Lehti: Pakkotyöstä tunnetussa Kiinan Xinjiangissa tehdään viskoosia pääosin suomalaisesta sellusta – yksi suurimmista viejistä Stora Enso

Uiguureja on Kiinassa noin kymmenen miljoonaa. Uiguurivähemmistö on uskonnoltaan valtaosin muslimeja.

Uiguureja on Kiinassa noin kymmenen miljoonaa. Uiguurivähemmistö on uskonnoltaan valtaosin muslimeja. Michael Reynolds / EPA

Lähes kaikki sellu, jota Kiinan Xinjiangissa käytetään viskoosikankaan tekemiseen, tulee Suomesta, kertoo hongkongilaislehti South China Morning Post. (siirryt toiseen palveluun) Yksi suurimmista Xinjiangissa käytetyn sellun lähteistä on Stora Enson Uimaharjun tehdas Pohjois-Karjalassa.

Xinjiang on ollut otsikoissa viime vuosina, koska Kiina on sulkenut alueen uiguuriväestöä pakkotyö- ja uudelleenkoulutusleireille. Muun muassa Suomen pääministeri Sanna Marin (sd.) on tuominnut Kiinan toimet Xinjiangissa.

Lehden mukaan suomalaissellusta tuotettavaa viskoosia valmistetaan Zhongtai Chemical -valtionyhtiön valtavissa tehtaissa, jotka sijaitsevat aivan uiguurien pidätyskeskusten vieressä.

Pidätyskeskuksia pyörittää puolisotilaallinen organisaatio Xinjiangin tuotanto- ja rakennusjoukot XPCC, joka on Yhdysvaltain pakotelistalla ihmisoikeusrikkomusten takia.

Lehden mukaan viskoosintuotannon eettisyyttä on mahdotonta arvioida varmasti, koska Kiina ei päästä riippumattomia tarkastajia alueelle. Ihmisoikeusjärjestöt pitävät kuitenkin selvänä, että esimerkiksi vastaavissa oloissa tuotettuun puuvillaan liittyy suuri riski pakkotyöstä.

Suomesta sellua Xinjiangiin sadoilla miljoonilla

Sellu on Xinjiangin toiseksi suurin tuontituote. Suomalaiset yhtiöt ovat lehden mukaan myyneet sellua Xinjiangiin yhteensä yli 300 miljoonan euron arvosta vuodesta 2017 alkaen.

Stora Enson uimaharjun tehtaalta viedään sellua Xinjiangin viskoositehtaisiin. Stora Enso

Uimaharjun tehtaan omistava Stora Enso myöntää South China Morning Postille, että Zhongtai Chemical on ollut sen asiakas vuodesta 2012 lähtien ja että se on vienyt sellua Xinjiangiin.

Lehden haastatteleman tiedottajan mukaan Stora Enson edustajat ovat vierailleet säännöllisesti Zhongtai Chemical -yhtiön tehtailla eivätkä ole koskaan nähneet merkkejä pakkotyöstä. Tiedottajan mukaan Stora Enso on kuitenkin syvästi huolissaan tiedoista, jotka kertovat pakkotyöstä ja vähemmistöjen syrjinnästä Xinjiangissa.

Yle on pyytänyt Stora Ensolta kommentteja uutiseen.

Lue myös:

Kiina vastasi lännen määräämiin uiguuripakotteisiin: Ruotsalainen H&M-ketju katosi Kiinan suurimmilta verkkokauppasivustoilta

EU aikoo asettaa Kiinalle pakotteita ihmisoikeusrikkomuksista – syynä uiguurivähemmistön kohtelu

Jenny Matikainen: Me jätämme heidät kärsimään