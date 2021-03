Yhdeksänvuotias meksikolaislapsi kuoli ylittäessään rajajokea Yhdysvaltoihin

New York Timesin mukaan kyseessä on ensimmäinen lapsen kuolema sen jälkeen, kun rajaa ylittävien siirtolaisten määrä on kasvanut merkittävästi Meksikon ja Yhdysvaltain rajalla.