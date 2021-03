Valtava tulipalo öljynjalostamolla Indonesiassa – lähes tuhat evakuoitu

Ainakin viisi ihmistä on kiidätetty sairaalaan palovammojen vuoksi.

Useita ihmisiä on loukkaantunut ja lähes tuhat on evakuoitu Indonesiassa, missä Jaavan saarella sijaitsevalla öljynjalostamolla on syttynyt valtava tulipalo.

Ainakin viisi ihmistä on kiidätetty sairaalaan palovammojen vuoksi. Uutistoimisto Tass kertoo, että indonesialaisen uutistoimiston mukaan lievemmin loukkaantuneita olisi 15.

Valtio-omisteisen öljy-yhtiön Pertaminan jalostamossa syttyi tulipalo keskiyöllä paikallista aikaa. Hieman ennen puoltayötä paikallista aikaa roihahtaneen palon syttymissyytä ei tiedetä. Pertaminan edustajan mukaan alueella ukkosti ja salamoi tapahtuma-aikaan.

Öljynjalostamo sijaitsee Länsi-Jaavan provinssissa Balongan kaupungissa.

Lähteet: Reuters, Tass