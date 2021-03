Suezin kanavassa jännittävät hetket: Jättimäinen konttialus näyttää irtoavan

Kanavaa hallinnoivan viranomaisen mukaan Ever Given on saatu ainakin osittain irti.

Suezin kanavan tukkinut Ever Given -konttialus on saatu osittain irti, kertoo kanavaa hallinnoiva viranomaistaho Wall Street Journal -lehden mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Lehden mukaan 400-metrinen konttialus saatiin maanantaina osittain irti ja hinausalukset pyrkivät suoristamaan aluksen kurssia. Uutistoimisto Reutersin lähteiden mukaan laiva olisi jo palannut "normaalille kurssilleen", ja sen koneita käynnistellään.

Alus kuitenkin joka tapauksessa tarkastetaan ennen kuin sitä yritetään siirtää.

Virallista vahvistusta laivan irtoamisesta ei vielä ole kerrottu. Kanavaa hallinnoivan viranomaistahon johtaja Osama Rabie kertoi aiemmin maanantaina uutisten olevan hyviä, mutta painotti töiden olevan vielä kesken.

Talousuutistoimisto Bloombergin mukaan (siirryt toiseen palveluun) väylän uudelleen avautumisen ajankohdasta ei ole vielä varmaa tietoa. Tarkkaa tietoa ei ole myöskään vielä siitä, miten pitkään kestää, että satojen laivojen suma saadaan purettua.

Kanavaviranomaisten välittämässä valokuvassa näkyy miten alusta irrotettiin sunnuntaina. Suez Canal Authority

Kanavaan tilattiin sunnuntaina lisää hinaajia auttamaan kanavaan juuttuneen konttialuksen irrottamisessa. Paikalla on jo ainakin 15 hinaajaa, joiden on tarkoitus kiskoa taiwanilaisen Evergreen-varustamon jättimäinen alus irti.

Merenkulkualaa seuraavan uutis- ja tietotoimisto Lloyd's Listin lähteiden mukaan alus saatettaisiin saada liikkeelle kahden vuorokauden kuluessa, kertoo uutistoimisto AFP.

Yli 300 alusta jumissa konttialuksen takana

Kansainväliselle kaupalle elintärkeällä väylällä eletäänkin nyt kohtalon hetkiä. Ellei laivaa saada irrotetuksi, sen lasti joudutaan todennäköisesti ainakin osittain purkamaan. Siinä tapauksessa operaatio voi kestää viikkoja.

Egyptiläisviestinten mukaan Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisi on antanut jo määräyksen valmistella purkua.

Ever Given -alus jäi jumiin kanavaan 23. maaliskuuta. Suez Canal Authority

Ever Given ajautui tiistaina toistaiseksi tuntemattomasta syystä kanavassa poikittain ja juuttui kiinni. Sitä on yritetty irrottaa kaivinkoneiden ja hinaajien avulla, mutta ennen maanantaiaamua laiva oli hievahtanut vain kevyesti.

Tulpan takana jumissa on yli 300 alusta, joissa on rahtia useiden miljardien dollarien arvosta. Osa varustamoista onkin päättänyt hakeutua vaihtoehtoiselle reitille. Se on kuitenkin pitkä ja sitä myötä kallis: Afrikan kiertäminen matkalla Aasiasta Eurooppaan lisää matkaa 9 000 kilometriä ja aikaa yli viikon.

Lähteet: AFP, Reuters