Liikkumisrajoitukset voivat sekoittaa lomasuunnitelmat – toimi näin, jos joudut perumaan matkasi

Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan kuluttaja-asioissa kannattaa olla nyt kärsivällinen, sillä pandemia on heikentänyt yritysten mahdollisuuksia maksaa hyvityksiä.

Koronatilanne herättää huolta ja kysymyksiä kuluttajissa erityisesti näinä päivinä, kun lakialoite liikkumisvapauden rajoittamisesta etenee eduskunnan käsittelyyn.

Moni on varannut lomamatkansa ennakkoon, mutta edessä voi olla peruutusten aalto, jos liikkumisrajoitukset otetaan käyttöön.

Liikkumisrajoitusten piiriin kuuluvilla alueilla kotoa olisi oikeus lähteä vain välttämättömästä syystä tai ulkoilun takia. Alivaltiosihteeri Timo Lankinen selvensi torstaina, että lyhytaikaiseen vuokraan tarkoitetuille vuokramökeille liikkumista ei sallittaisi. Tämä tarkoittaisi, että esimerkiksi pääkaupunkiseudulta ei olisi Lappiin asiaa.

STT:n haastattelemien matkailuyritysten mukaan hallituksen ja terveysviranomaisten kehotukset matkustamisen välttämisestä eivät ole näkyneet lisääntyneinä peruutuksina. Esimerkiksi Ylläksen ja Levin mökit ja lomahuoneistot ovat tulevina viikkoina pitkälti täynnä.

Yle selvitti, voiko matkalipuista ja majoituksista vaatia takaisin rahoja, jos varaukset peruuntuvat viranomaismääräysten takia.

Miten toimia, jos majoituksen joutuu perumaan liikkumisrajoitusten takia?

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) johtava asiantuntija Raija Marttala sanoo, että kuluttajan oikeuteen saada rahojaan takaisin majoitusvarausten peruutustilanteissa vaikuttavat lähtökohtaisesti palvelun sopimusehdot. Asian arviointiin vaikuttaa myös se, peruuko asiakas majoitusvarauksensa omatoimisesti vai tekeekö sen yrittäjä. Jos yrittäjä peruu, niin rahat pitää saada takaisin.

Jos asiakas haluaa peruuttaa omatoimisesti varaaman hotellin vaikkapa pahentuneen koronatilanteen vuoksi, mutta erityisiä matkustus- tai liikkumisrajoituksia ei ole voimassa, rahat voi lähtökohtaisesti saada takaisin vain, jos hotellin peruutusehdot sallivat sen.

Marttala sanoo, että vireillä oleva liikkumisrajoitus voi tehdä tähän poikkeuksen, koska kuluttaja ei voi viranomaisten rajoituksiin vaikuttaa ja voisi olla kohtuutonta, jos majoituksen koko hinta jäisi kuluttajan vahingoksi.

– Silloin kuluttaja voi neuvotella majoitusyrityksen kanssa mahdollista hyvityksistä ja varausehtojen kohtuullistamisesta.

Siihen, voidaanko varausehtoja pitää kohtuullisina, vaikuttaa viranomaisrajoitusten lisäksi ajankohta, jolloin varaus on tehty. Jos majoitus on varattu tietoisena pandemiasta, rahojen palautukselle ei välttämättä ole samanlaista perustetta kuin tapauksissa, joissa varaus on tehty ennen pandemiaa.

Jos lomanviettoon on varannut vuokramökin, hyvitystilanne voi olla toisenlainen. Marttalan mukaan vuokramökeissä on usein tiukemmat varausehdot kuin esimerkiksi hotelleilla. Edellä mainittuja tapauskohtaisia kohtuullistamisperusteita voidaan kuitenkin soveltaa myös mökkivarauksiin. Toiseksi mökkivarauksissa on usein kyse yksityishenkilöiden välisistä sopimuksista, jolloin kuluttajansuojasäännökset ja periaatteet eivät koske tällaisia varauksia.

Missä tilanteissa voi saada hyvitystä peruuntuneesta matkalipusta?

Tartuntatautilaki mahdollistaa sen, että joukkoliikenteen asiakasmääriä voidaan rajoittaa puoleen normaalista. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom harkitsee parhaillaan määräystä julkisen raide- ja tieliikenteen kulkuneuvokohtaisten matkustajamäärän rajoittamisesta esimerkiksi Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa.

Matkustajalle tämä voi tarkoittaa suunnitellun matkan siirtymistä, viivästymistä tai jopa peruuntumista.

Esimerkiksi VR on ilmoittanut, (siirryt toiseen palveluun) että sen kaukojunaliikenne kulkee harvennetulla välillä. VR myös rajoittaa kaikkien junien suurinta sallittua matkustajamäärää puoleen.

– Jos junavuoroja perutaan, kuluttajalla on oikeus joko käyttää lippu myöhemmin samalla reitillä tai saada rahat takaisin, Marttala sanoo.

Matkan viivästyksestä voi saada hinnanalennusta. Koronan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne ei tähän vaikuta.

Yleistä oikeutta saada hyvitystä asiakaspaikkojen vähentymisestä ei taas ole. Jos kuitenkin matkalipussa on tietty voimassaoloaika, esimerkiksi lippu oikeuttaa matkustamaan tiettynä kellonaikana tietyllä vuorolla, eikä asiakasta rajoitusten vuoksi oteta kyytiin, hyvitykseen voi olla oikeus. Tämä pätee niin kauko- kuin paikallisliikenteessä.

Traficomin rajoitukset eivät koske lentoliikennettä, mutta epidemiatilanne on vaikuttanut myös lentoliikenteeseen Suomessa.

Jos lentoyhtiö peruuttaa asiakkaan ostaman lennon, asiakkaalla on oikeus valita, haluatko hän lentolipusta maksetun hinnan palautuksen vai lennon siirron. Tällaiset periaatteet pätevät Euroopan unionin maissa ja kaikissa EU-maiden lentoyhtiöissä.

Tällä hetkellä useat lentoyhtiöt tarjoavat matkustajille rahanpalautuksen sijasta vouchereita eli lahjakortteja ja erilaisia pistejärjestelmiä. KKV:n mukaan (siirryt toiseen palveluun) asiakkaan ei ole pakko ottaa vastaan voucheria, lahjakorttia tai lentoyhtiön omaan pisteytysjärjestelmään tarjottuja lentopisteitä. Lentomatkustajien oikeuksista määräävän EU-asetuksen mukaan asiakkaalla on oikeus saada palautukset aina myös rahana.

Miten käy hiihtohissilipun?

Hallituksen liikkumisrajoitusaloite ei ole ainakaan toistaiseksi pysäyttänyt rinnekeskusten toimintaa Pohjois-Suomessa, eli hissit, rinteet, ladut ja vuokraamot ovat avoinna toistaiseksi.

Jos koronatilanne heikkenee merkittävästi ja rinteet suljetaan, käyttämättä jäävästä kausikortista voi kuitenkin saada hyvitystä.

Marttala muistuttaa, että jos hiihtokeskus suljetaan ja kausikorttia ei voi käyttää asiakas on oikeutettu hyvitykseen. Hiihtokeskuksen kanssa voi neuvotella kausikortin käyttämättä jääneen voimassaoloajan siirtämisestä myöhemmäksi. Asiakkaalla on oikeus saada rahallinen hyvitys käyttämättä jääneestä osasta, jos vaihtoehtoinen järjestely ei hänelle sovi.

Marttala kertoo, että KKV sai viime talvena jonkin verran yhteydenottoja hiihtohissien kausilippuihin liittyen.

– Tällaisissa tapauksissa hyvityksen määrä edellyttää aina tapauskohtaista arviointia. Hyvityksissä katsotaan, kuinka pitkä sulku on ollut ja miltä ajalta hyvitys voidaan tehdä.

Koronapandemiaa vastaavaa tilannetta ei ole Suomessa aiemmin ollut. KKV:n linjaukset hyvityksistä perustuvatkin tämänhetkisiin näkemyksiin. KKV:stä muistutetaan, että kuluttajan on hyvä varautua siihen, että asioiden selvittäminen voi kestää normaalia pidempään.

Koronaviruspandemia on myös vaikuttanut merkittävästi monien yritysten maksukykyyn ja pandemiatilanne voi vaikeuttaa yritysten mahdollisuuksia maksaa täysimääräisiä hyvityksiä.

– Asiakkaiden on syytä varautua siihen, että kaikkia rahoja ei saa välttämättä takaisin, Marttala sanoo.

Asiantuntija muistuttaa, että yksiselitteistä sääntöä sille, mihin asiakas on oikeutettu ja minkälaista hyvitystä on pidettävänä riittävänä ei ole. Siksi Marttala neuvoo, että nykyisessä poikkeustilanteessa kannattaa pyrkiä ratkaisemaan ongelmat sovinnollisesti.

