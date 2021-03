Maailman suurin rokotevalmistaja Intia jarruttelee rokotteiden vientiä maasta – epidemiatilanne huonontunut merkittävästi

Intia aikoo laajentaa rokoteohjelmaansa ensi kuusta alkaen. Tuolloin rokotteita saavat myös yli 45-vuotiaat. Syynä ovat nopeaan nousuun ampaisseet tartuntaluvut.

Intia on ilmoittanut kansainvälisille rokotekumppaneilleen, että se asettaa oman maan tarpeet etusijalle rokotteiden jakelussa.

Intiasta on viety eri puolille maailmaa noin 60,5 miljoonaa rokoteannosta, enemmän kuin maassa on rokotettu.

Maailman suurimpiin rokotevalmistajiin lukeutuva Intia on jo pysäyttänyt suurien Astra Zenecan rokote-erien viennin maasta.

Maailman suurin rokotevalmistaja Serum Institute of India on sopinut valmistavansa miljardi annosta koronarokotetta. Se toimittaa myös valtaosan YK:n köyhille maille tarkoitetun COVAX-ohjelman rokotteista.

Nyt rokotevalmistajaa on käsketty pysäyttämään vienti jopa kahden tai kolmen kuukauden ajaksi, kertoo Financial Times (siirryt toiseen palveluun).

Koronatestausta Intian pääkaupungissa Delhissä. Alueen viranomaiset kehottavat kaupunkilaisia käyttämään kasvomaskeja, pitämään turvavälejä ja välttämään tarpeetonta matkustamista nousseiden tartuntalukujen takia. EPA

Miksi tilanne on nyt huonontunut Intiassa?

Intiassa raportoitiin perjantaina reilut 59 000 uutta koronatartuntaa. Tartunnan saaneita on 11,85 miljoonaa, eli kolmanneksi eniten maailmassa. Edellä ovat vain Yhdysvallat ja Brasilia.

Vielä vuoden alussa koronatartuntojen määrä laski Intiassa merkittävästi. Uusia tartuntoja ilmoitettiin päivittäin alle 10 000.

Intiassa on pistetty jo 55 miljoonaa rokoteannosta, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa, kertoo Oxfordin yliopiston Our World in Data -sivusto (siirryt toiseen palveluun). Intiassa on yli 1,35 miljardia asukasta, joten kun rokotusmäärää verrataan väkilukuun, Intia tipahtaa kauas kärkimaista.

Voit tutkia rokotusten edistymistä eri maissa alla olevasta grafiikasta

Intian pääkaupungissa Delhissä aletaan nyt tehdä satunnaisia koronatestejä kaupungin lentokentillä, rautatieasemilla ja bussiasemilla, kertoo Britannian yleisradioyhtiö BBC (siirryt toiseen palveluun).

Intian koronatilanteen kurjistumiselle on useita syitä. Koronarajoitusten noudattaminen on ollut heikkoa ja testaus- ja jäljityskäytännöissä on parantamisen varaa. Myös aiempaa herkemmin tarttuvat virusmuunnokset vaikuttavat tilanteeseen.

Tutkijat löytäneet ”tuplamutantin”

Intiassa on löydetty uusi virusmuunnos, jota kutsutaan ”tuplamutantiksi”, uutisoi muun muassa The Guardian (siirryt toiseen palveluun). Termillä viitataan muunnokseen, jolla on kahden aiemmin löydetyn muunnoksen ominaisuuksia.

Yli 200 tapausta on löydetty Intian länsiosassa Maharashtran osavaltiossa, jossa sijaitsee talouskeskus Mumbai. Terveysviranomaisten mukaan uutta varianttia ei ole löydetty niin paljon, että sitä voitaisiin liittää tartuntojen äkilliseen kasvuun Maharashtrassa sekä muissa osavaltioissa kuten Keralassa ja Punjabissa.

Tutkijat selvittävät nyt, miten uusi virusmuunnos reagoi rokotteisiin ja kuinka herkästi se tarttuu.

Lähteet: Reuters