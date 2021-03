Herätys: Mieliala voi vaikuttaa koronarokotuksen tehoon, lasten neuropsykiatriset ongelmat johtavat huostaanottoihin, tilastot eivät kerro totuutta Afrikan tautitilanteesta

Positiivisuus saattaa vahvistaa immuniteettia

Mieliala voi voikuttaa myös koronarokotusten tehoon, sillä positiivisuus toimii immuniteettia vahvistavasti. Mielialan yhteyttä rokotusten tehoon on tutkittu muun muassa influenssa- ja hepatiittirokotusten yhteydessä. Tutkimusten mukaan pitkäaikainen huono mieliala voi vaikuttaa immuniteettiin heikentävästi. Aiempien tutkimusten tulokset pätevät todennäköisesti osittain myös koronarokotteisiin.

Äidin painajainen alkoi, kun ADHD:sta kärsivä lapsi ei saanut tukea alakoulussa

Pääkaupunkiseudulla asuva äiti on etsinyt lastenkodista hatkannutta lastaan yksin lukuisia kertoja. Markku Pitkänen / Yle

Neuropsykiatrisista ongelmista kärsivät lapset päätyvät lastenkotiin huomattavasti muita lapsia useammin. Tutkimuksen mukaan joka neljäs diagnoosin saaneista on ollut sijoitettuna kodin ulkopuolelle ainakin kerran ennen 18 vuoden ikää. Äiti kertoi Ylelle poikansa tarinan.

Afrikassa koronatartuntoja sata kertaa enemmän kuin tilastot kertovat

Etelä-Sudanin pääkaupungissa Jubassa siirrettiin koronaan kuolleen potilaan ruumista toukokuussa 2020. Alex Mcbride / AFP

Uudet vasta-ainetutkimukset paljastavat, että koronavirus on levinnyt Afrikassa paljon luultua laajemmalle. Tartunnan saaneita on monessa maassa ainakin sata kertaa enemmän kuin mitä on tilastoitu. Väestö on niin nuorta, että koronaan kuolee vain harva, mutta pandemialla on Afrikassa paljon muita ikäviä seurauksia.

Ranska kritisoi kovasanaisesti Britannian rokotestrategiaa

Ranskan ulkoministerin Jean-Yves Le Drian suomi rajusti Britanniaa ranskalaisradion haastattelussa. Arkistokuva. Peter Schneider / EPA

Ranskan ulkoministerin Jean-Yves Le Drianin mukaan Britannialla tulee olemaan vaikeuksia siinä vaiheessa, kun maassa ensimmäisen rokotteen saaneiden on määrä saada toinen pistos. Ulkoministerin mukaan Britannia ei ole varmistanut toisten rokoteannosten saantia. Siitä huolimatta maa on rummuttanut ensimmäisiä rokotepistoja. Le Drianin mukaan Britannian politiikasta voi seurata ongelmia koko Euroopalle.

Päivästä on tullossa poutainen

Ilmatieteen laitos

Tänään päivä on pääosin poutainen, mutta pilvisyys lisääntyy. Lämpötila kohoaa etelä- ja länsiosissa nollan yläpuolelle. Maan etelä- ja keskiosissa voi aamulla olla sakeaa sumua. Pohjoisempana päivästä on tulossa aurinkoinen. Lännessä taas voi päivän aikana tulla yksittäisiä sadekuuroja ja Länsi-Lapissa voi olla lumi- tai räntäsateita.

