Katso suorana klo 13.45: Nämä kisat piti järjestää jo vuosi sitten, nyt hiihdon kuumat nimet kisaavat ilman yleisöä Ristijärvellä

Ristijärven Saukkovaaralla mitellään hiihdon Suomen mestaruuksista viikonvaihteessa. Perjantaina Saukkovaaran laduilla kisataan perinteisen hiihtotavan miesten viisitoista ja naisten kymmenen kilometriä. Lauantaina vuorossa ovat viestit ja sunnuntaina vapaan hiihtotavan miesten viisikymmentä ja naisten kolmekymmentä kilometriä.

1 200 asukkaan Ristijärvi on Suomen pienin kunta, joka on saanut järjestettäväkseen maastohiihdon SM-kisat. Saukkovaarassa on jo vuosia ollut Kansainvälisen hiihtoliitto FIS:n hyväksymät ladut.

Pääkuvasta pääset katsomaan suoraa lähetystä, toimittaja Joni Takalon haastateltavana on talkoolainen Mira Heikkinen. Mitkä ovat fiilikset nyt, kun kisat lopulta päästiin järjestämään?

Kisoja jouduttiin siirtämään vuodella koronapandemian takia. Alun perin kisat piti järjestää viime vuonna 3.–5. huhtikuuta, mutta tuolloin Hiihtoliitto perui kisat päätöksellä, joka perustui Suomen valtioneuvoston tuoreisiin liikkumis- ja kokoontumisrajoituksiin koronavirusepidemian hillitsemiseen.

Ristijärven SM-hiihtojen järjestelyitä on tehty vuoden varrella ristiriitaisin tuntein. Lokakuussa kisoja järjestävä seura Ristijärven Pyry kertoi jääneensä vaille koronatukea.

Ristijärven Pyry sai SM-hiihtojen järjestämiseen niin sanottua koronatukea opetus- ja kulttuuriministeriöstä. Ensimmäisellä hakukierroksella seura jäi ilman tukea. Tiedosta huolimatta seura jatkoi kisojen järjestelyä. Marraskuussa tuli uusi päätös, jonka mukaan Ristijärven Pysy olisi oikeutettu tukiin. Tukea tuli 25 000 euroa. Tuolloin myös ennakoitiin, että kisat hiihdetään ilman yleisöä.

Kisojen varainhankinnasta vastaava Pekka Mikkonen sanoo yleisön puuttumisen olevan taloudellisesti iso asia, mutta ei katastrofi.

Koronaviruksen tuomia kiristyviä rajoituksia noudattaen Ristijärvellä päästään järjestämään SM-hiihdot terveysturvallisuus edellä. Säännöt tulevalle viikonlopulle ovat tiukat.

Jokaisen kilpailijan, toimitsijan, huoltajan tai muuten kilpailualueella olevan henkilön on noudatettava viranomaisten antamia yleisiä ohjeita koronavirustaudin eli COVID-19-tartuntariskin minimoimiseksi.

Kaikkien SM-hiihtojen kisatapahtumaan kaikkien osallistuvien on esitettävä negatiivinen koronavirustestitulos ennen kilpailupaikalle saapumista.

Kisapaikalle saavuttaessa koronatestistä on oltava kulunut alle 72 tuntia.