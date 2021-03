"Tämä on ollut yhtä helvettiä", sanoo perussuomalaisista eronnut Outi Virtanen, joka joutui ajojahdin kohteeksi Etelä-Savon piirissä

Kun Outi Virtanen kuunteli Timo Soinin puhetta Seinäjoella vuonna 2007, tuntui siltä kuin hän olisi tullut uskoon. Hän tiesi löytäneensä poliittisen kodin.

Virtanen työskenteli puolueen hyväksi 14 vuoden ajan. Viime viikolla hän kuitenkin lähetti tiedotteen, jossa kertoi luopuvansa puolueen jäsenyydestä raskain mielin.

– Pitkään jatkuneen ajojahdin summa on tämä. Minulla ei ole muuta mahdollisuutta kuin erota, Virtanen sanoo.

Virtasen lähtö kertoo paitsi henkilöiden välisistä jännitteistä, myös Etelä-Savon piirin sisäisestä valtataistelusta ja kansanedustaja Ano Turtiaisen toimintaan liittyvistä näkemyseroista.

Huhupuheita, mustamaalausta ja syytöksiä

Pertunmaalla asuva Outi Virtanen on tuttu kasvo perussuomalaisten joukossa. Hän on istunut puoluevaltuustossa ja -hallituksessa, hakenut varapuheenjohtajaksikin.

Virtanen kouluttaa edelleen paikallisyhdistysten aktiiveja Hämeessä, Keski-Suomessa ja Kymenlaaksossa – mutta ei kotimaakunnassaan Etelä-Savossa.

Ristiriidat alkoivat, kun Virtanen luopui pari vuotta sitten pitkään jatkuneesta tehtävästään Etelä-Savon Perussuomalaisten piirisihteerinä. Virtasta syytettiin taloudellisista epäselvyyksistä, jotka liittyivät vuosien 2012–2014 kirjanpitoon.

Kyse oli muun muassa puutteellisista matkalaskuista. Varsinaisia väärinkäytöksiä kukaan ei pystynyt osoittamaan.

– Tuli älyttömiä huhuja ja juoruja. Mainettani mustattiin kaikella mahdollisella, mitä vain mielikuvitus keksi, Virtanen sanoo.

Outi Virtanen kokee joutuneensa ajojahdin kohteeksi Perussuomalaisten Etelä-Savon piirissä. Sammy Virtanen

Mikkeliläinen Raimo Heinänen toimi piirihallituksen puheenjohtajana vuosina, joita epäselvyydet koskivat. Hän ei näe Virtasen toimissa moitittavaa.

– Hän toimi piirisihteerinä erittäin hyvin ja täsmällisesti. Olen toiminut liike-elämässä pitkään ja tunnen kirjanpidon, ne ovat olleet moitteettomia aina, Heinänen sanoo.

Vuosina 2017–2019 piirin puheenjohtajana toiminut Jari Rajapolvi kertoo, että piirihallitus pyysi Outi Virtaselta selvitystä viiteen epäkohtaan. Ne myös saatiin. Tilintarkastukset on hyväksytty kaikilta vuosilta.

Virtasta kritisoivat ovat sitä mieltä, että hän ei ole pystynyt osoittamaan rahojen käyttötarkoitusta. Tätä joukkoa Virtanen syyttää ajojahdista.

– Onhan tämä ollut yhtä helvettiä. Tämä on vaikuttanut koko perheeseeni jo. Nykyään en enää valvo, mutta vuosi melkein meni siinä, että valvoin. Mietin ja vatuloin ja koitin todistaa, että syytökset eivät pidä paikkaansa.

Syyskuussa 2019 Virtanen haastoi kaksi henkilöä oikeuteen kunnianloukkauksesta. Asian käsittely on venynyt muun muassa vuoden kestäneiden sovitteluyritysten vuoksi. Käräjäoikeus käsittelee asiaa myöhemmin tänä keväänä.

– Jos en olisi elämää nähnyt ja maailmaa kiertänyt, niin joko olisin luovuttanut jo vuosi sitten tai olisin menettänyt terveyteni kokonaan, sanoo Virtanen.

Ulostekirjeitä, nimetöntä vihjailua ja väkivaltaa – "Käytössä ovat kaikki koulukiusaamisen muodot", sanoo tutkija kuntapäättäjien häirinnästä

Ano Turtiaisen vihapuhe jakoi piirin kahtia

Viime kesänä kansanedustaja Ano Turtiainen tviittasi loukkaavan kuvan poliisin tappamasta mustasta miehestä. Seuraavana päivänä Perussuomalaisten eduskuntaryhmä erotti hänet.

Kansanedustaja Ano Turtiainen (sit.) erotettiin Perussuomalaisten eduskuntaryhmästä viime kesänä. Helmikuussa hänet erotettiin myös puolueesta. Mikko Ahmajärvi / Yle

Myös Etelä-Savon piirihallitus joutui ratkaisemaan oman kantansa Turtiaisen jäsenyyteen. Turtiainen kuului piirihallitukseen itsekin.

Syntyi kahtiajako, jossa vastakkain olivat Turtiaisen kannattajat ja hänen rasistisia kannanottojaan vastustavat Mikkelin ja Pertunmaan yhdistykset.

– Emme missään nimessä tue sitä. Piirin puheenjohtaja kai oli arvioinut vähän eri tavalla, sanoo Mikkelin yhdistystä johtava Heinänen.

Turtiainen sai jäädä. Piirin puheenjohtaja Pekka Laitinen perustelee ratkaisua sillä, että kansanedustajan erottaminen ei ollut juridisesti mahdollista, koska heidän olisi pitänyt erottaa samalla koko Juvan paikallisyhdistys.

– Siihen ei olisi riittänyt enemmistö piirihallituksessa. 19 jäsenestä 16 oli sitä mieltä, että annetaan asian olla ja pyydetään selvitystä, Laitinen sanoo.

Puolue erotti Ano Turtiaisen helmikuussa, jolloin hän lakkasi olemasta myös Etelä-Savon piirin jäsen.

Pertunmaan yhdistys uhrattiin Virtasen erottamiseksi

Piirihallitus ei siis halunnut uhrata Juvan paikallisyhdistystä Turtiaisen vuoksi. Hetkeä aiemmin se oli kuitenkin erottanut koko Pertunmaan yhdistyksen päästäkseen eroon Outi Virtasesta.

Ratkaisua perusteltiin taloudellisilla epäselvyyksillä.

– Kun pikkuporukka ei pystynyt erottamaan minua puolueesta, niin he keksivät säännöistä, että he pystyvät erottamaan koko yhdistyksen. Eli siinä meni lapset pesuveden mukana, Virtanen sanoo.

Pertunmaalla isku oli kova. Lähes 40 vuoden ajan kuntapoliitikkona toiminut Markku Laine menetti makunsa yhteisten asioiden hoitoon ja päätti luopua politiikasta kokonaan.

– Oli epäreilua, että vaikka paperit olivat kunnossa, Pertunmaan osasto erotettiin piiristä. Jostain syystä piiri on sekaisin, Laine toteaa.

Pertunmaan perussuomalaisten vanhoista aktiiveista on jäljellä enää Markku Pöyry. Hän johtaa kuntaan perustettua uutta Perussuomalaisten yhdistystä.

Outi Virtanen pyrkii valtuustoon sitoutumattomana kokoomuksen listoilta. Virtasen mukaan hänet olisi otettu myös perussuomalaisten listoille, jos hän olisi suostunut vetämään kunnianloukkaussyyteen pois.

Pieksämäellä tiedoksianto johti massaerottamiseen

Ano Turtiaisen ympärille kietoutuu myös Pieksämäen paikallisyhdistyksen hajaannus.

Tammikuussa 2020 Iltalehti uutisoi (siirryt toiseen palveluun), että Turtiainen oli laskuttanut kilometrikorvauksia eniten kaikista kansanedustajista.

22 pieksämäkeläistä perussuomalaista lähetti piirihallituksen puheenjohtajalle tiedoksiannon, jossa he kertoivat paheksuvansa Turtiaisen toimintaa. Salaiseksi tarkoitettu tieto vuosi kuitenkin omaan paikallisyhdistykseen.

Paperin epäonnistunut muotoilu johti kaikkien allekirjoittaneiden erottamiseen.

Tiedoksianto kuuluu sanatarkasti näin: "Me allekirjoittaneet Pieksämäen perussuomalaisten paikallisyhdistyksen jäsenet irtisanoudumme ja paheksumme Ano Turtiaisen toimintaa hänen käyttäessään hyväkseen asemassaan kansanedustajana nostaessaan matkakorvauksia laittomin perustein."

Tarkoitus oli sanoa, että allekirjoittaneet haluavat irtisanoutua Ano Turtiaisen toiminnasta. Piirin palkkaama lakimies tulkitsi paperia sana sanasta ja allekirjoittaneille myönnettiin ero yhdistyksestä.

Jari Rajapolvi oli mukana laatimassa tiedoksiantoa. Hän kokee, että allekirjoittaneet erotettiin yhdistyksestä lainvastaisesti.

Taustalla on hänen mukaansa se, että Ano Turtiaisen tukijoukkoihin kuuluvan Pieksämäen Perussuomalaisten puheenjohtaja Veli-Pekka Myyryläinen halusi joukon ulos yhdistyksestä. Myyryläinen ei halua kommentoida asiaa.

Puolueeseen voi edelleen kuulua, vaikkei olisikaan paikallisyhdistyksen jäsen.

Kansanedustaja Juho Eerola (ps.) on käynyt sovittelemassa piirin sisäisiä riitoja Etelä-Savossa useamman kerran. Petteri Bülow / Yle

Kaakkois-Suomen vaalipiirin kansanedustaja Juho Eerola (ps.) on käynyt Etelä-Savossa sovittelemassa eri osapuolten välisiä erimielisyyksiä viimeksi helmikuussa.

Eerolan mukaan Etelä-Savon tilanne ei ole ainutkertainen, vaan vuosien varrella eri piireissä on ollut sisäisiä kahinoita.

– Etelä-Savo on yksi surullinen esimerkki siitä, että hommat eivät toimi jos keskenään aletaan riitelemään. Jos käydään taistelemaan omia vastaan, niin silloin menee kaikilla huonosti.

Piirin sisäiset erimielisyydet ovat heijastuneet kesän vaalien ehdokashankintaan. Eerolan mukaan Etelä-Savon alueella on ainakin toistaiseksi vähemmän ehdokkaita kuin viime vaaleissa, Mikkeliä lukuunottamatta.

Ano Turtiaisen vaikutusta Etelä-Savossa Eerola arvioi näin:

– Viime kuntavaaleissa Juvalla meni läpi kolme perussuomalaista, joista hyvin äkkiä lähti kaksi pois ja Ano jäi. Nyt ei ole Anoakaan. Siitä voi päätellä, mikä vaikutus hänellä on, jos kukaan ei pysty hänen kanssaan edes samassa valtuustoryhmässä olemaan.

Pieni joukko pyörittää piiriä omavaltaisesti

Lukuisat puhelinsoitot eri puolilla Etelä-Savoa toimiville nykyisille ja entisille perussuomalaisille kertovat, että asioista on liikkeellä kaksi eri totuutta riippuen siitä, kumpaan kuuluu: toimintaa omavaltaisesti pyörittävään sisäpiiriin vai perinteistä puoluekulttuuria arvostaviin kuntapoliitikkoihin.

Sisäpiiriä ei haluta kritisoida muun muassa oikeusjuttujen pelossa.

Yhdistysten tai puolueen ulkopuolelle joutuneet ovat yhtä mieltä siitä, että Outi Virtanen on ajojahdin uhri. Hänen kerrotaan kohdanneen järjestelmällistä kiusantekoa.

– Se on hyvin pieni porukka, joka tätä on tehnyt. Suurin osa perussuomalaisista on rehtiä ja reilua, yhteentekevä porukkaa, Virtanen sanoo.

Häirinnästä kärsii kolmasosa kaikista näkyvistä kuntapoliitikoista, naiset miehiä enemmän. Virtanen ei koe, että hänen mustamaalaamisensa johtuisi sukupuolesta.

– Sukupuolta ei ole käytetty minua vastaan. Olen hymyilevä reilu tyttö. Vaikka olisi miten paha asia, niin haen sieltä jotain positiivista, jonka avulla jatkan eteenpäin.

Kansanedustaja Kike Elomaa (ps.) on pahoillaan siitä, että Outi Virtanen jätti Perussuomalaiset. Pekka Tynell / Yle

Viime vuodet Virtanen on jaksanut laajan tukirenkaansa avulla. Hän kuuluu Jussi Halla-ahon kannattajiin ja eduskunnassa istuu monta ystävää. Virtanen kokee edelleen olevansa entisen puolueensa arvostama, vaikka Etelä-Savossa nousikin seinä vastaan.

– Ehkä nousuni piirissä ja puolueessa oli liian nopea joillekin ihmisille. Ystävämme kateus on iso tekijä, Virtanen sanoo.