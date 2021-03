Kun muut yläkoululaiset jäivät kotiin, toiset lähtivät innoissaan takaisin koulun penkille leviämisvaiheesta huolimatta: "Etäopetus tuntui hirveältä"

Kotkan keskustassa sijaitsevan Keskuskoulun pihalle ensimmäiset oppilaat saapuivat maanantaiaamuna jo hyvissä ajoin ennen koulun alkamista.

7.-luokkalaiset Lola, Ella ja Essi odottelivat kuvaamataidon tunnin alkamista. Takana oli kolme viikkoa etäopetusta, joka kuitenkin nyt päättyi Kotkassa ja muualla Kymenlaaksossa.

– Minä tykkään tulla takaisin lähiopetukseen. Olen niin sosiaalinen, että etäopetus tuntui hirveältä, kertoo Ella.

– Minäkin tykkään lähiopetuksesta, koska silloin näkee kavereita. En olisi enää pitempään jaksanut etäopetusta, ja kotona neljän seinän sisällä tulisin hulluksi, kertoo Essi.

Lolalle puolestaan olisi sopinut, että etäopetus vielä jatkuu.

– Ihan kiva tulla kouluun, mutta mieluummin olisin jäänyt kotiin nukkumaan.

Opetus tulee varmistaa

Kymenlaakson koulut ovat nyt poikkeuksellisia paikkoja koko eteläisessä Suomessa.

Kun muualla yläkoululaiset eli 7.–9.-luokkalaiset jatkoivat opiskeluaan kotioloissa, päätti Kymenlaakso palauttaa yläkoululaiset takaisin koulun penkille – tämä siitä huolimatta, että myös Kymenlaakso on koronan leviämisvaiheessa.

– Huoli oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisesta ja opinnoista on suuri. Oppiminen ja opetus meidän pitää tässä vaikeassa tilanteessa varmistaa, perusteli päätöstä viime viikolla johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Kymsotesta.

Kotkan Keskuskoulussa on yläkoululaisia reilut 250. Rehtori Anu Tiilikaisen tuntuma on, että koululaiset palasivat mielellään takaisin lähiopetukseen.

– Oppilaat ovat vahvasti toivoneet, että lähiopetus alkaa ja ovat huojentuneita, että pääsevät takaisin kouluun, kertoo Tiilikainen.

Kouluilla on viime keväästä opittuna hyvät valmiudet siirtyä nopeastikin etäopetukseen. Antro Valo / Yle

Kotkan Keskuskoulussa yritetään välttää ylimääräisiä kontakteja ja sovittaa koulunkäynti niin, että suurta määrää oppilaita ei ole yhtä aikaa samassa paikassa. Muun muassa välituntien määrää on vähennetty ja ruokailua porrastettu.

– Turvallisuus huomioiden kouluarkea on järjestetty. Ruokalassa pöytiä on puolet siitä määrästä, mitä niitä on siellä normaalisti, eli myös ruokailijoita on puolet vähemmän, selvittää rehtori Anu Tiilikainen.

Kouluaikana tulee myös käyttää maskia, ellei sen käyttämiseen ole terveydellistä estettä. Maskit tulevat koulun puolesta.

Kaiken kaikkiaan rehtori Anu Tiilikaisesta tuntuu, että koronarajoitukset ja -säännöt ovat kuluneen vuoden aikana tehneet arjesta raskaamman niin oppilaille kuin henkilökunnallekin.

Hän on aistinut nuorissa uupumista, väsymistä ja mielialan laskua.

– Sosiaaliset verkostot ja kaverit ovat tuossa iässä äärettömän tärkeitä. Tämä aika on koetellut meidän nuoriamme tosi kovasti ja olisi ihme, jos se ei täällä kouluarjessakin näkyisi.

Ruotsia etänä ja lähellä

Vajaan 10 kilometrin päässä Keskuskoulusta on Kotkan Karhulassa sijaitseva Helilän koulu. Siellä ruotsin tunti on alkamassa lähiopetuksena kolmen viikon etäjakson jälkeen.

– Nyt on taas kiva nähdä oppilaita täällä lähiopetuksessa. Yritin itsekin miettiä tälle viikolle toiminnallista opetusta, kun on kolme viikkoa ruutujen ääressä istuttu. On vähän erilaista tekemistä, kertoo opettaja Mari Aronen.

Aronen toivoo, että lähiopetus jatkuu.

– Uskon, että suurin osa oppilaistakin toivoo samoin. Meille on tulossa kevään aikana valtakunnallisia arviointikokeita, jotka on helpompi toteuttaa lähiopetuksessa.

7.-luokkalainen Lotta Kainulainen tosin on nauttinut kolmen viikon ajan siitä, että on voinut nukkua pitempään eikä ole tarvinnut lähteä minnekään.

– Etäopetus sopii minulle. Olen tehnyt kaikki tehtävät ihan samalla tavalla kuin jos olisin ollut koulussa lähiopetuksessa, kertoo Kainulainen.

Lotta Kainulainen olisi voinut jäädä vielä etäopetukseen. Antro Valo / Yle

Samalla luokalla oleva Dimitri Saenko sen sijaan tuli mielellään lähiopetukseen.

– Täällä näkee kavereita, eikä ole niin tylsää kuin kotona.

Saenkon mielestä myös joidenkin aineiden opetus onnistuu paremmin lähiopetuksena. Tällaisia ovat hänen mielestään esimerkiksi kemia ja kotitalous.

Riskit kaikkialla

Helilän koulun rehtori Jaana Länsimies kertoo, että tällä kertaa koulut olivat hyvin valmistautuneet reilut kolme viikkoa sitten käynnistyneeseen etäopetukseen. Nyt pystyttiin viime kevättä paremmin ottamaan huomioon myös ne oppilaat, joille etäopetus tuottaa vaikeuksia.

– Me mahdollistimme oppilaille koulutyöskentelyn niissä tapauksissa, kun etäopiskelu oli haasteellisempaa. Jonkin verran oli oppilaita myös täällä koulussa, kertoo Länsimies.

Kotkassa Helilän koulussa ruotsin tunti käynnistyi maskien suojissa. Antro Valo / Yle

Vaikka Kymenlaakso on koronan leviämisvaiheessa, ei se ole ainakaan Helilän koulun korona-arkeen tuonut muutoksia. Samalla suojaustasolla mennään kuin ennen etäopetusjakson alkamista.

– Vahva maskisuositus, erittäin tehokas ja hyvä käsihygienia sekä väljyydestä ja etäisyyksistä huolehtiminen, luettelee rehtori Jaana Länsimies.

Oppilaiden ei myöskään anneta parveilla koulun käytävillä välituntien aikana.

– Meillä on käytäntö, että opettaja hakee oppilaat välitunnilta luokkatiloihin. Yksi luokka tulee kerrallaan aulatilaan ja sen jälkeen opetustilaan.

Rehtori Jaana Länsimies toivoo, että loppukevät voisi olla lähiopetuksessa. Antro Valo / Yle

Kaikilla keinoilla on tarkoitus välttää mahdollisen koronaviruksen leviäminen kouluaikana. Siitä huolimatta rehtori Jaana Länsimies tunnistaa, että riski tartunnan leviämiseen on olemassa.

– Riski on aina olemassa, olemme me sitten koulussa tai missä tahansa. Jokaisen henkilökohtaisella vastuulla on iso merkitys, mutta toki me aikuiset pyrimme turvaamaan koululaisten turvallisen olemisen koulussa.

Rehtori Jaana Länsimiehen mukaan koululla olisi valmiudet jatkaa etäopetusta, jos siihen on vielä mentävä. Nyt hän liputtaa lähiopetuksen puolesta.

– Nuori kaipaa omaa kaveriporukkaansa ja yhdessä oppimista. Varsinkin 9.-luokkalaisilla on paljon kansallisia ja kansainvälisiä arviointeja jäljellä. Toivottavasti niitä ei tarvitse etäopetuksessa tehdä, sanoo rehtori Jaana Länsimies.

Tartunnat kasvussa etäopetuksen aikana

Kymenlaaksossa koronatartuntojen määrä on lisääntymään päin. Viikonvaihteen aikana maakunnassa todettiin 54 uutta koronavirustartuntaa. Sairaalahoidossa on kahdeksan koronapotilasta.

Koronatartuntoja on todettu erityisesti nuorilla: kouluikäisillä ja parikymppisillä sekä heidän lähipiirillään.

– Yläkoulujen ja toisen asteen etäopetuksesta huolimatta kouluikäiset ja opiskelijat ovat saaneet tartuntoja, kertoo johtajaylilääkäri Marja-Liisa Mäntymaa.

Kouluikäiset ovat Mäntymaan mukaan saaneet tartuntoja pääasiassa vanhemmiltaan ja muilta perheenjäseniltään.

