Herätys: Ravintolasulku jatkuu tänään, miehet päihittävät naiset tuloissa, kymmeniä kuollut islamistikapinallisten hyökkäyksessä Mosambikissa

Liikkumisrajoitusten käsittely valiokunnissa alkaa – ravintolasulku jatkuu

Liikkumisrajoitusten käsittely alkaa tänään eduskunnan valiokunnissa. Hallituksen esitystä käsittelee muun muassa perustuslakivaliokunta. Hallitus on kaavaillut liikkumisrajoituksia pääkaupunkiseudulle ja Turkuun. Ne voisivat tulla voimaan aikaisintaan 12. huhtikuuta. Eilen hallitus päätti myös, että ravintoloiden sulku jatkuu. Epidemian kiihtymis- ja leviämisvaiheessa olevilla alueilla ravintolat pysyvät kiinni 18.4. asti.

Miehet päihittävät naiset tuloissa jo nuorena

Naisten tulot ovat keskimäärin 16 prosenttia miesten tuloja pienemmät. Tiina Jutila / Yle

Naisten tulot ovat selvästi miesten tuloja pienemmät, ja iän myötä erot kasvavat. Asia käy ilmi tuoreista tulotilastoista, joissa on ensimmäistä kertaa tarkasteltu eri-ikäisten suomalaisten kaikkia tuloja. Elinkeinoelämän valtuuskunnan puheenjohtaja Emilia Kullas sanoo, että yhtenä syynä ovat naisten tekemät alavalinnat. Esimerkiksi yrittäjissä naiset ovat aliedustettuina.

Yhdyskuntapalvelupaikoista on Suomessa huutava pula

Juhani Sauniolla on kokemusta yhdyskuntapalvelusta. Antti Eintola / Yle

Yhdyskuntapalveluun tuomittujen määrä on kääntynyt pitkästä aikaa kasvuun, koska päihteidenkäyttö on lisääntynyt ja turvalliset rutiinit kadonneet korona-aikana. Tilannetta ei helpota se, että moni perinteisistä palvelupaikoista on joutunut sulkemaan ovensa.

VTV:n pääjohtajan kulut syynissä

Valtiontalouden tarkastusviraston VTV:n pääjohtaja Tytti Yli-Viikari kuvattiin Helsingissä 14. joulukuuta. Emmi Korhonen / Lehtikuva

Eduskunnan puhemiehistö tapaa tänään Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin selvittääkseen viraston rahankäyttöä. Viime kuukausina julkisuudessa on käsitelty muun muassa pääjohtajan kalliita virkamatkoja sekä viraston varoilla maksettuja kauneudenhoitokuluja. Keskusrikospoliisi tutkii kahden VTV:n virkamiehen toimintaa. Yli-Viikari on kiistänyt syyllistyneensä virkarikokseen.

Kymmeniä kuollut islamistikapinallisten hyökkäyksessä Mosambikissa

Alueella työskentelee lukuisia ulkomaalaisia työntekijöitä, heidän joukossaan on ainakin eteläafrikkalaisia, ranskalaisia ja brittejä. Harri Vähäkangas / Yle

Kymmeniä ihmisiä on kuollut jihadistien hyökkäyksessä Afrikan itärannikolla Mosambikissa. Islamistikapinalliset ovat valloittaneet Palman kaupungin maan pohjoisosassa. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan kaupungista kerrotaan, että kaduilla lojuu mestattuja ruumiita. Cabo Delgadon alueen konflikti on jatkunut jo nelisen vuotta, mutta kiihtynyt uudelle tasolle viime syksystä lähtien.

Portugalilaisnäyttelijä sai ministeriön taipumaan tukipakettiin

Näyttelijä Teresa Coutinho oli mukana perustamassa kulttuurialan työntekijöiden liikettä, joka vaati hallitukselta tukipakettia. Maija Salmi / Yle

Tiukat koronarajoitukset ovat tuoneet kurjuutta kulttuurialalle myös Portugalissa. Lissabonilainen näyttelijä Teresa Coutinho oli mukana perustamassa liikettä, jonka seurauksena ala sai tammikuussa 42 miljoonan euron tukipaketin. Se ei ole täydellinen, mutta helpottaa, Coutinho sanoo.

Viikko alkaa harmaana ja sateisena

Maanantai on koko maassa pilvinen ja harmaa. Lapissa päivällä sataa lunta tai vettä ja maan länsiosissa tihkua. Etelässä on enimmäkseen poutaa. Illalla lännestä saapuu vauhdilla lisää sateita, ja sadealue liikkuu maan yli itään.

