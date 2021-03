Kuntosalikävijällä todettu koronatartunta Kouvolassa – jopa 50 voinut altistua: "Valitettavasti osa tartunnan saaneista on liikkunut aika laajalti"

Kuntosalikävijällä Kouvolan Inkeroisissa on todettu koronatartunta. Kuvituskuva on eri kuntosalilta.

Kuntosalikävijällä Kouvolan Inkeroisissa on todettu koronatartunta. Kuvituskuva on eri kuntosalilta. Mikael Crawford/Yle

Kouvolan Inkeroisissa sijaitsevan kuntosali Inxa Gymin kävijällä on todettu koronatartunta.

Salilla tiistaina kello 18.30–20.30 ja keskiviikkona kello 17.40–20.00 käyneet ovat mahdollisesti altistuneet tartunnalle.

Tartunnalle mahdollisesti altistuneita on Kymsoten mukaan noin 50.

Kymenlaaksossa laajojakin korona-altistumisia

Koronatartunnat Kymenlaaksossa ovat lisääntyneet ja alueella on useita laajojakin korona-altistumisia. Tartuntatautiyksikön koronajäljitys on tällä hetkellä ruuhkautunut ja yhteydenotoissa on viivettä.

– Tällä hetkellä on paljon muitakin jäljitettäviä kokonaisuudessaan, kertoo Kymenlaakson sote-kuntayhtymä Kymsoten johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Koronajäljittäjät ovat aina ensin yhteydessä koronatartunnan saaneeseen henkilöön ja tämän jälkeen tartuntatautilääkärin ohjeiden mukaisesti mahdollisiin altistuneisiin.

– Edelleenkin tartunnan saaneet saamme hyvin nopeasti tietoiseksi siitä, että heillä on tartunta. Sen jälkeen alkaa jäljitys altistuneista, joille tarvitsee ilmoittaa karanteenista ja hakeutumisesta tarvittaessa testeihin, sanoo Mäntymaa.

Kaikkia kuntosalilla asioineita ei vielä tiedetä

Mäntymaan mukaan Kymsote ei yleensä ilmoita kaikkia altistuspaikkoja julkisesti, ellei kyseessä ole sellainen tapaus, jossa muulla tavalla ei saada välitettyä tietoa kaikille niille ihmisille, jotka ovat mahdollisesti altistuneet. Inxa Gymin tapauksessa kaikkia kuntosalilla asioineita henkilöitä ei vielä ole tiedossa.

– Valitettavasti osa tartunnan saaneista on liikkunut aika laajalti. Henkilöitä, joita täytyy tavoittaa, on paljon. Meillä tehdään kyllä pitkää päivää ja ylipitkää päivää tuolla tartunnanjäljityksessä, kertoo Mäntymaa.

Kymsote kehottaa hakeutumaan herkästi koronatestiin, mikäli mahdollisesti altistuneilla ilmenee koronavirukseen sopivia vähäisiäkään oireita.

– Viesti on se, että ihmiset eläisivät nyt varovaisesti ja tarkasti, ja noudattaisivat näitä rajoituksia ja ohjeita, joita on annettu maakuntaan, ettei tämä tilanne karkaisi vallan käsistä, sanoo Mäntymaa.