Jussi Hakulinen tehtaili hittejä Yölle, mutta sai riitapukarin maineen – nyt hän haluaa laittaa yhtyeen tarinalle pisteen

Jussi Hakulinen on aina tykännyt tarinoista. Hyvällä tarinalla pitää olla alku ja loppu.

Se tarina, jonka Hakulinen haluaa nyt päättyvän, alkoi Reposaaren VPK:lla 40 vuotta sitten. Se kertoo yhdestä Suomi-rockin jättiläisestä, Yö-yhtyeestä.

Tarinaa on yritetty lopetella monta kertaa, mutta nyt yhtyeen toinen perustajajäsen Hakulinen aikoo myös onnistua siinä.

Tulevana syksynä toteutuu kolmen ison areenakeikan kiertue nimeltä Jussi Hakulinen –Yön viimeinen varietee. Kiertueen konsepti on Hakulisen omaa käsialaa, ja soittajatkin hän on valinnut itse.

Kiertueen keskiössä ovat Hakulisen Yö-yhtyeelle säveltämät ja sanoittamat kappaleet. Hakulinen esittää suurimman osan kappaleista itse, mutta lavalla vierailevat muun muassa Pauli Hanhiniemi, Herra Ylppö ja Pate Mustajärvi.

Hakulinen haluaa tehdä kiertueellaan kunniaa Yön alkuperäisille lähtökohdille ja nuoruusvuosien ystävälleen Olli Lindholmille, jonka kanssa hän yhtyeen perusti.

Lindholm kuoli helmikuussa 2019 äkilliseen sairauskohtaukseen.

– Parhaimmillaan ystävyys Ollin kanssa oli jotain aivan ainutlaatuista. Hän tunnisti aina hyvän biisin, osasi laulaa sen ja oppi laulut yleensä kertakuulemalta.

Tärkein syy Hakulisen kiertueelle on kuitenkin sen osoittaminen, että Yötä ei tämän jälkeen enää ole.

– Nyt on mahdollista kirjoittaa kirjan viimeinen luku ja kirjoittaa se hyvin. Haluan tehdä tämän niin perusteellisesti, ettei tarvitse enää painottaa, että Yön tarina on päättynyt.

– Vanhat iskelmät olivat yksi asia, joka yhdisti Ollia ja mua, mutta punkaikoina siitä ei puhuttu kenellekään, sanoo Hakulinen. Johanna Sjövall

Napit vastakkain Yön kanssa

Hakulisen lähtökohdat voivat vähän kummastuttaa, sillä hänellä oli tunnetusti välit poikki edesmenneen Olli Lindholmin kanssa. Toisekseen, Yö-yhtye esiintyy tänä päivänäkin.

Puhutaan ensin yhtyeestä.

Kiertuetiedotteen mukaan Jussi Hakulisen ensi syksyn konsertit on järjestetty “lämpimässä hengessä” nykyisen Yö-yhtyeen kanssa. Sekin on kummaa tässä tarinassa, sillä Hakulinen on ottanut näkyvästi yhteen Yön nykyisten jäsenten kanssa vuosikausia.

Kiistat ovat koskeneet Hakulisen kappaleiden luvattomia sovituksia (siirryt toiseen palveluun), uudelleenjulkaisuja ja Lindholmille toissa vuonna pidettyjä muistokonsertteja. Hakulisen Yölle tekemiä kappaleita ei niissä lopulta kuultu (siirryt toiseen palveluun), eikä Hakulista edes kutsuttu entisen ystävänsä hautajaisiin.

Hakulisen lauluihin liittyviä erimielisyyksiä on ratkottu sekä Teoston ohjelmistotoimikunnass (siirryt toiseen palveluun)a että oikeusistuimissa (siirryt toiseen palveluun). Hakulinen omistaa itse oikeudet musiikkiinsa, ja ratkaisut on järjestään tehty Hakulisen hyväksi.

Henkilökohtaisimpia Yö-kappaleita Hakulinen ei pysty esittämään, koska alkaisi itkeä. –Toinen on Kun nuoruus katoaa ja toinen on Merkki. Siinä on yksi merkittävin lapsuuskokemukseni. Johanna Sjövall

"Joutsenlaulun merkitys muuttuu, jos yksikin sana muuttuu"

Julkisuudessa on käsitelty etenkin kiistaa, joka koski Vain elämää -televisiosarjaa. Samu Haber esitti ohjelmassa Hakulisen tekemästä Joutsenlaulusta version, jota laulun kirjoittaja ei voinut sulattaa.

Hakulinen teki suomalaiseen karaokekaanoniin sittemmin nousseen kappaleen (siirryt toiseen palveluun)vain 19-vuotiaana.

– Olin todella ärsyyntynyt siitä, miten jätkät eivät viitsineet treenata biisejä. Olin tehnyt tahallani pidemmän kappaleen kuin kukaan ikinä, ja poistin sointuja yksi-risti-kaksi -menetelmällä. Siinä laulussa ei ole mitään logiikkaa, se oli pakko harjoitella kunnolla. Laulun teksti elää viimeisen säkeen loppuun asti, eikä siitä voi ottaa mitään pois.

Haberin Vain elämää -ohjelmassa esittämään versioon Joutsenlaulusta oli kirjoitettu kertosäe. Myös lyriikat oli pistetty uusiksi. Versio nähtiin televisiossa, mutta levytys- tai levityslupaa sille ei Hakuliselta saatu.

Hakulinen maine hankalana nillittäjänä vahvistui, mutta hänelle se on samantekevää.

– Joutsenlaulu on mulle biisi, josta ei saa muuttaa yhtään sanaa, muuten sen merkitys muuttuu. Siinä kiistassa en ajatellut rahaa. Multa vain palaa käämit, jos joku alkaa vesittää tekstejäni. Mulla on taiteilijana oikeus taiteeseeni.

– Tähän aikaan sopii tunnetun anarkistin Pierre-Joseph Proudhonin teesi, että kaikki omaisuus on varkautta, jos sitä ei ole omalla työllä hankittu, toteaa Hakulinen. Johanna Sjövall

Vain elämää -ohjelman samalla tuotantokaudella vuonna 2017 Robin esitti oman versionsa (siirryt toiseen palveluun) Hakulisen Yölle tekemästä Rakkaus on lumivalkoinen -kappaleesta.

Sen Hakulinen salli, mutta laittoi niin kovan hintalapun, ettei uskonut kenenkään suostuvan siihen. Versiointilupa olisi irronnut halvemmalla, jos Robin olisi laulanut myös laulun rivin Vaikkei ole jumalaa.

Hakulisen intohimoista suhtautumista hänen omaan musiikkiinsa kuvaa myös se, miksi välit Olli Lindholmin kanssa menivät poikki kymmenen vuotta sitten. Muusikoiden tekemään herrasmiessopimukseen kuului, että Hakulinen tekee Yölle biisejä ja saa valita joka kiertueelle yhden, jota yhtye esittää.

Kun nuoruus katoaa oli Hakuliselle äärimmäisen tärkeä ja henkilökohtainen laulu. Se oli myös kahdeksanminuuttinen järkäle, jonka sisään Olli Lindholm ei päässyt kovasta harjoittelusta huolimatta.

Ensin sovittiin, että Hakulinen tulee itse laulamaan kappaleensa, mutta sitten Yö pudotti sen keikkasetistään kokonaan.

– Sanoin Ollille, että jos en saa esittää tätä laulua, en tee hänelle enää biisejä. Se loppui sitten siihen.

"Hyvä biisi kestää aikaa ja miellyttää tekijää"

Kun Jussi Hakulisen kanssa puhuu, vaikuttaa siltä, että “lämmin henki” hänen ja nykyisen Yön välillä on tiedottajien sanahelinää.

Se, mikä on hiertänyt tähän asti, hiertää edelleen.

– Kappaleitani on julkaistu uudelleen ja versioitu ilman sovituslupia. Ei niitä tosin edes ole kysytty. Tullaan vielä näkemään, mitä Suomen laki tähän sanoo.

Lisää oikeusjuttuja lienee siis luvassa.

Hakulisen voisi kuvitella iloitsevan joka kerran, kun joku tekee hänen kappaleestaan uuden version. Se tietää rahaa tilille.

Raha ei Hakulista hänen omien puheidensa mukaan kuitenkaan kiinnosta.

– Myös Ollin kanssa tapeltiin ainoastaan asioista, jotka liittyivät biiseihin. Meidän väliin tuli se, että minulle hyvän biisin määritelmä oli se, että se kestää aikaa tai miellyttää minua itseäni. Ollille hyvä biisi oli sellainen, joka myi.

– Jos ei jotain asiaa kohtaan tunne intohimoa, niin tuskin sitä puolustaakaan, toteaa Hakulinen. Johanna Sjövall

Rakkaus on lumivalkoinen ei ole rakkauslaulu

Jussi Hakulisen mielestä nykyisellä Yöllä ei ole moraalista oikeutta jatkaa Yön nimellä, kun kumpikaan perustajajäsenistä ei ole enää mukana.

Yhtyeen suosituimmat kappaleet ovat joko Hakulisen tai Lindholmin kirjoittamia, ja Hakulisen jätettyä bändin nykykappaleet ovat enimmäkseen muilta ostettuja.

– Mielestäni on aika vaikea jatkaa Yön tarinaa sellaisella poppoolla, joka ei ole niitä biisejä tehnyt. Kun Ollin kanssa perustettiin bändi, minä päätin, että nimi on Yö. Siksi tämä asia tuntuu erityisen tärkeältä.

Nykyinen Yö-yhtye järjestää Suvi Teräsniskan kanssa oman 40-vuotisjuhlakiertueensa (siirryt toiseen palveluun) festivaaleilla kesällä.

Hakulinen huomauttaa sarkastisesti, että kaipa cover-bändejä maahan mahtuu.

– On siinä tietysti ymmärrettävä taloudellinen puoli. Bändillä ei ole omia biisejä, jotkut jäsenistä ovat ottaneet asuntolainan, ja kusessahan he ovat. Pystyn näkemään tämän heidän kannaltaan, vaikka se onkin moraalisesti käsityksiäni vastaan.

Yö oli alun perin kahden porilaisen koulupojan, Jussi Hakulisen ja Olli Lindholmin yhtye. Sen kaksi ensimmäistä studioalbumia, Varietee (1983) ja Nuorallatanssija (1984) ovat Jussi Hakulisen käsialaa.

Vaikka Hakulinen erosi yhtyeestä jo 1985, hän jatkoi hittien kirjoittamista Yölle, kunnes välit Olli Lindholmiin menivät poikki kymmenen vuotta sitten.

Hakulisen sanoittama ja säveltämä Rakkaus on lumivalkoinen (2003) nosti bändin unohduksen suosta, jossa se oli rämpinyt suurimman osan 1990-lukua. Se on Hakulisen mukaan ainoa laulu, joka ei ole hänelle mitenkään henkilökohtainen. Se oli tilaustyö.

– Epe Helenius soitti minulle, kun vuonna 2000 tehty Valo-albumi oli flopannut, ja sanoi ainoan kerran meidän pitkän historiamme aikana, että nyt täytyy tehdä Yölle hitti. Rakkaus on lumivalkoinen syntyi valehtelematta kuudessa minuutissa. Se tuli päästä, ei sydämestä, mutta on yksi Suomen myydyimpiä biisejä ikinä.

Rakkaus on lumivalkoinen on äänestetty moneen otteeseen yhdeksi Suomen kauneimmista rakkauslauluista. Se ärsyttää Hakulista. Laulu kertoo kaiken menettämisestä, ei lemmestä.

– Lyriikoiden täydellinen väärinymmärtäminen saa minut suunniltani.

Rakastetuimpien rakkauslaulujen listoilla (siirryt toiseen palveluun) keikkuu usein myös Joutsenlaulu.

Silläkään ei ole mitään tekemistä rakkauden kanssa.

Alla olevalla videolla seurataan Yön jäseniä vuonna 1984.

"Olli oli ensimmäinen, joka kiinnitti biiseihini huomiota"

Vuonna 1981 punk oli kova sana Porissa, ja ärhäkkä Olli Lindholm jo niittänyt piireissä mainetta.

– Olin käynyt Ollin keikoilla, ja ihailin hänen itsevarmuuttaan ja rohkeuttaan, Hakulinen muistelee.

Eräänä iltana kummankin bändit soittivat Reposaaren VPK:lla.

Pojat olivat hädin tuskin 17-vuotiaita. Epävarma Jussi Hakulinen oletti, että Lindholm häipyisi paikalta oman esiintymisensä jälkeen. Niin ei käynyt. Kun Hakulisen bändi lopetti settinsä, tuli Lindholm paiskaamaan kättä ja sanoi, että eiköhän perusteta bändi.

Sen seurauksena Hakulinen on kirjoittanut hittejä kuudella vuosikymmenellä.

– Olli oli ensimmäinen, joka kiinnitti huomiota mun biiseihini ja jopa kehui niitä. Olin jo päättänyt, että lopetan musahomman, kun ei se antanut mulle mitään.

Seuraavana vuonna, vuonna 1982, Yö tuli kolmanneksi Rockin SM-kisoissa, ja saman tien levytyssopimus oli tehty.

Lukion kolmatta luokkaa tuolloin käynyt Jussi Hakulinen sävelsi ja sanoitti tuoreelle yhtyeelle levyllisen biisejä – tosin ensimmäisen niistä, Tiedän liikaa elämästä hän oli kirjoittanut jo 14-vuotiaana.

Hakulisen kappaleista syntyi Varietee (1983), ensimmäinen timanttilevymyynnin saavuttanut suomenkielinen rocklevy.

Menestys tuli rajuna vastaan. Nuorten miesten päät olivat pudota harteilta. Paljon pelasti se, että Lindholm ja Hakulinen olivat samalla taajuudella.

– Väitän, että runsaan vuoden ajan luimme toistemme ajatukset. Meillä oli täysin yhteinen näkemys siitä, mitä teemme ja miksi. Oli kauheaa pettymys, kun se tunne katosi.

Alla olevalla videolla nuori Jussi Hakulinen esittää Yhden illan varietee -kappaleen Yön esikoisalbumilta.

Paineet olivat liikaa yhden miehen hittitehtaalle

Yön jättimenestystä seurasi Suomessa pian seuraava huuma, nimittäin Dingon nousu. Porirock kasvoi ilmiöksi. Dingon poikia kaitsi manageri Lasse Norres.

Yön pojat olivat olleet hetkeä aiemmin enemmän tai vähemmän omillaan, koska Yötä luotsannut levy-yhtiöpomo Poko Recordsin Epe Helenius ei ehtinyt joka paikkaan.

Mopo keuli, suosio meni päähän. Muu bändi tykkäsi juhlia, mutta runopoikana ja kömpelyksenä yhtyeen sisällä pidetty Hakulinen vetäytyi usein omiin oloihinsa lueskelemaan.

Keikkareissuilla meno Hakulista kohtaan muuttui koulukiusaamiseksi. Näennäisesti kyse oli hyväntahtoisesta piikittelystä, mutta taustalla oli aitoa kateutta Hakulisen luovuutta kohtaan.

Olli Lindholm on kertonut Hakulisen kaltoinkohtelusta ja kaunastaan avoimesti sekä Arno Kotron haastattelukirjassa Yhden miehen varietee (2017) että lukuisissa kirjaan viittaavissa lehtijtutuissa (siirryt toiseen palveluun).

Terveysongelmista pitkään kärsinyt Jussi Hakulinen sanoo voivansa nyt hyvin. – Ainakin henkisesti. Se vaikuttaa myös fyysiseen olotilaan. Johanna Sjövall

Ulkopuoliseksi itsensä kokenut Hakulinen alkoi pian etsiä tietä ulos yhtyeestä.

– Aloin ajatella, että kasaan uuden bändin sellaisten ihmisten kanssa, joiden kanssa voin keskustella normaalisti. Ja niin tein.

Pian hän lähtikin soolouralle. Olli Lindholm tunnusti myöhemmin avoimesti tunteneensa vilpitöntä vahingoniloa, kun se ei ottanut tulta alleen.

Päällimmäinen syy siihen, että Hakulinen löi Yön suhteen hanskat tiskiin, oli kuitenkin muualla kuin porilaisjätkien julmassa huumorissa.

Kukaan ei ollut valmentanut marginaalimusiikkia ja vaihtoehtokulttuuria rakastanutta Hakulista Suomen ykkösbändin biisinikkariksi. Ponnahtaminen punkpiireistä keskelle massojen jättisuosiota ei ollut Hakulisen tavoite.

Varieteen menestys oli tuonut valtavat taloudelliset paineet. Seuraavan albumin pitäisi olla vielä kovempi hitti.

Alle 20-vuotiaan Hakulisen laulunkirjoitustaidoista riippui paitsi bändin, myös teknikoiden, roudareiden, keikkamyyjien ja monen muun elanto.

– Kun raha astuu esiin, niin taiteellinen ajattelu tuhoutuu. Me oltiin hirveän nuoria, ja mun piti hoitaa opiskelutkin. Paineet olivat järkyttävät. Biisinteosta lähti herkkyys.

Hakulinen liputtaa itsehallinnoinnin puolesta

Kun Yö on – ainakin Jussi Hakulisen osalta – kuopattu, hän aikoo keskittyä uuteen musiikkiin.

Sitä on jo lähes albumillisen verran. Hakulinen on jo esittänyt niitä tyttärensä Ellinooran kanssa duokeikoilla. Musiikin tekeminen tyttären kanssa on avannut uuden ikkunan laulujen kirjoittamiseen.

– Kun tyttäreni on mukana, voin kirjoittaa lyriikoita naisen näkökulmasta. Se antaa paljon mahdollisuuksia. Näiden biisien kanssa pistetään kaikki peliin, kun Viimeinen varietee -kiertue on ohi.

Jussi Hakulinen aikoo jossain vaiheessa kirjoittaa elämäkerran. Muoto on vielä mietinnässä. Johanna Sjövall

Hakulinen aikoo hallinnoida itse myös uutta musiikkiaan. Hänen mielestään on vastenmielistä, miten kansainväliset levy-yhtiöt hyötyvät hänen työstään esimerkiksi Spotifyn kautta.

Spotify tilittää (siirryt toiseen palveluun) tekijänoikeuskorvaukset levy-yhtiöiden kautta, mutta se edellyttää, että kappaleiden taustatiedot on kirjattu oikein. Hakulisen levy-yhtiömerkintä pitää paikkansa vain Robinin tekemän coverin osalta.

– Muihin biiseihini on kaivettu tiedot viime vuosituhannella konkurssiin menneistä Flamingoista ja vastaavista, vaikka katalogi siirtyi Universalille kun Poko lopetti toimintansa.

Niinpä Hakuliselle ei tullut korvauksia, vaikka hänen tekemiään kappaleita soitettiin. Hän vaati levy-yhtiötä korjaamaan tiedot, ja kun niin ei tapahtunut, hän otti musiikkinsa pois Spotifysta (siirryt toiseen palveluun).

– En nyt halua syyttää ketään, mutta Spotify ja levy-yhtiöt hyötyvät siitä, että tilittämätön raha pyörii siellä. Silloin ei ole intressiä korjata asiaa.

Hakulinen kehottaa nuoria muusikoita pitämään alusta lähtien kiinni oikeuksistaan ja neuvoo perehtymään toissa vuonna voimaan astuneisiin, uusiin musiikin itsehallinnoinnin (siirryt toiseen palveluun) pykäliin.

Konkarimuusikko tosin ymmärtää, että uraansa aloittelevien ihmisten on lähes mahdotonta pistää kampoihin suurten yhtiöiden portinvartijoille.

– Moni joutuu pistämään nimensä paperiin, jolla joutuu todella tiukkaan liekaan. Peli on sellaista, että muuten ei nykyisin pääse alalle. Mutta tässäkin on kyse siitä, onko raha tärkeämpää vai musiikki.

Yö on rekisteröity tavaramerkki

Ensi syksyn kiertueen jälkeen Hakulinen ei aio tehdä yhtään keikkaa, jolla hän keskittyisi Yölle tekemiinsä lauluihin.

Ei hän tavallaan voisikaan, ei ainakaan Yön nimellä. Hänellä ei ole siihen oikeuksia.

Samana päivänä, kun Olli Lindholm kuoli, yhtyeen nykyisten jäsenten yhtiö Bundes Popstar Oy rekisteröi (siirryt toiseen palveluun) Yön tavaramerkikseen.

Jussi Hakulinen esiintyi Tavastia-klubilla Kinsky-yhtyeen kanssa syyskuussa 1985. Erkki Laitila / Lehtikuva

Voiko Jussi Hakulinen kieltää Joutsenlaulun esittämisen Olli Lindholmin muistokonsertissa? Kyllä voi, koska Teosto on juuri uusinut käytäntönsä

Laulaja Olli Lindholm on kuollut viime yönä – "Olli kertoi, että on huolissaan terveydestään"

Olli Lindholmin elämäkerran kirjoittanut Arno Kotro: "Tiettyjen ihmisten kuolema tuntuu repivän hautaan kokonaista aikakautta"

Musiikkipalvelu Spotify nosti hintojaan ja muuttui selvästi kilpailijoitaan kalliimmaksi

Jussi Hakulinen voitti Joutsenlaulu-kiistan markkinaoikeudessa – muunneltu versio tehtiin Vain elämää -ohjelmaan luvatta