Kiina kasvattaa vaikutusvaltaa Lähi-idässä – Kiina ja Iran solmivat 25-vuotisen yhteistyösopimuksen

Iranin ja Kiinan välit lähentyvät. Maat solmivat tänään 25-vuotisen yhteistyösopimuksen, Iranin ulkoministeriö tiedotti lauantaina.

Kiinan ulkoministeri Wang Yi allekirjoittaa sopimuksen Iranin pääkaupungissa Teheranissa.

Sopimuksen tarkemmasta sisällöstä ei ole toistaiseksi tihkunut julkisuuteen tietoa. Iranin ulkoministeriön mukaan sopimuksessa on "poliittisia, strategisia ja taloudellisia" ulottuvuuksia.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Kiinan odotetaan investoivan Iranin energiasektoriin ja infrastruktuuriin.

Kansainvälisessä politiikassa Kiina on Venäjän ohella yksi Iranin merkittävimmistä tukijoista. Kiina on myös Iranin tärkein kauppakumppani. Kiinaan viedään muun muassa raakaöljyä, mikä on osaltaan heikentänyt Yhdysvaltojen Iraniin kohdistamien talouspakotteiden tehoa.

Lähteet: Reuters, AFP