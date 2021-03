Myanmarin juntta varoittaa mielenosoittajia ennen suurprotesteja: Olette vaarassa tulla ammutuksi päähän

Myanmarin sotilasjuntta koettaa pitää mielenosoittajat lauantaina poissa kaduilta kovilla varoituksilla.

– Teidän pitäisi oppia aiempien rumien kuolemien tragediasta, että voitte olla vaarassa tulla ammutuksi päähän tai selkään, valtiollisella MRTV-kanavalla sanottiin perjantaina uutistoimisto Reutersin mukaan.

Varoituksessa ei sanottu, että turvallisuusjoukkoja olisi ohjeistettu ampumaan mielenosoittajia päähän. Juntta on aiemmin yrittänyt esittää, että jotkin kuolemaan johtaneista laukauksista olisi ammuttu mielenosoittajien joukosta.

Järjestö: Mielenosoittajia kuollut ainakin 320

Aktivistiryhmä Assistance Association for Political Prisoners (AAPP) on laskenut, että viikkoja kestäneiden protestien aikana on kuollut ainakin 320 mielenosoittajaa torstai-iltaan mennessä. Ryhmä sanoo, että luvussa ovat mukana vain dokumentoidut tapaukset, ja todellinen kuolleiden määrä on todennäköisesti paljon korkeampi.

AAPP:n keräämisen tietojen mukaan neljännes kuolleista menehtyi päähän osuneiden laukausten takia, mikä herättää epäilyksiä siitä, että heidät tapettiin tarkoituksella.

Uutistoimistojen paikallisista lähteistä saamien tietojen mukaan perjantaina mielenosoitukset ovat jatkuneet, ja päivän aikana ainakin kolme protestoijaa on kuollut Myeikin kaupungissa. Reutersin silminnäkijän mukaan kahta heistä oli ammuttu päähän.

Myanmarin sotilasjuntta syrjäytti vaaleilla valitun hallituksen 1. helmikuuta, ja juntan vastustajat ovat osoittaneet mieltään siitä lähtien. Huomenna lauantaina aktivistit ovat kutsuneet koolle suuria maanlaajuisia protesteja, sillä Myanmarissa on armeijan kunniaksi vietettävä juhlapäivä.

Länsimailta sanktioita, Venäjältä tukea

Länsimaat ovat tuominneet Myanmarin vallankaappauksen ja mielenosoittajiin kohdistuvan väkivallan. EU, Yhdysvallat ja Britannia ovat tällä viikolla määränneet uusia pakotteita vallankaappaukseen liittyviä henkilöitä ja yhtiöitä vastaan.

Venäjä sen sijaan osoittaa Myanmarille tukeaan. Uutistoimisto Tassin mukaan Venäjän varapuolustusministeri Aleksandr Fomin tapasi juntan johtajan, kenraali Min Aung Hlaingin tänään perjantaina. Fomin kutsui Myanmaria luotettavaksi liittolaiseksi ja Venäjän strategiseksi kumppaniksi, Tass kirjoittaa.

