Suezin kanavaan juuttuneen rahtilaivan irrottamista on tarkoitus jatkaa – laivan perä liikahti jo eilen

Ever Given -rahtialus tukki Suezin kanavan tiistaina. Khaled Elfiqi / EPA

Suezin kanavaan juuttunutta Ever Given -rahtilaivaa on tarkoitus yrittää irrottaa jälleen lauantaina vuoroveden noustessa, kertovat uutistoimisto Reutersin lähteet.

Suezin kanavahallinnon johtajan Osama Rabein mukaan rahtilaivan perä oli jo liikahtanut perjantaina illalla, kun edellinen irrotusyritys lopetettiin. Rabein mukaan aluksen peräsin ja potkuri toimivat jälleen. Operaatiossa on mukana 14 hinaajaa.

Operaatiosta vastaavan hollantilaisen Smit Salvage -yhtiö kertoi aiemmin, että alus voitaisiin saada liikkeelle alkuviikosta.

Kanavahallinnon Rabein mukaan kova tuuli ja voimakkaat vuorovedet vaikeuttavat irrotusta. Jos irrotus ei onnistu hinaajien ja kaivinkoneiden avulla, alusta on alettava purkaa.

Rabein mukaan tuuli ei ollut tärkein syy onnettomuuteen, kuten aluksen varustamo on väittänyt. Sen sijaan syynä on voinut olla tekninen vika tai inhimillinen virhe. Mahdollisista talousseuraamuksista päätetään, kun onnettomuuden syitä on ehditty tutkia.

Noin 400 metriä pitkä Ever Given -rahtialus tukki Suezin kanavan tiistaina, kun se ajautui poikittain ja juuttui kanavan reunoihin.

Noin 15 prosenttia maailman merikuljetuksista kulkee Suezin kanavan läpi. Kanavahallinnon mukaan 321 alusta odottaa kanavassa ja sen edustalla, että rahtialus saataisiin irti.

