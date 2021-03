Juhani Saunio oli valmis lusimaan, mutta pääsi yhdyskuntapalvelun kautta takaisin kiinni elämään – silti moni jää ilman paikkaa koronan ja ennakkoluulojen takia

Päällä oli valmiiksi ehdonalainen. Juhani Saunio, 36, meni oikeudenkäyntiin silti niin sanotusti takki auki, ilman asianajajaa. Huumausainerikoksista ja liikenteenvaarantamisesta tuli kahdeksan kuukauden tuomio.

– Mulla on pitkä päihdehistoria, joka alkaa varhaisteini-iästä. Lähdin lapsuudenkodista 15-vuotiaana ja vietin nuoruuteni kadulla. Ensimmäisen asuntoni sain 19 vanhana, Saunio kertoo.

Oikeudenkäyntiä ennen Saunio oli käynyt läpi lääkkeettömän päihdehoidon Kankaanpäässä ja eli päihteetöntä elämää, joten hän sai vaihtoehdoksi suorittaa tuomionsa vankilan sijaan yhdyskuntapalveluna. Se edellyttää päihteettömyyttä.

Moni paikka on koronan myötä sulkenut ovensa

Saunion tuomion jälkeen pallo vieri Rikosseuraamuslaitokselle eli Riselle. Niinkuin kaikkien yhdyskuntapalveluun tuomittujen, myös Saunion piti läpäistä Risen soveltuvuusselvitys.

Sen jälkeen vuorossa oli sopivan yhdyskuntapalvelupaikan löytäminen. Saunion toiveet huomioitiin, mutta paikan päättää ja etsii Rise.

Paikan löytäminen ei ole tällä hetkellä helppoa, sillä niistä on huutava pula. Maaliskuun alussa yhdyskuntapalveluun tuomittuja suomalaisia oli 1291.

Pitkään laskusuunnassa ollut määrä on kääntynyt koronan myötä nousuun. Yhdyskuntapalvelurangaistusten taustalla on yleensä rikoksia, joihin ovat johtaneet elämäntilanteen muutokset: on tullut ero tai työpaikka on mennyt ja ilman tuttua rutiinia elämänhallinta on lähtenyt luisuun. Koronan myötä monet ovat menettäneet työnsä joko kokonaan tai määräajaksi ja erojen määrä on lisääntynyt.

Grafiikka näyttää yhdyskuntapalvelutuomioiden määrät 1.3.2020 ja 2021. Lähde: Rikosseuraamuslaitos Antti Eintola / Yle

Tällä hetkellä kaikille yhdyskuntapalvelurangaistuksen saaneille eri riitä paikkoja, ja odotusajat venyvät.

– Monet paikat, joissa tyypillisesti suoritetaan yhdyskuntapalvelua ovat joutuneet sulkemaan ovensa, kertoo Rikosseuraamuslaitoksen rikosseuraamustyöntekijä Ilkka Porttikivi.

Yhdyskuntapalvelupaikaksi sopii mikä tahansa voittoa tavoittelematon taho. Tyypillisiä paikkoja ovat seurakunta, vanhainkodit, kirjastot ja erilaiset yhdistykset kuten Suomen punainen risti.

"Mistä muualta saat ennakkohaastatellun työntekijän ilmaiseksi?"

Tampereen seurakunnilla on pitkä kokemus yhdyskuntapalvelusta. Aitolahden Aito-toimintakeskuksessa on ollut useamman vuoden ajan ihmisiä yhdyskuntapalvelua suorittamassa.

– Mistä muualta saat ennakkohaastatellun työntekijän ja vielä ilmaiseksi, palvelupäällikkö Soila Muurikainen kysyy nauraen.

Heillä kokemukset ovat olleet pelkästään hyviä. Yhdyskuntapalvelussa on ollut kaikenikäisiä miehiä ja naisia. Tehtävinä ovat olleet talonmiehen hommat kuten siivoaminen tai pihatyöt.

– He eivät ole täällä yhdyskuntapalvelijoita, vaan osa tiimiä siinä missä muutkin. Nimike voi olla vaikka harjoittelija.

Tampereen seurakuntien palvelupäällikkö Soila Muurikainen on työskennellyt monien yhdyskuntapalvelua suorittavien ihmisten kanssa. He ovat osa tiimiä siinä missä muutkin ja kokemukset ovat olleet hyviä. Antti Eintola / Yle

Rikosseuraamuslaitoksessa tehdään nyt toden teolla töitä uusien suorituspaikkojen löytämiseksi. Yksilön kannalta yhdyskuntapalvelupaikan odotuksen venyminen on ongelma, sillä elämä joutuu tavallaan pysähdyksiin jos tuomion suorittaminen jää roikkumaan.

Porttikivi rohkaisee uusia toimijoita mukaan.

– Lähtisin ehkä avoimesti keskustelemaan sen työyhteisön kanssa, että olisiko jotain tehtäviä missä yhdyskuntapalelun suorittaja voisi olla avuksi. Niiden ei tarvitse olla suuria, vaan ihan pienetkin tehtävät riittävät.

Rikkomuksen tehnyt onkin ihan tavallinen ihminen

Porttikivi on huomannut, että moni kokee yhdyskuntapalvelijan olevan taakka työpaikalle. Tuomittua rikollista karsastetaan ja ennakkoon on myös kaikenlaisia pelkoja.

Mutta kun otetaan se askel, että päätetään tarjota yhdyskuntapalvelurangaistuksen saaneelle suorituspaikka, ihmisten ajattelutavassa tapahtuu muutos. Huomataan, että rikkomuksen tehnyt onkin ihan tavallinen ihminen, eikä erityisen ihmislajin edustaja.

Yhdyskuntapalveluun tuomittuja löytyy kaikista yhteiskunta- ja ikäluokista.

– Kyllä meillä on ollut ihan lennonjohtajia, lakimiehiä ja kirurgeja. Mokia sattuu kenelle tahansa, ja elämänhallinta voi lähteä käsistä, Porttikivi kertoo.

Uusi ryhmä ovat eläkeläiset. Suurten ikäluokkien alkoholinkäyttö on ollut enemmän tapajuomista. On saatettu juoda joka viikonloppu. Juominen on lopetettu, kun on pitänyt mennä maanantaina töihin.

– Eläkkeellä ei ole enää sitä rutiinia ja juominen lipsuu helposti viikolle. Kun on totuttu autolla kulkemaan, niin rattijuopumus tulee sitä myötä. Että se lähtee vain hanskasta se alkoholinkäyttö.

Näille ihmisille yhdyskuntarangaistuksen olemassaolo on olennaisen tärkeää. Siinä ei eristetä ihmisistä olemaan vain niiden ihmisten kanssa, jotka ovat rikosten takia yhdessä.

On myös tapauksia, joissa elämänsä säntillisesti ja kunnolla elänyt virkailijanainen on eron ja eläkkeelle jäämisen myötä suistunut radalta ja päätynyt vankilaan. Siellä hän on kuin peura ajovaloissa. Yhdyskuntapalvelun myötä rangaistus on mahdollista suorittaa vankilan sijaan esimerkiksi vanhainkodissa vanhuksille sanomalehtiä lukien.

Juhani Saunion tehtäviin kuuluu jäähallin ja sen ympäristön siisteydestä huolehtiminen. Yhdyskuntapalvelussa hän on työn ohella päässyt opettelemaan arkielämän rutiineja ja elämänhallintaa. Antti Eintola / Yle

Jotkut valitsevat mieluummin vankilan

Juhani Sauniolla on kokemusta myös vankilasta. Silloin hän oli vielä aktiivisesti huumeriippuvainen eikä yhdyskuntapalvelu ollut vaihtoehto. Vankilan jälkeen risainen elämä jatkui entisellään.

Välillä oli selvempiä kausia, jolloin Saunio kouluttautui esimerkiksi eräoppaaksi. Hän teki useita vuosia osan vuodesta töitä ja eli silloin verrattain normaalia elämää.

Mutta hoitamattomana päihdeongelma aina ennemmin tai tai myöhemmin johti siihen, että homma riistäytyi käsistä. Saunio palasi päihteiden ja rikosten maailmaan menettäen kaiken rakentamansa.

Pari vuotta sitten kierre katkesi. Syy oli sama kuin monella päihderiippuvaisella. Naisen ja lasten myötä tuli riittävä motivaatio lopettaa päihteidenkäyttö ja lääkkeettömässä päihdehoidossa asiat alkoivat pikkuhiljaa selvitä.

Sauniolle, joka on nuoresta lähtien elänyt yhteiskunnan laidoilla tai ulkopuollla, oli tärkeää vieroittaa itsensä aiemmasta elämäntyylistä. Hän on katkaissut välinsä niihin ihmisiin.

Edessä oli kuitenkin vielä yksi oikeudenkäynti. Syyttäjä haki Sauniolle vuoden ja neljän kuukauden tuomiota.

– Olin kyllä varautunut myös siihen, että joudun vankilaan ja minulla oli suunnitelma sen varalle.

Vankilassa Saunio olisi hakeutunut päiheettämälle osastolle. Hän oli asennoitunut niin, että meni niin tai näin, tuomio ei saa hänen venettään kaataa.

Lopulta Saunion tuomio aleni kahdeksaan kuukauteen ja hän sai mahdollisuuden valita yhdyskuntapalvelun ja vankilan välillä. Jotkut valitsevat mieluummin lusimisen. Saunio valitsi yhdyskuntapalvelun.

– Tämä oli mulle iso mahdollisuus. Olen pystynyt hoitamaan itseäni kokonaisvaltaisesti: opettelemaan normaalia arkielämää ja rutiineja, kellon mukaan elämistä. Siis elämänhallinnan oppimista.

Lisäksi hänelle on tärkeää saada olla koiransa kanssa.

– Mun koira on aiemmin joutunut kokemaan hylkäämiskokemuksen kahden ja puolen kuukauden päihdehoitoni aikana. Se on kuitenkin täysin riippuvainen minusta, ja on ollut itsellenikin tärkeetä että oon läsnä koiralle.

– Tässä tilanteessa tämä vie mua ihan älyttömän paljon eteenpäin ja tekee musta paljon enemmän kansalaisen tähän maahan kuin mitä se vankilassa istuttu tuomio tekisi.

Yhdyskuntapalvelupaikka löytyi Saunion kotikunnasta, Ylöjärven jäähallista. Paikka sopii entiselle jääkiekkoilijalle hyvin. Kahdesti viikossa hän käy siellä töissä neljä tuntia päivässä. Sen lisäksi hän käy Risen järjestämässä impulssihallintaterapiassa, jota on kerran viikossa.

Entiselle jääkiekkoilijalle yhdyskuntapalvelun suorittaminen jäähallilla sopii hyvin. Maalien kuskaamisen ja verkkojen huoltamisen lisäksi Saunio on toisinaan, ennen työpäivän alkua, päässyt jäälle myös luistelemaan. Antti Eintola / Yle

– Haluaisin kannustaa samanlaisessa tilanteessa olevia ihmisiä yhdyskuntapalveluun. Tää on erittäin hyvä ratkaisu sellaiselle ihmiselle, joka haluaa integroitua takaisin yhteiskuntaan.

"Tuntuu kuin kevät olisi tullut kahden vuoden talven jälkeen!"

Yhdyskuntapalvelurangaistus on ollut Suomessa käytössä 1990-luvun puolivälistä alkaen. Mikäli tätä rangaistusmuotoa ei olisi, Suomeen jouduttaisiin rakentamaan uusi vankila.

– Kyllä se on taloudellisestikin edullisempaa, että ihmiset tekevät jotain hyödyllistä työtä, sillä vankilassa olo on huomattavasti kalliimpaa, Risen Ilkka Porttikivi kertoo.

Alle kahdeksan kuukauden ehdoton vankeusrangaistus on mahdollista muuttaa yhdyskuntapalveluksi. Tuomio kestää yhtä kauan, mutta erotuksena on se, että yhdyskuntapalvelun voi suorittaa kotoa käsin.

Suurin osa yhdyskuntapalvelijoista suorittaa yhdyskuntapalvelua neljä tuntia kerrallaan kaksi kertaa viikossa. Lisäksi työpalvelun lisänä voi suorittaa Rikosseuraamuslaitoksen järjestämää ohjelmatyötä ja aikataulutettuja keskusteluja.

– Tässä annetaan ihmiselle mahdollisuus sovittaa se oma rikos hyödyllisellä tavalla. Moni myös kokee häpeää ja huonoa omaatuntoa, että on mokannut ja tehnyt rikoksen. Näin hän saa itse kokea, että on rikoksensa sovittanut.

Juhani Saunion yhdyskuntapalvelu lähenee loppuaan. Kahdeksan kuukauden tuomiosta on jäljellä enää kuukausi. Tulevaisuudensuunnitelmat- ja suunta ovat alkaneet kirkastua.

– Tuntuu kuin kevät olisi tullut kahden vuoden talven jälkeen!

Saunio on hakenut opiskelupaikkaa ja hänelle tarjottiin juuri mahdollisuutta palkkatuettuun työhön puoleksi vuodeksi.

Kuukausi ennen yhdyskuntapalvelun päättymistä Saunio voi hyvin. "Tää on erittäin hyvä ratkaisu sellaiselle ihmiselle, joka haluaa integroitua takaisin yhteiskuntaan." Antti Eintola / Yle

– Sitä en uskalla sanoa, että mikä musta tulee isona. Toivoisin kovasti, että pääsisin jossain vaiheessa tekemään sellaista työtä, jossa pääsisin auttamaan nuoria ihmisiä, jotka tulee samanlaisista lähtökohdista kuin itsekin. Eli hankalasta tilanteesta.