta, mutta veli oli kuitannut, että mitäpä tuosta enää. Ero oli tapahtunut puoli vuotta aiemmin.

Hetki pysäytti Schulmanin.

– Tajusin, miten vähän pidimme yhteyttä ja miten vähän tiesimme toistemme elämästä. Se oli outoa, sillä lapsuudessa olimme läheisiä ja koimme paljon asioita yhdessä. Meillä oli dramaattinen lapsuus ja olin ajatellut, ettei yhteytemme ikinä katkeaisi, kertoo Alex Schulman Ylen haastattelussa puhelimitse kotikaupungistaan Tukholmasta.

Tuosta hetkestä sai alkunsa Schulmanin juuri suomennettu romaani Eloonjääneet (Nemo, 2021, suom. Jaana Nikula).

Alex Schulmanin kirjoista on suomennettu kolme. Eloonjääneet ilmestyi Ruotsissa jo viime syksynä. Nemo

Kirja kertoo kolmesta veljeksestä, jotka matkustavat perheen kesämökille äidin kuoleman jälkeen. Kukaan heistä ei ole käynyt siellä sitten lapsuusvuosien. Matkan tarkoituksena on toteuttaa äidin viimeinen toive ja ripotella hänen tuhkansa kesäpaikan rantaan.

Mökkimatkan aikana esiin alkaa pulpahdella muistoja veljesten lapsuudesta, jota varjostaa tragedia. Myös veljesten vastakohtaisuus ja heidän muistojensa erilaisuus alkavat korostua matkan aikana.

Schulman painottaa, että tuore romaani ei perustu tosielämään, vaan on keksitty.

On ymmärrettävää, että Schulman korostaa kirjan fiktiivisyyttä, sillä hänet tunnetaan nimenomaan autofiktioista eli romaaneista, joissa on hyvin paljon omaelämäkerrallisia aineksia.

Alex Schulman on tunnetu julkkis Ruotsissa. Kuvassa hän on vaimonsa Amanda Schulmanin kanssa. Sigge Klemetz / Stella Pictures / AOP

Lähes koko Schulmanin lähipiiri on päässyt kansien väliin. Hän on kirjoittanut kirjan isästään, äidistään, vaimostaan ja isovanhemmistaan. Kirjat ovat olleet valtavan suosittuja, sillä Schulman on Ruotsissa iso julkkis. Hän on paitsi kirjailija, myös mediapersoona. Eikä suosiota vähennä se, että kirjat on kirjoitettu taitavasti. Niissä on paljon samastumispintaa.

Vain isoveljellä oli lukupäätä, Alex oli perheen urheilija

Eloonjääneet-romaanin juoni on siis keksitty, mutta sen Schulman myöntää, että romaanihenkilöissä on samaa kuin hänen omissa veljissään. Samoin kuin kirjassa, Schulmanin isoveli oli etevä koulussa. Nuorempien veljien koulumenestyksellä ei ollut niin väliä.

Kirjassa on kohtaus, jossa pohditaan isoveljen lukiohakemusta ja käytetään siihen koko ilta keittiön pöydän ääressä. Vanhemmat keskustelevat pitkään veljen kanssa, mitkä valinnat olisivat kannattavia. Vaihtoehtoja pyöritellään.

Kohtaus on suoraan Alex Schulmanin omasta lapsuudesta. Hän kertoo muistavansa, kuinka kuunteli keskustelua oven takaa ja ajatteli, että parin vuoden päästä on minun vuoroni olla tuossa tilanteessa. Kaiken keskipisteenä.

Kun oli Alexin aika hakea lukioon, hän sai täyttää hakulomakkeen yksin omassa huoneessaan. Hänen valintansa eivät kiinnostaneet ketään.

Schulman huomauttaa, miten kohtalokasta voi olla, jos lapset joutuvat kilpailemaan vanhempiensa huomiosta. Etenkin jos vanhemmat lisäksi määrittävät lapsiaan rooleilla ja luonteenpiirteillä.

– Itse yritän välttää sitä viimeiseen asti omien lasteni kohdalla. Kaikki kolme lastamme ovat erilaisia. Mutta en halua määritellä heitä ja toistaa samaa virhettä, josta itse jouduin kärsimään.

Schulman muistaa suivaantuneensa keskinkertaiseen koulutodistukseensa ja päätti korottaa numeroitaan. Hänen äitinsä lupasi 500 kruunua jokaisesta viitosesta eli suomalaisen asteikon mukaisesta kympistä.

– Tein töitä ja sain todistukseen monta viitosta. Kun sitten näytin todistusta äidille ja pyysin luvattuja rahoja, hän sanoikin, että poikakulta, se oli vitsi.

Alex Schulmanin opintopyrkimyksiä ei otettu vakavasti, koska hän oli perheen urheilija. Siinä häntä kannustettiin. Etenkin suomenruotsalainen isä hehkutti usein, että keskimmäisestä pojasta tulee vielä jonain päivänä Paavo Nurmi.

Kannustuksesta huolimatta pojasta ei tullut juoksijaa, vaan kirjailija. Siihen hän sai rohkaisua isoisältään Sven Stolpelta (1905-1996), joka oli oman aikansa kuuluisimpia ruotsalaiskirjailijoita. Stolpe oli tavattoman tuottelias ja kuului Ruotsin kirjalliseen eliittiin.

Alex Schulman kirjoitteli nuorena runoja, ja hän lähetti niitä isoisänsä luettavaksi.

– Isoisä vastasi aina heti ja oli hyvin kannustava. Silloin oivalsin, että minulla saattaisi olla kykyjä kirjoittamiseen.

Schulman ihaili isoisäänsä, ja tämän rohkaisevilla sanoillaan oli suuri merkitys nuorelle pojalle.

Isovanhempien kolmiodraama paljastui

Myöhemmin isoisästä paljastui myös ikäviä piirteitä. Ne valkenivat Schulmanille vasta hänen edellisen kirjoitusprosessinsa myötä. Kolme vuotta sitten julkaistu Polta nämä kirjeet kertoo Schulmanin isovanhempien tarinan ja paljastaa kolmiodraaman, joka oli ollut valtakunnan salaisuus.

Sven Stolpen vaimolla Karin Stolpella (1907-2003) oli nuorena ollut lyhyt suhde kuuluisan kirjailijan Olof Lagercrantzin (1911-2002) kanssa. Sven Stolpe ei voinut antaa tapahtunutta anteeksi, ja Schulmanin tulkinnan mukaan isoisän mustasukkaisuus ja viha vaikuttivat moneen sukupolveen, aina häneen itseensä asti.

Sven Stolpen tuotanto on laaja. Hän kirjoitti elämänsä aikana yli sata teosta. Alex Schulman tutustui niihin vasta kirjoittaessaan isovanhempiensa kolmiodraamasta. Arne Gustafsson / Östgöta-Bild / Östergötlands museum

Schulman muistaa, että isovanhempien luona ei saanut lausua Lagercrantzin nimeä, eikä hänen kirjojaan saanut näkyä. Opiskellessaan kirjallisuustiedettä Schulmanilla oli kerran isovanhempiensa luona käydessään mukanaan Lagercrantzin kirja. Isoäiti siivosi sen vähin äänin piiloon.

– Silloin en kiinnittänyt siihen sen kummempaa huomiota.

Koska kyseessä ovat Ruotsissa kaikkien tuntemat kirjailijat, on luonnollista, että Schulmanin kirjan pohjalta on tekeillä myös elokuva.

"En halua enää tehdä läheisiäni surullisiksi"

Eloonjääneet on Schulmanin ensimmäinen fiktiivinen teos. Hän halusi vaihtaa tyyliä, sillä oli kyllästynyt soittelemaan läpi sukulaisiaan ja kertomaan kirjaprojekteistaan.

– En halua enää tehdä läheisiäni surullisiksi. Halusin myös ottaa uuden askeleen ja kirjoittaa vapaammin.

Alex Schulmanin kirjat ovat olleet myyntimenestyksiä Ruotsissa ja ulkomailla. Uusimman kirjan käännösoikeuksista on käyty jopa kilpailua kustantamoiden kesken. David Sica / STELLA PICTURES / AOP

Viimeisimmässä kirjassaan Schulman käyttää oivallisesti kerronnan rakenteita. Hän sanookin haluavansa keskittyä jatkossa yhä enemmän kerrontaan ja muotoon.

Schulman opiskeli nuoruudessaan kirjallisuustiedettä ja elokuvakerrontaa Tukholman yliopistossa, mutta päätti ryhtyä toimittajaksi.

Samalla hän kuitenkin haaveili kirjailijan urasta. Se ei kuitenkaan käynnistynyt ensiyrittämällä. Hän lähetti käsikirjoitustaan turhaan eri kustantamoille. Aina tuli hylkäys. Niinpä Schulman päätti keskittyä blogin pitämiseen. Hän kirjoitteli blogiinsa pitkiä pätkiä isästään, edesmenneestä tv-tuottaja Allan Schulmanista, kunnes eräänä päivänä kustannustoimittaja otti yhteyttä.

– Hän oli sitä mieltä, että kirjoitukset olivat valmis kirjan aihio.

Niin syntyi Schulmanin ensimmäinen kirja Skynda att älska. Sitä ei ole suomennettu. Se kertoo Allan Schulmanin elämästä.

Suomenruotsalaisen isänsä vuoksi Schulman sanoo potevansa "määrittelemätöntä kaipuuta Suomeen". Hänellä on jäänyt muistiin vahvasti kesäinen matka, jonka hän teki isänsä kanssa Itä-Suomeen. Alex oli noin viisivuotias.

– Isä etsi sukunsa taloa. Itse muistan vain sen, miten tavattoman kaunista siellä oli.

Herkkä kirjailija vai pisteliäs kolumnisti?

Tukholmassa asuva Alex Schulman on siirtynyt haastattelun aikana kotinsa lähellä olevaan kahvilaan. Hän joutui pakenemaan meteliä, sillä naapuriasunnossa ryhdyttiin tekemään remonttia.

Schulman on tuttu näky Tukholman keskustan kahviloissa, sillä hän kirjoittaa enimmäkseen niissä. Hän sanoo, ettei pysty keskittymään kotona, vaan keksii aina jotain puuhaa.

Kirjojen lisäksi Schulman kirjoittaa säännöllisesti kärjekkäitä kolumneja Expresseniin ja pitää podcastia yhdessä ystävänsä, kirjailija Sigge Eklundin kanssa. Alex & Sigges podcast on tavattoman suosittu - sillä on yli 300 000 tilaajaa.

Alex Schulmanin ja kirjailija Sigge Eklundin yhteinen podcast on suosittu Ruotsissa. Johan Valkonen/Stella Pictures/All Over Press

Ruotsissa Schulmaniin suhtaudutaan kuitenkin ristiriitaisesti. Hänen kirjansa ovat kauniisti kirjoitettuja ja herkkiä, kun taas hänen mediapersoonansa on kärkäs ja pisteliäs. Schulmania se ei tunnu haittaavan.

– Olen kuullut joidenkin sanovan, että tuon tyypin kirjoja en ainakaan lue. Ei voi mitään. Itse nautin siitä, että voin ilmaista itsenäni monin tavoin.

Eloonjääneet julkaistiin Ruotsissa viime syksynä. Nyt Schulman on jo uuden kirjan kimpussa. Hän ei halua kertoa siitä vielä tarkemmin. Se on jonkinlainen sukukronikka, mutta enemmän fiktiota kuin totta. Schulmanista tuntuu, että oma elämä on ammennettu.

Ainakin toistaiseksi.

