Kurdit ovat ottaneet Al-Holin leirillä kymmeniä kiinni Isisin vastaisessa operaatiossa

Al-Holin leirillä on 60 000 ihmistä, josita osa on Isis-taistelijoiden perheenjäseniä. EPA/AHMED MARDNLI

Pidätettyjen joukossa on syyrialaisia ja ulkomaalaisia.

Kurdiviranomaisten ovat ottaneet al-Holin leirissä kiinni kymmeniä ihmisiä äärijärjestö Isisin vastaisessa operaatiossa.

Kurdien SDF-joukkojen edustajan mukaan pidätettyjen joukossa on syyrialaisia ja ulkomaalaisia, joita epäillään Isisin tukijoiksi. Operaation on tarkoitus jatkua ainakin kymmenen päivää.

Al-Hol on leirikokonaisuus, jossa on yli 60 000 ihmistä, useimmat naisia ja lapsia. Syyrialaisten ja irakilaisten pakolaisten ohella siellä pidetään muun muassa eurooppalaisia Isis-taistelijoiden perheenjäseniä.

Suomi kotiutti leiriltä joulun alla kaksi äitiä lapsineen. Leirillä on tiettävästi yhä suomalaisia naisia ja lapsia.

Murhia ja Isisin toimintaa

Yhdysvaltain johtama Isisin vastainen liittouma tukee operaatiota tiedustelu- ja valvontatiedoilla.

Liittouman mukaan tarkoituksena on vaikeuttaa Isisin toimintaa leirin asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi.

Tarkkailijajärjestö Syrian Observatory of Human Rightsin mukaan leirillä on murhattu 48 ihmistä tänä vuonna. Kurdien mukaan murhia ovat tehneet Isisin kannattajat, mutta avustusjärjestöjen mukaan kyse voi olla myös etnisten ryhmien välisistä kiistoista.

YK:n viime kuussa julkaistu raportti on dokumentoinut tapauksia, joissa leirin asukkaita on radikalisoitu ja koulutettu Isisin toimintaan. Radikalisoinnille ovat alttiita myös Isis-taistelijoiden lapset, joita on leirillä noin 7 000.

YK on vedonnut, että leirin ulkomaalaiset pitäisi kotiuttaa leiriltä.

