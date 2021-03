Sisko Savonlahden kolumni: Tavallisia uutisia tavallisten ihmisten yhdynnöistä

Pettynyt, muttei yllättynyt. Siinä tunteeni, kun seurasin kohua, joka syntyi Aki Mannisen sanomisista. Manninen, joka oli pudonnut tositelevisiosarja Selviytyjistä, oli puhunut naisista sovinistisesti ja vähätellen.

“Aki Manninen oli Selviytyjät-pelin huonoin häviäjä (siirryt toiseen palveluun)” toimittaja kirjoitti.

Ja se oli vasta alkua.

Tavallisen ihmisen internetissä julkaisema mielipide ylittää usein uutiskynnyksen.

Keskustelua käytiin lähinnä sosiaalisessa mediassa, mutta se ei jäänyt sinne.

Pian saimmekin lukea lehdistä, kuinka Aki Mannisen kanssa kisailleet naiset olivat kertoneet oman näkemyksensä (siirryt toiseen palveluun) Mannisen puheista Instagram-tileillään.

Ja siitä (siirryt toiseen palveluun), kuinka Aki Mannista kommentoitiin Twitterissä.

Ja siitä, kuinka Aki Mannisen vaimo Rita Niemi-Manninen oli puolustanut (siirryt toiseen palveluun) miestään Instagramissa.

Aki Manninen ja Rita Niemi-Manninen tulivat alun perin julkisuuteen tositelevisiosarja Temptation Island Suomesta.

Maaliskuun alussa pariskunnasta julkaistiin laaja artikkeli Helsingin Sanomissa, joka kuuluu samaan konserniin kuin Nelonen, joka esittää sekä Temptation Island Suomea että Selviytyjiä. Artikkelin otsikko oli “Tavallisia ihmisiä” (siirryt toiseen palveluun).

On toki hienoa, että jokaisella ihmisellä on mielipide ja paikka, jossa ilmaista se. Sekin on hienoa, että mediassa annetaan näkyvyyttä “tavallisille” ihmisille.

Seuraukset ovat kuitenkin jotain aivan muuta. Yhä useammin myrskyn silmään joutunut ihminen saa tappouhkauksia. Niin myös Aki Manninen (siirryt toiseen palveluun).

Muistan ajan, jolloin lehtien kommenttikenttiä pidettiin likakaivona. Jos muistan oikein, joku totesi, että keskustelut muuttuisivat asiallisemmiksi, jos ihmiset esiintyisivät niissä omilla nimillään ja kasvoillaan.

Vaan kuinka kävi?

Kun luen kommentteja, joita ihmiset – omilla nimillään ja kasvoillaan – kirjoittavat julkkisten Instagram-kuvien ja iltapäivälehtien artikkeleiden alle, ei “asiallinen” ole sana, joka ensimmäisenä tulee mieleeni. Se sana, joka tulee, on painokelvoton.

Ehkä tämä on se yhteiskunnallinen keskustelu, jonka ansaitsemme.

En tiedä kuka hyötyy siitä, että mikä tahansa toteamus, twiitti tai Instagram-video kelpaa uutiseksi. Klikkejä ne toki tuovat.

Siksi journalistit selvittävät ihan oikeasti työkseen, mitä tapahtui Temptation Island Suomen kuvauksissa (siirryt toiseen palveluun). Käyttivätkö sinkkunainen ja varattu mies ehkäisyä vai eivät?

Parhaillaan näytettävän kauden yhdeksännestä jaksosta katsoja saattoi saada sellaisen kuvan, että kun sinkkunainen ja varattu mies olivat sängyssä, tuli ehkäisy puheeksi vasta yhdynnän jo ollessa käynnissä. Artikkelin mukaan (nyt jo poistetussa) kohtauksessa nainen varmisti, onhan miehellä ehkäisy käytössä. Siihen mies sanoi: “Hä? En mä sisään tuu.”

Tämä oli tarpeellinen tieto, koska jakso oli herättänyt paljon keskustelua eri sosiaalisen median kanavissa. Taas oli ollut mielipiteitä – ja ne kerrottiin luonnollisesti selfien kanssa.

Sinänsä tärkeä keskustelu naisen itsemääräämisoikeudesta jäi hämmennykseni alle: onko vika minussa vai onko vähän outoa, että käytämme niin paljon aikaamme ja energiaamme sen spekuloimiseen, miten sinkkunaisen ja varatun miehen yhdyntä tositelevisiosarjan jaksossa tarkalleen ottaen meni?

Menetin uskoni moniin asioihin viimeistään siinä vaiheessa kun televisioyhtiö Banijay Finland Oy:n vastaava tuottaja, Martti Sivonen, pääsi ääneen (siirryt toiseen palveluun).

”Sen verran sanon, että tietysti meillä puhutaan siellä ehkäisystä. On kondomeja saatavilla. Siitä ei ole kenelläkään siellä epäselvyyttä, etteikö niitä kehoteta käyttämään, mikäli seksin harrastamiseen päädytään.”

Mitäpä siihen enää lisäisi?

Sisko Savonlahti

Kirjoittaja on Helsingissä asuva toimittaja ja kirjailija, joka ei halua käydä yhtään minkäänlaista keskustelua ennen aamukahvia eikä välttämättä sen jälkeenkään.

