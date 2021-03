Amorphiksen Tomi Joutsenen metallisankaruus vaihtui sosiaalityöhön Lohjalla - "Tämä oli nuoruudessani väkivaltainen ja juntti paikka", kertoo koronavuoden seuraukset todistanut rokkari

Tomi Joutsen tulee haastattelua varten Lohjan pallokentälle. Kyseinen pallokenttä on Joutsenelle erittäin tuttu paikka, missä vuonna 1975 Lohjalla syntynyt Joutsen on puuhaillut kaikenlaista.

Nurmikenttä on tullut tutuksi Joutsenen lapsuudesta, kasvattajaseura Lohjan Pallon jalkapallomatseista. Hieman myöhemmin puisessa katsomossa Joutsen kuvasi nuoriso-ohjaajaopintoihinsa liittyvää lyhytelokuvaa.

– Kyseessä oli rakastelukohtaus, Joutsen hymähtää.

Opiskeluiden päätyttyä Joutsen päätyi kunnalle töihin nuorisotoimeen. Tässä työssä hän oli mukana järjestämässä kentällä Up on the Hill -festivaalia. Tapahtuma ei vetänyt toivotunlaisesti väkeä, kun nousukiidossa ollut Nightwish perui esiintymisensä.

Tänä päivänä Joutsen saisi todennäköisesti kentän moninkertaisesti täyteen maailmaa valloittaneen Amorphis-metalliyhtyeen avustuksella, jonka solisti Joutsen on.

Tai saisi ja saisi, jos mitään voisi järjestää. Koronapandemia perui keikat, jonka johdosta Joutsen palasi sosiaalityön pariin Lohjalle.

– Nuorempana sitä jopa häpesi, että oli kotoisin Lohjalta. Lohjalla oli väkivaltainen ja juntti maine. Perjantaisin ja lauantaisin annettiin grillikiskalla kiertopotkuja naamaan, Joutsen muistelee.

Jeesailu sydäntä lähellä

Alkoholi ja väkivalta näyttelevät edelleen isoa roolia Joutsan lohjalaisuudessa. Joutsen työskentelee ammatillisena tukihenkilönä yhtiössä, joka myy kunnille sosiaalipalveluja. Työssään hän kohtaa kaiken ikäisiä apua ja tukea tarvitsevia. Joutsen kuvailee työnsä sisältävän lastensuojelua, päihdetyötä ja mielenterveystyötä laajalla skaalalla.

Monet taiteilijat ovat nostaneet koronan aiheuttamaa työpulaa esille ja tuoneet esille oman ahdinkonsa. Joutsen kokee itsensä onnekkaaksi.

– Kun korona lävähti kunnolla tiskiin, kipuilin muutaman viikon, että mitä tässä pitää tehdä. Sitten otin itseäni niskasta kiinni.

Joutsen alkoi etsimään vanhan koulutuksensa mukaisia töitä. Hän harkitsi keikkatöitä, kunnes sosiaalityöyritys, jolle Joutsen oli silloin tällöin bändihommien ohella tehnyt hommia, otti yhteyttä. Joutsen sai vakipaikan.

– Musiikki on tietysti rakkain juttu minulle, mutta ihmisten jeesaaminen on myös lähellä sydäntä.

Joutsenta ärsyttää sosiaalitoimessa vanhuksille, kehitysvammaisille tai nuorille "lässyttäminen". Hän kohtaa ihmisen sellaisena kuin tämä on.

– Kaikki teoriat on hyvä tietää, mutta kun kohtaa jonkun, pitää uida sen ihmisen yleisfiilikseen.

Aiemmin Joutsen ei taustastaan sosiaalityön parissa ole puhunut. Palattuaan ammattiin hän näkee asiasta puhumisen luonnollisena. Sapattivuotta viettävää muusikkoa ja hänen päivätyössään kohtaamia asiakkaita yhdistää yksi iso tekijä: korona on muuttanut arjen.

– Etäkoulu ja normaalin arjen rutiinien katoamien on vaikuttanut paljon. Nyt on helppo jäädä makaamaan, Joutsen kertoo.

Jos kotona on esimerkiksi alkoholismia, koulu on ollut pakopaikka. Nyt lapset joutuvat kohtaamaan oman perheen sisäiset haasteet aamusta iltaan.

– Nuoret kuitenkin sopeutuvat nopeasti. Kyllä tästä selvitään, mutta surullista se on kun lapsilta ja nuorilta jää väliin elämän kulminoitumispisteet, kuten penkkarit tai rippikoulut, Joutsen miettii.

Metallimiehellä useampi rauta tulessa

Amorphikseltä tulee seuraavaksi Helsingin jäähallissa äänitetty livelevy. Joutsen kehuu mahtavia soundeja, mitä huippulaadukas äänityskalusto mahdollistaa. Jäähallikeikka oli muutenkin Joutsenen mukaan nappisuoritus.

– Ollaan muutenkin oltu aktiivisia, äänitetty pitkäsoittoa joka toivottavasti tulee ensi vuoden alussa ulos.

Amorphiksen oli tarkoitus mennä Ruotsiin äänittämät laulut uudelle levylleen, mutta korona muutti nämäkin suunnitelmat.

– Ruotsalainen metallituottaja ei nähnyt mitään ongelmaa siinä, että matkustaisimme sinne äänittämään. Tässä ehkä huomasi maiden erot, Joutsen miettii.

Laulut äänitettiin lopulta Suomessa. Amorphiksen ohella Joutsen tekee musiikkia myös Sinisthra- ja Hallatar-kokoonpanoissa. Sinishtrassa koko porukka on lohjalaislähtöisiä ja bändissä on Joutsenen mukaan vahva" "lohjaboogie".

– Kyllä tämä pikkukaupungin meininki aina seuraa minua, vaikka Lohja ei nyt ihan niin pieni olekaan.

Pieni alemmuudentunne isompia kaupunkia kohden ruokki Joutsenen mukaan näyttämisenhalua. Joutsen on kokenut itsensä altavastaajaksi, vaikka siinä ei hänen mukaansa ehkä järkeä olekaan.

– Mietittiin pieninä, ettei meistä voi tulla mitään koska ollaan vaa lohjalaisia jätkiä.

Pikkukylän plussapuoliksi Joutsen sanoo tiiviit ystäväporukat, sekä tietysti Lohjan miljöön. Lohjan järvet ja harjut ovat ainutlaatuisia, isoja juttuja aina kun maailmantähti palaa reissuilta kotopuoleen.

– Kyllä pikkukaupungeissa on voimaa, Joutsen sanoo.