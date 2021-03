Rita Tainola puhuu raiskauksista syytetystä Peter Nygårdista Ylen haastattelussa: “Minä en ole tiennyt mitään hänen pimeästä puolestaan”

Toimittaja Rita Tainolan nimi on nostettu esiin useissa seksuaalirikoksista ja ihmiskaupasta syytettyä Peter Nygårdia koskevissa jutuissa. Nygårdia vastaan on nostettu Yhdysvalloissa ryhmäkanne, jossa 57 naista syyttää Nygårdia seksuaalirikoksista. 18 naisista on kanadalaisia. Hän itse kiistää rikokset. Rita Tainola on noussut esiin tässä yhteydessä, koska hänet tunnettaan Nygårdin ystävänä ja suomalaisena luottotoimittajana.

Myös Ylen Viimeinen sana -ohjelmassa Rita Tainola mainittiin toimittajana, jonka nimi on tuotu esiin suomalaismedian ja Nygårdin suhdetta käsitelleissä jutuissa.

Nyt Tainola vastaa puhelimitse Ylen kysymyksiin. Hän painottaa, ettei halua selitellä, vaan kertoa oman näkökulmansa.

Nimesi on tullut esiin Peter Nygårdia koskevissa jutuissa, koska kirjoitit hänestä juttuja. Olet kertonut olevasi hänen ystävänsä. (siirryt toiseen palveluun) Millainen suhde sinulla oli Peter Nygårdiin?

– En ole nähnyt häntä vuosikausiin, mutta olemme olleet hyviä kavereita. Me olemme olleet mieheni ja ystäväpariskuntiemme kanssa siellä Bahamalla [Nygårdilla on Bahamalla huvila]. Joskus hän on ollut siellä, joskus hän ei ole ollut siellä. Hän on ollut hyvin vieraanvarainen ja ystävällinen meitä ja ystäviäni kohtaan. Emme olleet jatkuvasti yhteydessä, vaan silloin tällöin.

Nyt Nygårdia syytetään häirinnästä, ahdistelusta ja jopa raiskauksista, (siirryt toiseen palveluun) siis naiset syyttävät ja syyttäjä valmistelee syytettä. Mitä tiesit tästä Peter Nygårdin puolesta?

– Minua oksetti kun kuulin näistä asioista. Minä en ole tiennyt mitään hänen pimeästä puolestaan. Eikä kukaan meistä, jotka olemme olleet hänen vierainaan siellä, ole tiennyt tätä pimeätä puolta. Oli täydellinen järkytys, kun nämä tarinat tulivat julki.

Mitä kautta sait ensimmäisen kerran kuulla näistä ahdistelusyytteistä?

– Mediasta, luin lehdestä. En muista koska se oli. En ole tiennyt. Toivon, että tämä tulee selväksi. En ole oikeasti tiennyt tästä.

Uskotko itse syytöksiin, joita Peter Nygårdista on esitetty?

– Noin monta naista ei voi olla väärässä. Kaikki eivät voi olla väärässä. En tiedä hyökkääkö Nygård minua kohtaan, jos lukee tämän. Kyllä siellä totta varmaan puhutaan. Miksi kukaan muuten lähtisi tuollaiseen?

Teit aikanaan Nygårdista lukuisia juttuja. Millainen oli sinun roolisi juttujen tekijänä?

– Nyt ihmiset sanovat, että tein hirveästi juttuja, mutta se ei pidä paikkaansa. Suomen muutkin mediat ovat tehneet juttuja hänestä. Suomen Kuvalehti teki jutun, MTV teki show’n Bahamalta ja Apu-lehti lähetti Tanja Vienosen sinne.

– Itse olen tehnyt jutun Bahaman residenssistä. Siitä teki juttunsa myös Oprah Winfrey, joka oli siellä viikonlopun. Robin Leach teki Rich and Famous -ohjelman. Koko maailman media ja lehdistö on käynyt Bahamalla tekemässä juttuja Nygårdista. Vuonna 2008 Ilta-Sanomien pomot ehdottivat, että teen jutun siitä, mitä mieltä Nygård on lamasta. Sitten tein kantasolujutun. En muista kaikkia eri ihmisistä tekemiäni juttuja. Siksi en nyt ymmärrä, miksi minut nostetaan tästä tikun nokkaan.

Vielä kerran: Käyttäytyikö Nygård naisia kohtaan häiritsevästi koskaan läsnäollessasi?

– Ei. Mieheni sanoo ihan samaa. Olemme olleet yhdessä siellä. Niin kuin eräs suuren lehden päätoimittaja sanoi, ei meistä kukaan tiedä, mitä ihminen tekee kun hän menee makuuhuoneeseensa. Emme me ole siitä vastuussa. Käsi Raamatulla, emme ole nähneet mitään sellaista, mistä häntä nyt syytetään.

– Toivon, että tässä tulee selväksi, että en päässyt Viimeinen sana -ohjelmaan, koska olin koronakaranteenissa. Minusta oli häpeällistä, että teidän ohjelmassa naisista puhuttiin karjana. Se on häpeällistä niitä naisia kohtaan. Ja että media olisi parittajana. Että vaikka Apu-lehti tai Tanja Vienosen Bahamalle lähettänyt toimittaja olisi tiennyt tästä. Tämä on tosi törkeää vihjailuja kaikkia meitä toimittajia kohtaan, jotka olemme tehneet miehestä juttuja.

Viimeinen sana -ohjelmassa Seuran toimituspäällikkö Petri Korhonen käytti nimitystä median parittajat. Korhosen mukaansa suomalaismedia vei ihmisiä Nygårdin luo katsoakseen, mitä tapahtuu. Kyse on lopulta etiikasta, Korhonen sanoi. Siis siitä mitä toimittajille toimituksissa sallitaan rahan vuoksi ja klikkausten perässä.

– Minä en ole lähettänyt ketään Bahamalle. Tiedän, että sinne on mennyt malleja, jotka ovat itse ottaneet yhteyttä. Kyllä kaikki sinne menneet ovat itse ottaneet yhteyttä häneen.

– Janina Fryn manageri sanoi aikoinaan, että Janinan pitäisi päästä laulajana maailmalle. Sanoin, että tunnen Nygårdin ja annoin annoin yhteystiedot managerille. Janina lähti esiintymään Los Angelesiin, mutta ei siitä sitten mitään tullut. Janinahan on sanonut, että Nygård kohteli häntä herrasmiesmäisesti.

– Lindan tapaus on otettu irti asiayhteydestä. Linda on itse sanonut, että Nygård kohteli häntä hyvin. Hänen tapauksessaan on käsittääkseni kyse huonosti tehdystä managerisopimuksesta ja hänen itsensä erääseen viikkolehteen antamasta haastattelusta, josta Nygård hermostui. Linda ei ollut edes Bahamalla.

Linda Lampenius kuvaili vierailuaan Bahamalla Seiskassa (siirryt toiseen palveluun) huhtikuussa 1998 ja varoitteli jutussa suomalaisnaisia menemästä Nygårdin luokse. Nygård syytti Lampeniusta häpäisystä, herjauksesta ja panettelusta ja vaati miljoonakorvauksia vuonna 1999. Lampenius nosti MTV Uutisten jutussa Rita Tainolan nimen esiin: ”Lähdin 27-vuotiaana Rita Tainolan järjestämälle juttumatkalle Los Angelesiin”, hän kertoi.

– Minä en ollut Amerikassa kun Linda oli siellä managerinsa kanssa. Olen tehnyt puhelimitse haastattelut, kun nämä ihmiset ovat siellä olleet. Kysyn, onko väärin, että olen antanut yhteystiedot, kun joku on niitä pyytänyt. Tässä voi ajatella niin, että eivät he sinne ole menneet Nygårdia katsomaan, vaan kaikki ovat käsittääkseni halunneet edistää omaa uraansa ja päästä maailmanmaineeseen.

– Lindahan pääsi Playboyn kanteen, hän pääsi Baywatchiin näyttelemään, josta myös Yle uutisoi. Minä en ollut paikalla, kun hän [Linda] allekirjoitti managerisopimuksen. Minä olin Suomessa. On hassua, että Linda on niputettu tähän ahdisteluun ja #meetoohon. En vähättele #metoo -liikettä, päinvastoin. Se on hyvä, että asiat nostetaan pöydälle.

– Sitten taas esimerkiksi Wilma Schlizewski on sanonut, että olisin esitellyt hänet vuonna 1987 Nygårdille, joka olisi tarjonnut sitten lomaa Bahamalle. Nygård osti Bahaman vasta vuonna 1989 tai 1990.

Et ole juurikaan kommentoinut tätä asiaa julkisesti, miksi?

– Olen ollut koko alkuvuoden poissa Suomesta. En ole siksi voinut kommentoida. En ole ollut täällä.

Ilta-Sanomien Johanna Lahti pahoitteli tällä viikolla Ilta-Sanomien aikaisempia juttuja. Hän kirjoitti: Median, myös IS:n, jutuissa suomalaisnaisten ja Nygårdin kohtaamisissa oli nykykatsannossa asenteellinen ja tunkkainen asetelma. Nygårdiin kohdistettujen erittäin vakavien seksirikossyytösten jälkeen nämä jutut näyttäytyvät erityisen kyseenalaisessa valossa. Mitä mieltä olet tästä?

– Se oli hyvä kirjoitus. Tietenkin 1990-luvulla elettiin erilaista aikaa. Haluan silti korostaa, että mitään ei tehdä ilman toimituksen johdon päätöstä, kuten hän siinä kirjoitti. Sama pätee kaikkiin lehtiin.

– On järkyttävää, että tämä on yhtäkkiä henkilöitynyt minuun, vaikka monet muutkin toimittajat ovat olleet Nygårdiin yhteydessä. Se on todella loukkaavaa. Eihän esimerkiksi [Harvey] Weinsteinin suomalaisista ystävistä ole tehty samaa kuin minusta. Hänellä on Suomessakin ystäviä, mutta tuskin he ovat tienneet mitään siitä, mitä hän on tehnyt jossain hotellin sviitissä.

Näetkö itse, että olisitte tehneet Ilta-Sanomiin kyseenalaisia juttuja tai juttuja, jotka näyttäisivät jälkeenpäin vääriltä?

– En muista. Mutta miten voi näyttää väärältä talousjuttu tai miten voi näyttää väärältä Bahaman residenssin esittely? Hän [Nygård] oli menestynyt mies, mutta kukaan ei tiennyt hänen toisesta puolestaan.

Ilta-Sanomissa julkaistiin Linda Lampeniuksen ja Nygårdin välisen sovintosopimuksen ehtona olleet mainossivu ja anteeksipyynnöt. Miksi ne julkaistiin Ilta-Sanomissa?

– Nygårdin suomalainen työntekijä tunsi minut ja sanoi, että voitaisiinko se julkaista teillä. Kerroin tästä toimituksen johdolle, ja johto totesi, että tietenkin otetaan rahat tästä. Mitä siinä on väärää?

Julkaisuista vastaavat tietenkin päätoimittajat. Käytiinkö tästä Lampeniusta koskevasta sopimuksesta toimituksessa keskusteluja ja jos niin millaisia?

– Käsi sydämellä, en muista. Siitä on yli 20 vuotta ja minun elämässäni tapahtuu niin paljon asioita, etten kaikkia keskusteluja voi muistaa. Sen toki muistan, että sopimukseen kuului vielä haastattelu.

Lampenius kerto MTV Uutisille, että olit mukana paikalla, kun sopimusta tehtiin?

– En ollut mukana tekemässä sopimusta. Istuin siellä asianajotoimistossa, koska tein jutun heti sen jälkeen. Eiköhän se sopimusteksti tullut asianajajilta. Olin tekemässä työtäni.

Sanoitko siis niin, että Ilta-Sanomat ei lähettänyt ketään Bahamalle tai Nygårdin luo?

– Ei yhtäkään. Mallit lähtivät sinne itse. Kuulin yhden mallitoimiston johtajalta, että hänen tyttönsä lähtivät sinne. En tiedä kuka maksoi, vaikka Nygård olisi maksanut. Mutta en tiedä. Ilta-Sanomat ei maksanut mitään. Siellä on käynyt paljon suomalaisia, mutta minun tietämättäni. Minä en ole niihin mitenkään liittynyt. Itse olen haastatellut kolmea ihmistä, jotka ovat menneet Los Angelesiin.

Ei ole täysin tavatonta, että journalistit kirjoittavat ystävistään ja joskus raja voi olla häilyvä, mutta Journalistin ohjeissakin on kohta, jossa todetaan, että tämä ongelmallista: “Journalisti ei saa käyttää asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka voivat vaarantaa riippumattomuuden tai ammattietiikan.”

Olet sanonut, että Nygård on ystäväsi. Käytiinkö tästä toimituksessa millaisia keskusteluja?

– En muista, että olisi käyty keskusteluja. Aika monilla on tässä maassa ystäviä, joista he tekevät juttuja. Monilla on julkisuudesta tuttuja, joista tehdään juttuja. Tuskin olen ainoa.

Mitä haluaisit tästä vielä sanoa?

– Olen ollut täysin tietämätön tämän miehen pimeästä puolesta, jos sitä sellaiseksi voi kutsua. Olen järkyttynyt. Olen oikeasti järkyttynyt ja olen miettinyt niitä naisia, että voi kauhea, mitä on tapahtunut, jos on tapahtunut. Tämä on karmeaa.

– Itse olen toiminut vain yhteyshenkilönä ihmisille, jotka ovat halunneet olla häneen yhteydessä. Olen antanut hänen toimistonsa puhelinnumeron ja se on ollut roolini tässä.

