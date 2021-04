Puukiukaiden valmistajat varautuvat tiukentuviin päästörajoituksiin – tulevaisuudessa kiukaan kyljessä voi olla merkintä vähäpäästöisyydestä

Teuvalla on valmistettu perinteisiä puukiukaita jo kuusi vuosikymmentä. Kenttäkeittiöihin erikoistuneella Teuvan Keitintehtaalla on perheyrityksenä jo pitkät perinteet – yritys perustettiin vuonna 1925.

Nyt eteläpohjalainen kiuasvalmistaja on mukana Itä-Suomen yliopiston vetämässä KIUAS 2 -hankkeessa, jossa selvitetään muun muassa sitä, miten puukiukaista saataisiin vähäpäästöisempiä.

– Nyt kun kiukaita kehitetään, niin me mielellämme viemme tietenkin niitä samalla siihen suuntaan, että pystymme pienentämään ympäristökuormaa. Jossakin vaiheessa odotettavissa on, että viranomaismääräyksiäkin tämän asian puitteissa tulee, joten haluamme reagoida siihenkin, kertoo Teuvan Keitintehtaan toimitusjohtaja Henri Penttilä.

Puun pienpoltosta syntyviä päästöjä on verrattu jo liikenteestä syntyviin päästöihin. Tutkimusten mukaan puukiukaat ovat myös yksi pahimmista pienhiukkasten lähteistä Suomessa.

Teuvan Keitintehtaan toimitusjohtaja Henri Penttilä tietää, että puukiukaiden päästötutkimus herättää tunteita. Mirva Ekman / Yle

Tästä syystä puukiukaiden päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimenpiteitä esittää myös kansallinen ilmansuojeluohjelma 2030 (siirryt toiseen palveluun). Tavoitteena on muun muassa vähentää saastuttavien puukiukaiden haittoja ja selvittää mahdollisuuksia teknisten vaatimusten asettamisesta kiukaille sekä kannusteiden käyttöönottoa kiukaiden uudistamiseksi.

Lue myös: Ylivieskalaiskeksijä kehitti tulipesään asetettavan laitteen puhtaampaan puunpolttoon – professori tyytyväinen, kun vanhoihinkin takkoihin mietitään ratkaisuja

Puukiukaiden päästöille rajoituksia tulevaisuudessa?

Teuvan Keitintehtaalla on pari omaa testisaunaa, joissa kiukaiden toimintaa ja palamista käytännössä kokeillaan ja tutkitaan, mutta yksi isompi KIUAS -hankkeeseen valjastettu saunalaboratorio löytyy Kuopiosta.

Mittauksissa on jo selvinnyt, että eri puukiukaiden välillä on suuria eroja, ja esimerkiksi haitallisten polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen eli PAH-yhdisteiden osalta erot ovat yli 100-kertaisia (siirryt toiseen palveluun).

Puukiukaiden päästöjä ei kuitenkaan näillä näkymin tulla yliopistotutkija Jarkko Tissarin mukaan erikseen laissa rajoittamaan.

– Rakennustuoteasetuksen kautta tiukennuksia voi tulla uusien markkinoille tulevien kiukaiden CE-merkintään lähivuosina, arvelee KIUAS-hankkeen vetäjä ja tutkija Jarkko Tissari Itä-Suomen yliopistosta.

Tissarin mukaan testausstandardit ovat tällä hetkellä päivitysvaiheessa, joten määräyksiä esimerkiksi päästöjen suhteen voidaan merkintään lähivuosina lisätä.

KIUAS-hankkeessa selvitetään myös niin sanotun tähtiluokitusjärjestelmän käyttöönottoa. Tämän avulla esimerkiksi kuluttaja voisi jatkossa selvittää, miten vähäpäästöisiä kiukaat todellisuudessa ovat.

– Tämä merkintä helpottaisi esimerkiksi vertailua. Jos tämä saadaan hankkeessa niin sanotusti maaliin, tulemme kyllä tuon merkinnän tuotteillemme hakemaan ja kriteerit täyttämään, veikkaa Teuvan Keitintehtaan toimitusjohtaja Henri Penttilä.

Muutaman vuoden käynnissä ollut tutkimus ja puukiukaiden päästöjen suitsiminen onkin herättänyt vilkasta keskustelua.

Puukiukaiden CE-merkintään on mahdollisesti tulossa päästötiukennuksia lähivuosina. Mirva Ekman / Yle

– Aihe herättää tunteita, saunominen on henkilökohtainen ja lähes pyhä asia ja se on selvää, että osaa porukasta tämä kismittää. Varmasti löytyy niitäkin ihmisiä, jotka haluavat tehdä kaikkensa vähentääkseen ympäristön kuormitusta, Henri Penttilä toteaa.

Tunteita on Jarkko Tissarin mukaan herännyt niin kansalaisilla, viranomaisilla, kiuasvalmistajilla kuin itse tutkijoillakin.

– Lähtökohta on ollut aina meillä se, että saunominen ja puukiukaat Suomeen kuuluvat, eikä meillä ole tarkoitus lähteä missään mielessä saunomista kieltämään. Kyse on siitä, että olemme siinä kehityksessä mukana, että kiukaatkaan eivät saastuttaisi ympäristöä liikaa. Niissä on vielä kehittämisen varaa ja aika paljonkin, Tissari muotoilee.

Lue lisää: Puukiukaille tulossa päästöistä kertova sertifikaatti – tutkijan mukaan saunojen sisäilma on "kuin ruuhkaliikenteessä"

Puun polton riskit ovat monelle vieläkin hämärän peitossa – pienhiukkaset tunkeutuvat keuhkoihin ja pääsevät jopa verenkiertoon

Kuuntele seuraavaksi:

Suomalaisesta saunatunnelmasta nautitaan Luodon kanadalaistyylin savusaunassa

Mitä ajatuksia juttu herätti? Voit keskustella aiheesta lauantaihin kello 23 saakka.