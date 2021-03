Ranska: Britannian onnistunut rokotestrategia on vaikeuksissa siinä vaiheessa, kun kansa tarvitsee toiset pistokset

EU:n vaikea koronarokotetilanne on saanut Ranskan koventamaan kielenkäyttöään Britanniaa kohtaan.

Ranskan ulkoministerin Jean-Yves Le Drianin mukaan Britannialla tulee olemaan vaikeuksia siinä vaiheessa, kun maassa ensimmäisen rokotteen saaneiden on määrä saada toinen pistos.

Le Drian kommentoi asiaa FranceInfo radion haastattelussa, josta ovat uutisoineet muun massa The Guardian (siirryt toiseen palveluun) ja BBC. (siirryt toiseen palveluun)

Ulkoministerin mukaan Britannian onnistunut rokotestrategia pohjautuu siihen, että ensimmäisiä rokoteannoksia on jaettu laajalti maassa. Le Drianin mukaan Britannia ei ole kuitenkaan varmistanut toisten rokoteannosten saantia.

– Britannia on rummuttanut ensimmäisiä rokotepistoja tiedostaen, että toisten pistosten kanssa tulee olemaan ongelmia. Euroopan ei tule maksaa hintaa tällaisesta politiikasta, arvosteli Le Drian.

Hän lisäksi varoitti Britanniaa lähtemästä kiristyksen tielle. Hän ei tarkentanut, mitä tarkoitti termillä kiristys, mutta se saattaa viitata Britannian pääministerin Boris Johnsonin aiemmin viikolla esittämiin kommentteihin, joissa tämä varoitti, että EU:n rokotevientirajoitukset voivat vaikuttaa negatiivisesti Britannian investointeihin EU-maissa.

Ranskan hallitus ei toistaiseksi kommentoinut ulkoministerinsä puheita tai sitä, mihin tämän väitteet perustuvat.

Britannia käyttänyt kaikki sen alueella tuotetut rokotteet itse

Yhtenä merkittävänä kädenväännön kohteena on ollut Halixin tehdas Hollannissa, missä valmistetaan Astra Zenecan rokotteita. Monet EU-tahot ovat vastustaneet rokotteiden viemistä tehtaalta Britanniaan, koska maa ei ole antanut lainkaan rokotteita muille maille.

EU-komissio ilmoitti keskiviikkona kiristävänsä koronarokotteiden vientilupia. Käytännössä EU voisi estää rokote-erän viennin, jos vastaanottaja on epidemian ja rokotustahdin kannalta paremmassa tilanteessa tai jos vastaanottajamaa rajoittaa rokotevientiä omalta alueeltaan. Käytännön toimeenpano vaatii vielä EU-johtajien siunauksen.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen julkisti torstaina EU-kokouksen alkupuolella tuoreita rokotelukuja. Niiden mukaan EU-maihin on tähän mennessä toimitettu noin 88 miljoonaa koronarokoteannosta.

Joulukuun alusta alkaen tarkasteltuna EU:n alueella valmistettuja koronarokotteita on viety maailmalle 77 miljoonaa annosta. Summa on siis lähes yhtä suuri kuin mitä EU-maihin on tähän mennessä toimitettu.

Helmikuun alusta maaliskuun puoliväliin EU:sta vietiin yli 10 miljoonaa annosta Britanniaan.

Britannia taas on käyttänyt kaikki sen alueella tuotetut rokotteet itse.

Lue myös:

EU-maiden johtajilla huolia mahdollisten vientirajoitusten vaikutuksesta rokotetuotantoon

EU-johtajat päättävät tänään, valitaanko rokoteriidoissa kova vai pehmeä linja – Suomi kannattaa yhä neuvottelua yritysten kanssa