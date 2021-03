Vieläkö keskusta pitää omiensa puolta? Annika Saarikko lupaa, etteivät ilmastotoimet kurjista elämää maaseudulla

Keskustan puheenjohtajan mielestä puolue on kyllä puolustanut maaseutua muttei ole osannut kertoa siitä.

Keskusta on tullut tunnetuksi maaseudun puolustajana. Onko ote kuitenkin lipsumassa? Keskustan kannatus on ollut historian alhaisinta, ja jopa maaseudulla asuvista moni on hylännyt puolueen (siirryt toiseen palveluun).

Keskustan puheenjohtaja Annika Saarikko vakuuttaa Marja Sannikan haastattelussa, että puolue ajaa yhä maaseudun asiaa.

– Enemmän taitaa olla kysymys siitä, että keskusta on tuntematon. Emme näyttäydy riittävän selvästi juuri niiden kysymysten äärellä, joita maaseudulla mietitään.

Saarikon mukaan paikallisuus on yksi keskustan kirkkaimmista arvoista. Hän lupaa esimerkiksi, etteivät hallituksen kunnianhimoiset ilmastotoimet kallista tai kurjista elämää maaseudulla.

– Lähtökohtani on se, että näin ei saa tapahtua.

Myöskään autoilu haja-asutusalueilla ei Saarikon mukaan kallistu tämän hallituksen aikana.

– Keskusta pitää vastuupaikallaan huolen siitä, että polttoaineveroon ei kohdisteta korotuksia.

Verot jatkossa useampaan kuntaan?

Keskusta on ajanut jo parin vuosikymmenen ajan sitä, että verot voisi maksaa useampaan kuntaan.

Asia ei ole edennyt, mutta nyt Saarikko uskoo, että koronan myötä lisääntynyt etätyö vauhdittaa tavoitetta.

– Vasta tänä keväänä olen kuullut ensimmäisen kerran vaikkapa kokoomuksen kertovan, että hekin ajattelevat monipaikkaisuudesta myönteisesti. Vasta ensimmäisen kerran julkisesti käydään tästä keskustelua.

